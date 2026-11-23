Aqualite e Kerakoll Colors: 1.500 colori per personalizzare gli ambienti

Cambiare l’aspetto della casa non richiede necessariamente una ristrutturazione. Elementi già presenti come porte, infissi, armadiature, ante della cucina o complementi possono dare nuova identità agli spazi attraverso il colore.

È l’idea di un restyling facile e sostenibile che parte dall’esistente con Aqualite, la gamma di smalti all’acqua monocomponenti di Kerakoll per interni ed esterni. La linea unisce prestazioni, facilità di applicazione e qualità estetica con smalti decorativi, finiture metallizzate e soluzioni per il legno.

Con Aqualite il colore supera il confine delle pareti per mettere in relazione superfici, dettagli architettonici e arredi. Il sistema si integra in Kerakoll Colors, una palette coordinata di 1.500 colori suddivisi in otto Color Chart (Neutral, Blue, Green, Brown, Yellow, Terracotta, Magenta e Purple) e quattro scale di intensità (Light, Mid, Deep e Bright).

Questa struttura facilita gli abbinamenti tono su tono per creare continuità, o tra famiglie diverse ma di pari intensità per accostamenti armonici e contrasti decisi.

Aqualite Silk: smalto all’acqua con finitura extra liscia

Aqualite Silk è lo smalto-resina all’acqua con finitura extra-liscia a elevata copertura e rapida asciugatura, ideale per legno, metallo, Pvc, rasanti e cartongesso. Combinando elasticità e durezza, garantisce durabilità ed è disponibile in tutti i 1.500 colori Kerakoll Colors.

L’applicazione richiede supporti puliti, asciutti e compatti: sul legno già verniciato si carteggia e pulisce, mentre su ferro e metalli si eliminano le parti deteriorate applicando, se necessario, un fondo specifico prima di stendere lo smalto fino a ottenere una superficie uniforme.