Esempio di un approccio circolare e rigenerativo, la Green Nest House è un progetto di un modulo abitativo prefabbricato in legno sviluppato da On-A, studio di architettura fondato a Barcellona nel 2005 e orientato all’integrazione di tecnologia, ecologia e uso efficiente delle risorse.
L’edificio è concepito per integrarsi nel paesaggio naturale, combinando industrializzazione, flessibilità spaziale e strategie bioclimatiche. Il progetto definisce un sistema abitativo in cui qualità architettonica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale concorrono al comfort e al benessere degli occupanti.
La riduzione dell’impatto visivo e ambientale è perseguita attraverso la realizzazione di un’abitazione prefabbricata, la cui forma è stata pensata per inserirsi armoniosamente nel paesaggio naturale. L’impronta ambientale è contenuta grazie a diverse strategie come l’impiego di materiali tracciabili e riutilizzabili e l’adozione di un sistema costruttivo modulare prefabbricato, che consente di limitare le interferenze con l’ecosistema circostante.
Green Nest House: tre configurazioni per differenti esigenze abitative
L’abitazione è stata concepita in tre diverse configurazioni, per adattarsi a differenti esigenze abitative e alle specifiche condizioni ambientali del sito.
L’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile e connesso alla natura si traduce nella progettazione di ambienti che garantiscano adeguate condizioni di comfort attraverso l’uso di risorse climatiche passive, come l’irraggiamento solare, l’ombreggiamento e la ventilazione naturale.
In questo modo, l’architettura utilizza le caratteristiche climatiche come vere e proprie risorse progettuali, riducendo la dipendenza dagli impianti e, di conseguenza, i relativi consumi energetici.
A ciò si affianca l’utilizzo di 30 tonnellate di materiali dichiarati privi di composti organici volatili e formaldeide, questa scelta limita la presenza di sostanze potenzialmente nocive, garantendo una migliore qualità dell’aria interna e rafforzando il legame tra sostenibilità ambientale, comfort e benessere abitativo.
Architettura prefabbricata in legno e integrazione nel paesaggio
L’edificio è progettato come un sistema prefabbricato in legno, in cui la continuità tra le superfici verticali e la copertura minimizza l’impatto visivo del volume costruito, rafforzando la percezione dell’architettura come estensione del paesaggio circostante.
Pur basandosi su modelli e dimensioni standardizzati, il progetto è facilmente adattabile alle caratteristiche specifiche del sito in seguito ad opportune analisi geologiche e topografiche. Ne deriva un edificio capace di integrarsi e mimetizzarsi nel paesaggio, favorendo negli occupanti uno stile di vita connesso all’ambiente naturale, con effetti positivi sul comfort e sul benessere psicofisico.
Dal punto di vista compositivo, le facciate rivolte verso la terrazza sono quasi totalmente trasparenti con ampie vetrate a tutta altezza scandite da sottili elementi strutturali verticali. Questo consente di mantenere la continuità visiva con il paesaggio circostante e favorire l’ingresso della luce naturale negli ambienti interni.
In corrispondenza delle facciate vetrate, la copertura si prolunga attraverso un ampio aggetto, generando zone ombreggiate e protette che funzionano da filtro tra l’ambiente interno e quello esterno.
Casa prefabbricata su un unico livello: superfici e configurazioni
Tutte e tre le configurazioni si sviluppano su un unico livello, dando vita a volumi compatti, avvolti da una copertura continua e leggermente inclinata.
La copertura, trattata a verde, rafforza l’immersione dell’edificio nel paesaggio, apporta benefici al comfort interno e attenua la percezione visiva esterna.
Sul tetto è prevista la piantumazione di piante autoctone per contribuire alla salvaguardia delle specie locali e della biodiversità. L’irrigazione è affidata a sistemi collegati all’impianto di raccolta dell’acqua piovana, riducendo il consumo di risorse idriche e consolidando il rapporto tra architettura e cicli naturali.
Il modello S: 100 metri quadrati di superficie complessiva
Il concept originario è stato declinato in tre configurazioni planimetriche di dimensioni variabili, rispondenti a differenti necessità abitative.
Il modello S è inscritto in una pianta quadrata di 10 x 10 metri e ha una superficie complessiva di 100 metri quadrati. Un connettivo centrale ordina in maniera fluida la zona giorno, composta da cucina e soggiorno, e la zona notte, composta da due camere da letto.
La superficie utile interna è di 53,5 metri quadrati mentre i 42,4 metri quadrati di superficie esterna sono occupati da una terrazza che circonda tre dei fronti dell’edificio. Accessibile attraverso ampie vetrate, la terrazza rappresenta un’estensione dello spazio interno verso l’esterno.
Ambienti interni e fronti vetrati
In tutte e tre le configurazioni, gli ambienti interni sono organizzati e disposti per occupare con continuità i fronti vetrati. La presenza diffusa del legno rafforza il carattere naturale dell’abitazione, mentre le aperture a tutta altezza assicurano illuminazione mantenendo un contatto costante con il paesaggio.
Sistema costruttivo: fondazioni, struttura lignea e copertura verde
Le fondazioni sono costituite da pali metallici infissi nel terreno. L’edificio è inoltre separato dal terreno mediante uno strato di ghiaia protetto da una barriera al vapore, sul quale viene posata una struttura orizzontale metallica di sostegno che accoglie il solaio in legno.
La struttura in elevazione è formata da colonne lignee e pareti in legno a telaio leggero, che sostengono le capriate su cui viene posato l’impalcato ligneo.
Le parti opache dell’involucro sono infine rivestite con pannelli in legno e protette da una membrana impermeabilizzante, destinata a ricevere il sistema di copertura verde. Il processo parte dall’assemblaggio dei moduli volumetrici centrali, ai quali vengono successivamente aggiunte le parti aggettanti che definiscono la superficie della terrazza.
Questa tecnica costruttiva permette di semplificare la costruzione e l’eventuale smontaggio, limitando la produzione di rifiuti associati alle attività di cantiere. Secondo le informazioni fornite dai progettisti, il tempo complessivo stimato per la fase di costruzione varia da otto a 12 mesi.
Efficienza energetica e strategia bioclimatica della casa prefabbricata
Dal punto di vista dell’efficienza energetica, il prototipo è stato progettato per ridurre il fabbisogno energetico, combinando strategie bioclimatiche passive e sistemi impiantistici ad alta efficienza.
L’involucro è progettato secondo criteri riconducibili allo standard Passivhaus, con particolare attenzione all’isolamento termico e alle prestazioni dei serramenti.
Il sistema costruttivo si basa su una struttura leggera a telaio in legno, mentre l’involucro è composto da pannelli lignei abbinati a uno strato isolante in fibra di legno, dello spessore di 22 centimetri nelle pareti perimetrali e di 24 centimetri in copertura. Questa soluzione consente di ottenere elevate prestazioni termoacustiche e di garantire condizioni di comfort interno durante tutto l’anno.
La copertura verde contribuisce alla regolazione del microclima interno e incrementa la superficie verde complessiva, con effetti positivi anche sulla mitigazione del fenomeno dell’isola di calore urbana.
Serramenti in legno e triplo vetro
I serramenti esterni sono costituiti da telai in legno ad alte prestazioni termiche e hanno triplo vetro con doppia camera riempita di gas argon, soluzione che aiuta a limitare le dispersioni di calore.
Le superfici vetrate a tutta altezza favoriscono l’ingresso della luce naturale e gli apporti solari durante la stagione invernale, mentre, nel periodo estivo, il surriscaldamento è contenuto mediante gli aggetti pronunciati della copertura, rivestiti in legno di pino trattato termicamente.
Inoltre, tutti i serramenti sono dotati di schermature solari integrate nel sistema domotico dell’abitazione, che consentono di regolare automaticamente l’irraggiamento e il livello di illuminazione degli ambienti interni.
L’integrazione tra strategie passive e sistemi di climatizzazione consente di mantenere condizioni interne di comfort durante tutto l’anno, con temperature indicate dal progettista in un intervallo orientativo compreso tra 21 e 25 gradi.
Ventilazione naturale e ventilazione meccanica controllata
Le vetrate, oltre a massimizzare l’ingresso di luce naturale, favoriscono la ventilazione e la continuità visiva tra l’ambiente interno e il paesaggio circostante. Nel modello di maggiori dimensioni, le aperture del patio centrale incrementano ulteriormente la circolazione dell’aria, generando correnti naturali che favoriscono il ricambio dell’aria e il raffrescamento passivo degli ambienti.
La salubrità dell’aria interna è, inoltre, favorita da un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero di calore, che assicura un ricambio costante.
Fotovoltaico e domotica intelligente
Le scelte tecnologiche, spaziali e impiantistiche sono completate dall’integrazione di pannelli fotovoltaici, destinati a produrre l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’abitazione, e di un sistema domotico intelligente.
Attraverso sensori e dispositivi connessi, la domotica consente di monitorare e regolare l’illuminazione, la qualità dell’aria interna, la climatizzazione e la ventilazione, ottimizzando il comfort degli occupanti e l’efficienza energetica complessiva dell’edificio.
Green Nest House: riduzione della CO₂ e impatto ambientale
La Green Nest House si distingue per una significativa riduzione delle emissioni di CO2. La sua impronta di carbonio, dichiarata circa quattro volte inferiore rispetto a quella di un edificio tradizionale, si traduce in un beneficio concreto per gli occupanti, ai quali le stime disponibili attribuiscono un risparmio annuo equivalente alla capacità di assorbimento di otto alberi adulti.
A questo dato si affianca una valutazione più complessiva, secondo cui l’edificio consentirebbe di ridurre, nel confronto con un’abitazione tradizionale realizzata in Spagna, oltre il 70% degli impatti ambientali.
La sostenibilità dell’intervento è inoltre strettamente legata alla selezione dei materiali. Tutti i prodotti impiegati sono certificati e tracciabili. In particolare, il legno utilizzato proviene esclusivamente da foreste gestite secondo pratiche sostenibili, nelle quali è prevista la ripiantumazione degli alberi abbattuti.
di Enza Santoro, Francesco Sommese
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