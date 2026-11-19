La gestione dell’acqua e dell’umidità nelle costruzioni in legno è un fattore determinante per garantire la durabilità delle strutture e prevenire problemi che possono compromettere le prestazioni dell’edificio nel tempo. Per supportare i professionisti nella gestione di queste criticità, Rothoblaas, multinazionale italiana specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico per l’edilizia e la sicurezza sul lavoro, ha realizzato lo Smartbook Cantiere, acqua, durabilità. Gestione del rischio, progetto e cantiere.

Disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, il volume si rivolge a progettisti, ingegneri strutturali, capicantiere e applicatori che operano nel settore delle strutture in legno. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo per affrontare le problematiche legate alla presenza di acqua e umidità, accompagnando i professionisti nelle diverse fasi del processo costruttivo, dalla progettazione all’esecuzione in cantiere.

Lo Smartbook nasce dall’analisi di guasti reali, test di laboratorio e applicazioni condotte in cantieri complessi. Il risultato è una guida tecnica articolata in cinque capitoli, pensata per aiutare gli operatori a individuare le situazioni di rischio prima che si trasformino in danni. Il volume fornisce inoltre indicazioni per pianificare le protezioni necessarie e verificare la corretta esecuzione di dettagli costruttivi, connessioni e sistemi di tenuta.