La configurazione a doppia anta rappresenta uno degli elementi distintivi del portoncino Hörmann Portal TopComfort. La presenza di un battente principale e di uno secondario consente infatti di ottenere un’apertura particolarmente ampia e agevole, favorendo la fruibilità dell’ingresso e la libertà di movimento.

Un ulteriore elemento progettuale è il passaggio a filo superficie tra i due battenti, una soluzione che garantisce continuità visiva e praticità d’uso. Il risultato è un ingresso ordinato, nel quale funzionalità ed estetica sono integrate in un’unica soluzione.

Portal TopComfort è particolarmente indicato per gli ingressi ad alta fruizione e per gli edifici in cui l’accessibilità costituisce un requisito importante. Le dimensioni possono raggiungere 2,6 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza, consentendo di realizzare aperture di notevole ampiezza e di rispondere alle esigenze di progetti architettonici differenti.

La soluzione si rivolge alle residenze monofamiliari di alto livello, ai condomini, agli uffici e agli spazi commerciali, contesti nei quali il portoncino d’ingresso contribuisce sia alla funzionalità dell’edificio sia alla definizione della sua immagine architettonica.

Oltre alle dimensioni e alla configurazione a due battenti, il portoncino in alluminio Hörmann è caratterizzato da specifiche tecniche orientate al comfort abitativo e alla protezione degli ambienti interni. La struttura integra soluzioni costruttive pensate per contenere le dispersioni termiche e limitare la trasmissione dei rumori.

Le principali caratteristiche tecniche dichiarate per Portal TopComfort sono:

Trasmittanza termica: valore U_D fino a 1,2 W/(m²·K)

valore U_D fino a 1,2 W/(m²·K) Isolamento acustico: fino a 29 dB

fino a 29 dB Profilo: in alluminio a taglio termico

in alluminio a taglio termico Spessore del battente: 83 mm

83 mm Telaio: 80 mm

80 mm Tenuta: doppio sistema di tenuta

La configurazione del portoncino Portal TopComfort può essere integrata con diversi componenti dedicati alla sicurezza e al controllo dell’accesso. Le opzioni disponibili consentono di adattare la porta alle caratteristiche dell’edificio e al livello di protezione richiesto.

Tra le dotazioni previste a seconda della configurazione scelta rientrano:

vetro isolante a tripla finestratura;

cerniere 3D con sicura antiscasso;

riscontro della serratura in acciaio inox;

serrature di sicurezza con bloccaggio multipunto.

Per gli edifici che richiedono modalità di accesso evolute, Portal TopComfort può integrare, su richiesta, ulteriori tecnologie per la gestione dell’ingresso. Tra queste figurano gli apriporta elettrici, i sistemi automatici e le soluzioni smart.

L’estetica è un altro elemento caratterizzante del portoncino Hörmann Portal TopComfort. I lati interno ed esterno sono complanari, una soluzione che conferisce alla porta un aspetto pulito e ordinato, adatto al linguaggio architettonico degli edifici contemporanei.

La gamma comprende sette motivi, diverse colorazioni e finiture. È inoltre possibile scegliere tra maniglie in acciaio inox e maniglie di design, così da coordinare l’ingresso con lo stile dell’edificio e con le indicazioni progettuali.