Il progetto nasce dalla convinzione che il vero benessere non debba conoscere confini, né barriere fisiche o sociali. La collaborazione tra Megius e Francesco Evangelista ha unito competenze progettuali e sensibilità verso l’accessibilità, dando forma a una soluzione che mette al centro la persona e le sue esigenze.

L’obiettivo non è semplicemente rendere una sauna utilizzabile da chi presenta una disabilità, ma ripensare l’esperienza del wellness affinché sia fruibile nelle diverse condizioni che possono accompagnare la vita quotidiana. La progettazione interviene quindi su elementi concreti, dall’ingresso ai sistemi di controllo, per favorire autonomia, sicurezza e facilità di utilizzo.

Ingresso a filo pavimento e accessibilità in carrozzina

Uno degli elementi distintivi della sauna inclusiva Megius è l’eliminazione della soglia attraverso una posa a filo pavimento. L’assenza del gradino rende l’accesso più naturale e agevole, consentendo di entrare senza incontrare ostacoli anche alle persone che utilizzano una sedia a rotelle.

La soluzione risponde a un principio fondamentale della progettazione accessibile: ridurre le difficoltà di movimento intervenendo direttamente sulla configurazione dello spazio. L’eliminazione delle barriere fisiche, infatti, migliora la fruibilità dell’ambiente non soltanto per le persone con disabilità permanenti, ma anche per chi attraversa condizioni di mobilità ridotta temporanea.

Segnaletica per ipovedenti e sicurezza durante l’utilizzo

L’attenzione all’inclusività coinvolge anche la percezione dello spazio. Sulla superficie vetrata della porta è stata introdotta una speciale serigrafia con linguaggio Loges, pensata per offrire agli utenti ipovedenti una migliore percezione della presenza della porta e della sua chiusura.

Questo accorgimento contribuisce a ridurre il rischio di urti e disorientamento, aspetti particolarmente rilevanti in un ambiente caratterizzato dalla presenza di calore e vapore. La soluzione integra quindi la dimensione visiva e quella della sicurezza, dimostrando come anche un dettaglio progettuale possa incidere sull’esperienza complessiva di utilizzo.

Comandi touch regolabili su due altezze

Un ulteriore intervento riguarda il pannello di controllo touch, posizionato all’esterno della sauna. Il dispositivo è inserito in una nicchia dotata di copertura invertibile, che consente di modularne l’installazione su due altezze differenti.

Questa configurazione permette di rendere i comandi accessibili sia alle persone in piedi sia a chi è seduto o utilizza una carrozzina. La regolabilità del pannello risponde così a diverse esigenze operative, favorendo un utilizzo più autonomo della sauna e riducendo la necessità di adattamenti successivi.