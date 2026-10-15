Flavia Ferri direttrice operativa di Aipe

Nuova funzione all’interno dell’Associazione Italiana Polistirene Espanso.
Flavia Ferri è la nuova direttrice operativa di Aipe, Associazione Italiana Polistirene Espanso. La nuova funzione nasce dalla volontà dell’Associazione di rafforzare la propria organizzazione e la capacità di trasformare con sempre maggiore efficacia gli indirizzi e le priorità definiti dalla governance in progetti, servizi e risultati concreti. L’ingresso di Ferri si inserisce nel percorso di evoluzione avviato da Aipe con il programma 2025-2027 per affrontare una fase caratterizzata da una crescente complessità normativa, industriale e reputazionale e da un progressivo ampliamento delle attività dell’Associazione. Ferri lavorerà a fianco del presidente, della giunta, del consiglio direttivo e del direttore tecnico, contribuendo al coordinamento e all’attuazione delle priorità strategiche dell’Associazione, al monitoraggio dei progetti e al raccordo tra struttura, associati, gruppi di lavoro, partner e interlocutori istituzionali.
Ferri porta in Aipe oltre vent’anni di esperienza professionale in ruoli di coordinamento, organizzazione e management, maturata in contesti nazionali e internazionali. Nel 2025 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Haiki Cobat SB, realtà attiva nei servizi per l’economia circolare, dove ha seguito l’attuazione delle strategie aziendali, il coordinamento organizzativo, il monitoraggio delle performance e lo sviluppo delle relazioni con stakeholder e partner della filiera.
In precedenza, ha maturato una significativa esperienza in Eumeps, l’organizzazione europea del settore Eps, dove ha ricoperto il ruolo di Chief of Staff e Project Manager, coordinando le attività tra governance, struttura e associazioni nazionali e seguendo progetti e dossier europei sui temi dell’economia circolare, delle microplastiche e del marine litter, oltre agli sviluppi normativi in materia di Design for Recycling e standardizzazione. Il suo percorso professionale comprende, inoltre, esperienze nella gestione dell’efficienza operativa, dei processi organizzativi, del project management, della pianificazione e del controllo delle performance.
La nascita della direzione operativa rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione di Aipe. La nostra associazione è cresciuta per ruolo, attività e responsabilità e oggi vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità. Rafforzare la struttura significa aumentare la capacità di trasformare visione e priorità in risultati, dare continuità ai progetti e consolidare competenze e know-how strategici. Vogliamo costruire un’Aipe sempre più autorevole, organizzata e vicina agli associati, capace non soltanto di seguire i cambiamenti che interessano il nostro settore, ma di anticiparli e contribuire attivamente al confronto sulle decisioni che ne determineranno il futuro. L’esperienza di Flavia, che unisce capacità manageriale e organizzativa, conoscenza del sistema associativo europeo ed esperienza diretta nell’economia circolare, rappresenta un patrimonio importante per questo percorso.
Giuseppe Rinaldi, presidente Aipe
Entrare in Aipe in questa fase rappresenta per me una sfida particolarmente stimolante. È una scelta professionale che nasce anche dalla convinzione che l’Eps e la sua filiera abbiano significative prospettive di sviluppo e possano dare un contributo concreto alle transizioni energetica ed ecologica del Paese. Nell’edilizia, attraverso l’isolamento termico e l’efficientamento energetico degli edifici; nell’imballaggio, attraverso applicazioni tecniche e isolanti per la protezione e la conservazione degli alimenti e di altri prodotti sensibili. L’Epbd e il Ppwr stanno accelerando trasformazioni profonde in entrambi questi ambiti: per la filiera significa affrontare nuove sfide, ma anche avere l’opportunità di valorizzare, attraverso dati ed evidenze, il contributo dell’Eps. L’Associazione ha definito una visione chiara per i prossimi anni e il mio compito sarà contribuire a trasformarla in capacità di azione: coordinare priorità e progetti, valorizzare le competenze presenti nell’Associazione e fare sistema tra associati, istituzioni e partner. Porto con me la conoscenza del mondo dell’Eps maturata a livello europeo e l’esperienza manageriale sviluppata successivamente, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un’Aipe sempre più efficace e capace di generare valore per i propri soci e per l’intera filiera.
Flavia Ferri