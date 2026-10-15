Le nuove prospettive per la circolarità delle membrane impermeabilizzanti sono state al centro dell’incontro Total Recycling: idee che fanno strada, organizzato da Derbigum a Salsomaggiore e Varano de’ Melegari. L’appuntamento ha riunito la rete degli Applicatori Approvati Derbigum per una due giorni dedicata alle innovazioni di prodotto, alle soluzioni in fase di sviluppo e all’evoluzione tecnica del settore dell’impermeabilizzazione.

Sono stati più di settanta i partecipanti, tra applicatori e staff Derbigum, provenienti da diverse regioni italiane. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di aggiornamento professionale e confronto sulle trasformazioni del comparto, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall’economia circolare applicata alle coperture edili.

Uno dei temi principali dell’incontro è stato il percorso di circolarità delle membrane bituminose, con un focus sull’evoluzione del sistema di raccolta e riciclo. L’obiettivo è ampliare le possibilità di recupero dei materiali impermeabilizzanti, superando il modello che prevede il riciclo dei soli sfridi puliti generati durante la posa.

Il sistema illustrato da Derbigum consente infatti di includere anche le vecchie membrane dell’azienda, rimosse durante gli interventi di rifacimento delle coperture. In questo modo, il recupero può estendersi a materiali che hanno già svolto la propria funzione nell’edificio e che, altrimenti, sarebbero destinati a un percorso di smaltimento. La raccolta diventa così parte integrante della gestione del prodotto, collegando le attività in cantiere alla successiva fase industriale di recupero.

Il sistema prevede che il materiale recuperato venga raccolto e destinato allo stabilimento Derbigum di Perwez, in Belgio, dove viene trasformato nuovamente in materia prima per la realizzazione di nuove membrane.

Il modello si basa sui principi dell’Urban Mining, un approccio che considera le città come nuove «miniere» di materie prime. Gli edifici e le infrastrutture esistenti diventano, in questa prospettiva, riserve di materiali recuperabili, da valorizzare attraverso processi organizzati di raccolta, selezione e riciclo.