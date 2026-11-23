Gli smalti all’acqua rappresentano una soluzione pratica e sostenibile per rinnovare l’aspetto della casa senza affrontare una ristrutturazione. È questa la filosofia alla base di Aqualite, la gamma di smalti all’acqua monocomponenti di Kerakoll, progettata per applicazioni in interni ed esterni.
Aqualite e Kerakoll Colors: 1.500 colori per personalizzare gli ambienti
Cambiare l’aspetto della casa non richiede necessariamente una ristrutturazione. Elementi già presenti come porte, infissi, armadiature, ante della cucina o complementi possono dare nuova identità agli spazi attraverso il colore.
È l’idea di un restyling facile e sostenibile che parte dall’esistente con Aqualite, la gamma di smalti all’acqua monocomponenti di Kerakoll per interni ed esterni. La linea unisce prestazioni, facilità di applicazione e qualità estetica con smalti decorativi, finiture metallizzate e soluzioni per il legno.
Con Aqualite il colore supera il confine delle pareti per mettere in relazione superfici, dettagli architettonici e arredi. Il sistema si integra in Kerakoll Colors, una palette coordinata di 1.500 colori suddivisi in otto Color Chart (Neutral, Blue, Green, Brown, Yellow, Terracotta, Magenta e Purple) e quattro scale di intensità (Light, Mid, Deep e Bright).
Questa struttura facilita gli abbinamenti tono su tono per creare continuità, o tra famiglie diverse ma di pari intensità per accostamenti armonici e contrasti decisi.
Aqualite Silk: smalto all’acqua con finitura extra liscia
Aqualite Silk è lo smalto-resina all’acqua con finitura extra-liscia a elevata copertura e rapida asciugatura, ideale per legno, metallo, Pvc, rasanti e cartongesso. Combinando elasticità e durezza, garantisce durabilità ed è disponibile in tutti i 1.500 colori Kerakoll Colors.
L’applicazione richiede supporti puliti, asciutti e compatti: sul legno già verniciato si carteggia e pulisce, mentre su ferro e metalli si eliminano le parti deteriorate applicando, se necessario, un fondo specifico prima di stendere lo smalto fino a ottenere una superficie uniforme.
Aqualite Metal e Aqualite Wood: soluzioni specifiche per metallo e legno
La gamma Aqualite offre altre due opzioni specializzate, sviluppate per rispondere alle caratteristiche dei diversi materiali e valorizzarne l’aspetto estetico. Aqualite Metal è dedicato alle superfici metalliche e offre una finitura decorativa metallizzata, mentre Aqualite Wood è pensato per esaltare le venature naturali del legno.
Aqualite Metal: finitura metallizzata per ferro e legno
Aqualite Metal è uno smalto ferromicaceo all’acqua a finitura metallizzata e superficie leggermente texturizzata da inerti micacei, disponibile in 60 colori per ferro, metallo e legno previa idonea preparazione e fondo del ciclo Kerakoll.
Aqualite Wood: impregnante decorativo per valorizzare le venature
Per valorizzare la natura del legno c’è invece Aqualite Wood,impregnante decorativo in gel antigoccia disponibile in 40 tonalità: esalta le venature senza compromettere la traspirabilità. Si applica pronto all’uso a pennello, rullo o spruzzo in due o più mani su legno grezzo o riportato a nudo dopo aver rimosso le vecchie vernici.
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