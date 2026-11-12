Ristrutturazione villa a Recco: architettura, paesaggio e materiali naturali

A Recco, cittadina ligure famosa per la sua focaccia, oltre che per i panorami della Riviera, è collocata la ristrutturazione di una villa nata dalla ricomposizione di un edificio eterogeneo.

La costruzione si trova sul promontorio della Baia dei Frati, all’interno di un parco terrazzato preesistente di circa 4.500-5.000 metri quadrati. L’area è uno dei rari lembi locali sopravvissuti ai bombardamenti del 1943, nei pressi di un antico monastero del Quattrocento.

In precedenza, l’immobile era diviso in quattro unità distinte. Ora è stato trasformato in una residenza unifamiliare di 730 metri quadrati, con una connotazione green.

Il progetto è stato curato da Gosplan e Giordano Hadamik Architects, in collaborazione con caarpa (studio multidisciplinare con sede a Genova) per il paesaggio e studio.skey per arredi, opere d’arte e styling.

Gli spazi del parco sono stati utili per stabilire l’area della villa, con un’apertura che si affaccia sul giardino terrazzato e il mare.

Il salone è il fulcro della residenza, concepito come una grande loggia coperta alta 5 metri, le cui generose superfici vetrate ampliano la percezione dello spazio e stabiliscono un dialogo diretto con le diverse quote del parco. A caratterizzarlo è inoltre la scala elicoidale, uno degli elementi architettonici più riconoscibili dell’intervento.

Le pareti interne sono state progettate per offrire un’atmosfera luminosa e misurata, in sintonia con architettura e il paesaggio mediterraneo, con Zer04 colore Goccia 5308 di La Calce del Brenta, una finitura naturale che offre una forte continuità materica e cromatica.

La scelta della calce deriva dalla capacità del materiale di interpretare la decorazione come parte dello spazio architettonico e di adattarsi al rivestimento di superfici estese. La calce è un materiale naturale, utilizzato da secoli, che può valorizzare un progetto e nobilitare un ambiente.

Altri tratti distintivi dell’opera sono una piscina a scomparsa con il fondo in marmo di Botticino, che può variare di livello, una spa integrata nei terrazzamenti in pietra e una casetta per le barche nella tradizionale pietra a secco. Altri materiali naturali utilizzati per gli interni, oltre la calce, sono il marmo, il legno di rovere dogato, lino e cuoio.