Green Nest House: tre configurazioni per differenti esigenze abitative

L’abitazione è stata concepita in tre diverse configurazioni, per adattarsi a differenti esigenze abitative e alle specifiche condizioni ambientali del sito.

L’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile e connesso alla natura si traduce nella progettazione di ambienti che garantiscano adeguate condizioni di comfort attraverso l’uso di risorse climatiche passive, come l’irraggiamento solare, l’ombreggiamento e la ventilazione naturale.

In questo modo, l’architettura utilizza le caratteristiche climatiche come vere e proprie risorse progettuali, riducendo la dipendenza dagli impianti e, di conseguenza, i relativi consumi energetici.

A ciò si affianca l’utilizzo di 30 tonnellate di materiali dichiarati privi di composti organici volatili e formaldeide, questa scelta limita la presenza di sostanze potenzialmente nocive, garantendo una migliore qualità dell’aria interna e rafforzando il legame tra sostenibilità ambientale, comfort e benessere abitativo.

Architettura prefabbricata in legno e integrazione nel paesaggio

L’edificio è progettato come un sistema prefabbricato in legno, in cui la continuità tra le superfici verticali e la copertura minimizza l’impatto visivo del volume costruito, rafforzando la percezione dell’architettura come estensione del paesaggio circostante.

Pur basandosi su modelli e dimensioni standardizzati, il progetto è facilmente adattabile alle caratteristiche specifiche del sito in seguito ad opportune analisi geologiche e topografiche. Ne deriva un edificio capace di integrarsi e mimetizzarsi nel paesaggio, favorendo negli occupanti uno stile di vita connesso all’ambiente naturale, con effetti positivi sul comfort e sul benessere psicofisico.

Dal punto di vista compositivo, le facciate rivolte verso la terrazza sono quasi totalmente trasparenti con ampie vetrate a tutta altezza scandite da sottili elementi strutturali verticali. Questo consente di mantenere la continuità visiva con il paesaggio circostante e favorire l’ingresso della luce naturale negli ambienti interni.

In corrispondenza delle facciate vetrate, la copertura si prolunga attraverso un ampio aggetto, generando zone ombreggiate e protette che funzionano da filtro tra l’ambiente interno e quello esterno.

Casa prefabbricata su un unico livello: superfici e configurazioni

Tutte e tre le configurazioni si sviluppano su un unico livello, dando vita a volumi compatti, avvolti da una copertura continua e leggermente inclinata.

La copertura, trattata a verde, rafforza l’immersione dell’edificio nel paesaggio, apporta benefici al comfort interno e attenua la percezione visiva esterna.

Sul tetto è prevista la piantumazione di piante autoctone per contribuire alla salvaguardia delle specie locali e della biodiversità. L’irrigazione è affidata a sistemi collegati all’impianto di raccolta dell’acqua piovana, riducendo il consumo di risorse idriche e consolidando il rapporto tra architettura e cicli naturali.

Il modello S: 100 metri quadrati di superficie complessiva

Il concept originario è stato declinato in tre configurazioni planimetriche di dimensioni variabili, rispondenti a differenti necessità abitative.

Il modello S è inscritto in una pianta quadrata di 10 x 10 metri e ha una superficie complessiva di 100 metri quadrati. Un connettivo centrale ordina in maniera fluida la zona giorno, composta da cucina e soggiorno, e la zona notte, composta da due camere da letto.

La superficie utile interna è di 53,5 metri quadrati mentre i 42,4 metri quadrati di superficie esterna sono occupati da una terrazza che circonda tre dei fronti dell’edificio. Accessibile attraverso ampie vetrate, la terrazza rappresenta un’estensione dello spazio interno verso l’esterno.

Ambienti interni e fronti vetrati

In tutte e tre le configurazioni, gli ambienti interni sono organizzati e disposti per occupare con continuità i fronti vetrati. La presenza diffusa del legno rafforza il carattere naturale dell’abitazione, mentre le aperture a tutta altezza assicurano illuminazione mantenendo un contatto costante con il paesaggio.