La gestione dell’acqua e dell’umidità nelle costruzioni in legno è un fattore determinante per garantire la durabilità delle strutture e prevenire problemi che possono compromettere le prestazioni dell’edificio nel tempo. Per supportare i professionisti nella gestione di queste criticità, Rothoblaas, multinazionale italiana specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico per l’edilizia e la sicurezza sul lavoro, ha realizzato lo Smartbook Cantiere, acqua, durabilità. Gestione del rischio, progetto e cantiere.
Disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, il volume si rivolge a progettisti, ingegneri strutturali, capicantiere e applicatori che operano nel settore delle strutture in legno. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo per affrontare le problematiche legate alla presenza di acqua e umidità, accompagnando i professionisti nelle diverse fasi del processo costruttivo, dalla progettazione all’esecuzione in cantiere.
Lo Smartbook nasce dall’analisi di guasti reali, test di laboratorio e applicazioni condotte in cantieri complessi. Il risultato è una guida tecnica articolata in cinque capitoli, pensata per aiutare gli operatori a individuare le situazioni di rischio prima che si trasformino in danni. Il volume fornisce inoltre indicazioni per pianificare le protezioni necessarie e verificare la corretta esecuzione di dettagli costruttivi, connessioni e sistemi di tenuta.
Durabilità delle costruzioni in legno: la gestione dei rischi ambientali
La durabilità di una struttura in legno dipende anche dalla capacità di valutare correttamente le condizioni ambientali in cui opera e di scegliere materiali e sistemi di fissaggio adeguati. Il primo capitolo dello Smartbook Rothoblaas affronta proprio questi aspetti, fornendo criteri per individuare la classe di aggressività ambientale e definire il sistema di fissaggio più idoneo al contesto.
L’analisi parte dalla matrice del rischio e approfondisce le problematiche legate all’accoppiamento galvanico tra materiali differenti. L’obiettivo è orientare la scelta delle soluzioni tecniche più appropriate in funzione delle specifiche condizioni ambientali, riducendo il rischio di fenomeni di degrado che potrebbero compromettere la durabilità degli elementi e dei collegamenti.
Connessioni e sistemi di fissaggio nelle strutture in legno
Un’attenzione specifica è riservata alle connessioni, componenti fondamentali per la sicurezza e la stabilità delle strutture in legno. Il secondo capitolo analizza i principali fattori di rischio che possono interessare i sistemi di collegamento, approfondendo le criticità riscontrabili durante la progettazione e l’installazione.
Tra i fenomeni esaminati figurano:
– Overtorque, ovvero il serraggio eccessivo degli elementi di fissaggio, che può compromettere la corretta installazione e le prestazioni della connessione.
– Accoppiamento galvanico, legato al contatto tra materiali metallici differenti e ai possibili fenomeni di corrosione.
– Degrado del rivestimento, che può ridurre la protezione degli elementi metallici e favorire processi di deterioramento.
L’analisi non si limita a individuare le problematiche, ma propone anche soluzioni validate da Rothoblaas attraverso test condotti su strutture reali. Un approccio che consente ai professionisti di confrontarsi con situazioni concrete e di adottare criteri di scelta e installazione basati su verifiche tecniche.
Membrane per le costruzioni in legno: criteri di scelta e posa
La corretta gestione dell’acqua nelle costruzioni in legno passa anche dalla selezione delle membrane e dalla loro posa. Il terzo capitolo dello Smartbook approfondisce i criteri per individuare il prodotto più adatto alle caratteristiche dell’edificio e alle condizioni di applicazione, considerando diversi parametri che possono influenzarne il comportamento.
La scelta della membrana deve infatti tenere conto di:
- stratigrafia della struttura;
- orientamento della falda;
- esposizione ai raggi UV;
- sequenza delle operazioni di posa.
La sezione comprende una matrice di selezione che supporta il professionista nell’individuazione della soluzione più appropriata. Sono inoltre illustrati i dettagli di posa relativi a ciascun nodo critico e le compatibilità tra le membrane e i nastri della gamma Rothoblaas.
L’attenzione alla corretta combinazione dei materiali e alla sequenza esecutiva permette di affrontare uno degli aspetti più delicati della realizzazione degli edifici in legno: garantire la continuità dei sistemi di protezione e tenuta, limitando il rischio di infiltrazioni e accumuli di umidità.
Cantiere in legno: dettagli costruttivi, gestione dell'umidità e analisi dei rischi
I capitoli finali dello Smartbook Rothoblaas traducono le indicazioni tecniche in strumenti applicativi, con l’obiettivo di supportare i professionisti durante le diverse fasi operative. La guida mette a disposizione dettagli costruttivi, dati per la pianificazione delle attività e indicazioni per riconoscere e prevenire gli errori più frequenti.
Dettagli costruttivi per i nodi critici
Il volume raccoglie i nodi più delicati del cantiere in legno, con particolare riferimento a giunzioni, ancoraggi, protezione dall’umidità e movimentazione degli elementi. I dettagli sono disegnati e commentati per essere utilizzati come riferimento operativo direttamente in cantiere, facilitando la verifica delle soluzioni adottate e la corretta esecuzione delle lavorazioni.
Piano di gestione dell’umidità nelle diverse fasi esecutive
Un altro strumento riguarda la pianificazione delle attività attraverso la disponibilità dei dati necessari per le fasi esecutive. Tra questi figura il piano di gestione dell’umidità, che aiuta a definire il contenuto di umidità limite degli elementi in legno e il relativo intervallo di accettabilità nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera.
Si tratta di un supporto importante per controllare le condizioni dei materiali durante l’avanzamento dei lavori e gestire in modo consapevole le criticità che possono emergere nel corso delle attività di cantiere.
Analisi dei rischi e prevenzione degli errori
La guida comprende infine un’analisi dei rischi associati ai principali dettagli costruttivi. Per ciascuna situazione vengono presi in considerazione gli errori più frequenti, le relative cause e le possibili contromisure.
L’approccio consente di collegare le problematiche riscontrabili durante la realizzazione dell’opera alle azioni necessarie per prevenirle, offrendo ai professionisti indicazioni concrete per migliorare il controllo delle lavorazioni e la qualità esecutiva.
Rothoblaas: uno Smartbook basato su test e applicazioni reali
Il valore dello Smartbook Cantiere, acqua, durabilità risiede nel collegamento tra approfondimento tecnico ed esperienza applicativa. Ogni raccomandazione contenuta nel volume è infatti supportata da test di laboratorio oppure da esperienze di cantiere documentate.
La pubblicazione si propone quindi come uno strumento di consultazione per progettisti, ingegneri strutturali, capicantiere e applicatori, chiamati a gestire le criticità legate all’acqua, all’umidità e alla durabilità delle strutture in legno.
Dalla valutazione delle condizioni ambientali alla scelta dei sistemi di fissaggio, dalla selezione delle membrane alla verifica dei dettagli costruttivi, lo Smartbook accompagna il professionista nelle decisioni che incidono sulla qualità e sull’affidabilità dell’opera.