Case prefabbricate: tecnologie, costi e caratteristiche

Il percorso dedicato alle case prefabbricate non può dirsi completo senza una serie di approfondimenti dedicati ai materiali e ai sistemi produttivi. Le novità sono sempre molte in un settore che si sta espandendo sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo. Allora ecco alcuni spunti interessanti.

Spazio Positivo realizza case prefabbricate in legno con tecnologia tedesca, offrendo un servizio chiavi in mano a prezzo chiuso e garantito. Attiva in Italia dal 2003, punta su qualità artigianale, personalizzazione e assistenza post-vendita, anche per ristrutturazioni, demolizioni-ricostruzioni e sopraelevazioni.

Vibrobloc realizza case prefabbricate in legno chiavi in mano e strutture ibride per il residenziale, il commerciale e il settore pubblico. Il mercato è in crescita e il 2026 si apre con nuove commesse. Tra le novità, un macchinario robotizzato per automatizzare l’assemblaggio delle pareti, riducendo tempi e costi e aumentando la precisione.

Ekoru sviluppa un sistema costruttivo ibrido e brevettato che unisce precisione industriale e libertà progettuale. Grazie alla prefabbricazione su misura e all’impiego di legno e blocchi minerali, riduce i tempi di cantiere e garantisce efficienza energetica, comfort e durabilità.

Galimberti Legno e Bioedilizia ha trasformato la tradizione artigiana in un modello di edilizia industrializzata, puntando su progettazione Bim, prefabbricazione e qualità del processo. Michele Viganò racconta strategie, tecnologie e prospettive delle costruzioni in legno, tra personalizzazione, efficienza e controllo dei costi.

L’amministratore delegato di Marlegno, Angelo Luigi Marchetti, analizza le prospettive dell’edilizia off-site in legno: un mercato in crescita, trainato da sostenibilità, innovazione e controllo dei processi, nel quale prefabbricazione industrializzata e personalizzazione possono convivere.

La prefabbricazione in legno di Ecodimora coniuga industrializzazione, personalizzazione e certezza dei costi. Alberto Milesi illustra le soluzioni dell’azienda per il residenziale e il terziario, dalle nuove costruzioni alle sopraelevazioni, puntando su efficienza energetica, sicurezza e durabilità.

La prefabbricazione offre tempi certi, rapidità esecutiva e qualità costruttiva, ma non necessariamente costi inferiori all’edilizia tradizionale. Secondo BC Studio, il mercato si è stabilizzato in una nicchia, anche se concorrenza ed evoluzione tecnologica potrebbero favorirne una nuova crescita.

L’architetto Michele Perlini racconta come la prefabbricazione evolva verso un’edilizia sempre più flessibile e personalizzata. Standardizzazione, materiali naturali, Bim e processi off-site permettono di coniugare qualità architettonica, sostenibilità, precisione costruttiva e tempi ridotti.

Rubner Haus coniuga personalizzazione architettonica e industrializzazione off-site, trasformando ogni abitazione in un progetto unico. Con la Boutique di Chienes integra struttura, finiture e interior design in un servizio chiavi in mano, puntando su qualità, sostenibilità, benessere abitativo e certezza di tempi e costi.

Le aziende del settore raccontano l’evoluzione delle costruzioni in legno: dalla ricerca sui materiali naturali alle tecnologie prefabbricate, dalla progettazione integrata alla digitalizzazione e alla formazione. Un comparto in crescita, dove innovazione, qualità costruttiva e competenze guidano il futuro dell’edilizia sostenibile.

La riqualificazione della RSA Fondazione Elisabetta Germani, a Cremona, ha integrato miglioramento sismico, sicurezza antincendio ed efficientamento energetico in soli 15 mesi, senza interrompere i servizi. Grazie a soluzioni prefabbricate e building automation, il fabbisogno energetico è stato ridotto del 60%.

Il Gruppo Grigolin acquisisce l’80% di Pre System e della controllata Mozzo Prefabbricati, rafforzando la propria presenza nella prefabbricazione in calcestruzzo. L’operazione amplia competenze e capacità produttiva nel Nord Italia, mantenendo continuità manageriale e identità aziendale.

Il Gruppo Rubner celebra 100 anni di attività con 42 milioni di euro di investimenti nei siti produttivi di Chienes, Bressanone e Valdaora. Una strategia che punta a rafforzare la filiera integrata del legno, l’innovazione industriale e la sostenibilità, consolidando il ruolo internazionale dell’azienda nelle costruzioni in legno.

Nei Paesi Bassi le case prefabbricate raggiungono il 21,2% delle nuove abitazioni nel 2025, con una crescita dell’8%. Trainato dalla crisi abitativa, il settore punta su rapidità, risparmio, automazione e materiali biobased, con l’obiettivo di arrivare al 30-40% del mercato entro il 2030.

Nasce Offsite Hub, la piattaforma nazionale promossa da Edera per diffondere l’edilizia industrializzata e prefabbricata. L’obiettivo è accelerare la costruzione di abitazioni accessibili, la riqualificazione profonda e lo sviluppo di soluzioni temporanee, attraverso collaborazione e innovazione.

A Greve in Chianti, un edificio Erp è stato riqualificato con il modello Energiesprong: pannelli prefabbricati in legno integrano isolamento, serramenti e impianti, riducendo tempi di cantiere e disagi. Un intervento industrializzato e replicabile per efficientare il patrimonio edilizio pubblico.