Flavia Ferri direttrice operativa di Aipe

Nuova funzione all’interno dell’Associazione Italiana Polistirene Espanso.

Flavia Ferri è la nuova direttrice operativa di Aipe, Associazione Italiana Polistirene Espanso. La nuova funzione nasce dalla volontà dell’Associazione di rafforzare la propria organizzazione e la capacità di trasformare con sempre maggiore efficacia gli indirizzi e le priorità definiti dalla governance in progetti, servizi e risultati concreti. L’ingresso di Ferri si inserisce nel percorso di evoluzione avviato da Aipe con il programma 2025-2027 per affrontare una fase caratterizzata da una crescente complessità normativa, industriale e reputazionale e da un progressivo ampliamento delle attività dell’Associazione. Ferri lavorerà a fianco del presidente, della giunta, del consiglio direttivo e del direttore tecnico, contribuendo al coordinamento e all’attuazione delle priorità strategiche dell’Associazione, al monitoraggio dei progetti e al raccordo tra struttura, associati, gruppi di lavoro, partner e interlocutori istituzionali.

Ferri porta in Aipe oltre vent’anni di esperienza professionale in ruoli di coordinamento, organizzazione e management, maturata in contesti nazionali e internazionali. Nel 2025 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Haiki Cobat SB, realtà attiva nei servizi per l’economia circolare, dove ha seguito l’attuazione delle strategie aziendali, il coordinamento organizzativo, il monitoraggio delle performance e lo sviluppo delle relazioni con stakeholder e partner della filiera.

In precedenza, ha maturato una significativa esperienza in Eumeps, l’organizzazione europea del settore Eps, dove ha ricoperto il ruolo di Chief of Staff e Project Manager, coordinando le attività tra governance, struttura e associazioni nazionali e seguendo progetti e dossier europei sui temi dell’economia circolare, delle microplastiche e del marine litter, oltre agli sviluppi normativi in materia di Design for Recycling e standardizzazione. Il suo percorso professionale comprende, inoltre, esperienze nella gestione dell’efficienza operativa, dei processi organizzativi, del project management, della pianificazione e del controllo delle performance.