Gli EFG combinano prestazioni, semplicità di utilizzo e versatilità, adattandosi a differenti contesti operativi. Agili negli spazi più contenuti e adatti anche alle attività più impegnative, consentono di individuare la soluzione più adatta in funzione degli ambienti di lavoro e delle specifiche esigenze aziendali.

Particolare attenzione è dedicata anche all’operatore. La postazione di guida è progettata per offrire un ambiente di lavoro confortevole ed ergonomico e favorire un utilizzo intuitivo del carrello anche durante le attività prolungate. La buona visibilità e i sistemi di assistenza disponibili contribuiscono inoltre a supportare l’operatore nelle attività quotidiane.

Un altro aspetto centrale è l’efficienza energetica. Grazie alla tecnologia agli ioni di litio, i carrelli possono essere ricaricati in modo flessibile, anche durante le pause, per essere sempre pronti all’uso. Una soluzione che permette di adattare la gestione delle ricariche alle esigenze e ai ritmi delle diverse attività.

Con gli EFG Serie 2/2i e 3/3i, Jungheinrich propone quindi soluzioni pensate per coniugare efficienza, comfort e versatilità, supportando le aziende nella gestione quotidiana dei flussi di merci e contribuendo a rendere le operazioni più semplici ed efficienti.