Edilizia in legno spinta dal Pnrr

Crescono le opere non residenziali in legno, scendono quelle senza incentivi edilizi. Lombardia al primo posto.

Tempo di bilanci per la filiera del legno. I risultati dell’Osservatorio Edilizia in legno 2026 indicano un giro d’affari di 4,8 miliardi di euro con oltre 15 mila posti di lavoro e 2,29 miliardi di euro come valore della produzione nel 2025. E il non residenziale raggiunge il valore più alto con 865 milioni di euro (+7,7%). Secondo l’Osservatorio, inoltre, ogni euro prodotto ne attiva 1,1 nel resto dell’economia, con quasi sette posti di lavoro per milione di produzione.

Secondo il Centro Studi Filiera Legno, che analizza l’andamento del settore in Italia nel contesto europeo, il 2026 conferma i livelli dell’anno precedente in una fase di riassetto del mercato delle costruzioni, segnata dalla riduzione degli incentivi edilizi e dalla fase conclusiva del Pnrr. Un altro aspetto riguarda le competenze richieste, come la progettazione, la produzione in stabilimento, il montaggio in cantiere: l’edilizia in legno si può considerare un bacino di green jobs al servizio della transizione ecologica delle costruzioni.

Tra i segmenti, il non residenziale sale al valore più alto della serie storica dell’Osservatorio, e con il 37,8% della produzione supera il residenziale come primo segmento del mercato: per scuole, studentati, strutture ricettive, Rsa ed edifici del terziario il legno offre tempi di realizzazione contenuti, qualità degli spazi e sostenibilità. Il residenziale (801 milioni di euro, –5,7%) e le opere accessorie (620 milioni, –4,3%) risentono invece del ridimensionamento degli incentivi edilizi. Le tecnologie a telaio e Clt si confermano quali elementi di riferimento e coprono insieme il 95% della superficie realizzata. Cresce l’industrializzazione dei processi: la quota off-site sale al 71% (si posizionava al 69% nel 2024) con una previsione di crescita al 73% nel 2026.

L’analisi dei bilanci di un panel costante di 141 imprese restituisce l’immagine di un settore che si è strutturato in volumi e organici: tra il 2021 e il 2025 il fatturato è cresciuto del 16% e la spesa per il personale del 28%, fino al 17,4% dei ricavi, segno degli investimenti in competenze e maestranze specializzate. Le imprese specializzate nella lavorazione del legno esprimono circa il 70% del valore della produzione (1,6 miliardi), affiancate dalle imprese di costruzioni (387 milioni) e dalla distribuzione specializzata (304 milioni, +2,8%). La maturità del comparto si riflette in un’articolazione del mercato per specializzazione. Le Pmi con fatturato inferiore a 15 milioni crescono in media del 5,9% nel 2025 a fronte di +9,4% delle imprese sotto i 5 milioni e di +4,1% delle aziende tra 5 e 15 milioni), soprattutto su sopraelevazioni, ampliamenti, residenziale di fascia alta. Le imprese più strutturate orientano l’offerta verso opere complesse nelle quali il legno dialoga con gli altri materiali in soluzioni che coniugano sicurezza, prestazioni e sostenibilità.

Nel Nord Italia concentra il 66% della superficie realizzata, con la Lombardia prima regione (23,3%), seguita da Veneto (11,8%), Emilia-Romagna (10,8%) e Toscana (9,6%). Centro e Sud valgono complessivamente il 34% delle realizzazioni, a fronte di circa un quarto del valore della produzione generato dalle imprese con sede nelle stesse aree: un mercato che si armonizza sul territorio nazionale, con esperienze che nel Mezzogiorno si consolidano tanto negli edifici abitativi quanto nelle opere di carattere complesso. Le province autonome di Trento e Bolzano risultano essere anche per il 2026, le aree geografiche dove si concentra il maggior valore della produzione nazionale, sfiorando i 650 milioni. L’Italia in Europa: competenza ingegneristica e margini di crescita

Mercato europeo

In Europa il mercato delle costruzioni si è mantenuto stabile nel 2025 (+0,2%) e, secondo Euroconstruct, crescerà intorno al 2% l’anno nel triennio 2026-2028, con la ripresa della nuova edilizia residenziale e gli investimenti in trasporti ed energia. Nel confronto sul valore della produzione l’Italia si colloca dopo Germania e Francia. Con una quota del legno stimata al 7,4% della superficie residenziale autorizzata, in linea con la Francia (6,9%). Il sistema italiano si distingue per la capacità ingegneristica delle imprese, in grado di tenere insieme qualità architettonica, opere complesse, dimensionamento strutturale e sostenibilità economica dell’intervento. I margini di sviluppo in Europa restano ampi: in Germania quasi un edificio residenziale autorizzato su quattro è in legno, in Svizzera circa uno su cinque. Nuove opportunità arrivano dalle politiche europee: il recepimento della direttiva Epbd (Case Green), che dal 2028 prevede per i nuovi edifici oltre i mille metri quadrati, il calcolo delle emissioni sull’intero ciclo di vita, e il Piano europeo per la casa accessibile (European Affordable Housing Plan), presentato dalla Commissione nel dicembre 2025, che punta anche sui metodi di costruzione industrializzati.

Le prospettive

Per il 2026 l’Osservatorio stima, nello scenario base, un valore della produzione di 2,32 miliardi (+1,5%), trainato dal non residenziale (+3,5%). Le previsioni si inseriscono in un quadro internazionale complesso e di non facile lettura, tra costi energetici e difficoltà logistiche: il rapporto affianca quindi uno scenario di stabilità (2,29 miliardi, variazione nulla) e uno di sviluppo che nello scenario più favorevole arriva a toccare i 2,36 miliardi (+3,0%). Sotto questo punto di vista, segnali incoraggianti arrivano dai permessi di costruire: secondo Istat, nel secondo trimestre 2026 le abitazioni autorizzate sono cresciute dell’8,0% su base annua e il non residenziale del 5,1%.