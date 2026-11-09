Scanner laser, droni, rilievi tridimensionali e modelli digitali stanno trasformando le modalità di conoscenza e gestione degli edifici. Queste tecnologie consentono di raccogliere informazioni sempre più precise sul costruito e di realizzare copie digitali estremamente accurate, i cosiddetti digital twin.

Attraverso il BIM (Building Information Modeling) è possibile organizzare le informazioni geometriche e tecniche all’interno dei modelli digitali, migliorando la progettazione e il coordinamento delle attività. La stessa logica può essere estesa alla gestione dell’edificio nel tempo, integrando dati aggiornati sulle sue condizioni e sul suo funzionamento.

A Restructura 2026 trovano spazio alcune applicazioni concrete di queste tecnologie, con particolare attenzione al monitoraggio dei cantieri, alla misurazione e all’organizzazione delle informazioni.

Monitoraggio, rilievi e modelli digitali

Tra le aziende presenti in manifestazione:

Now Vision (Pescara) sviluppa agenti di intelligenza artificiale per supportare la direzione lavori nel controllo dell’avanzamento del cantiere e nel confronto tra le opere realizzate, il progetto e il computo metrico.

sviluppa agenti di intelligenza artificiale per supportare la direzione lavori nel controllo dell’avanzamento del cantiere e nel confronto tra le opere realizzate, il progetto e il computo metrico. Stonex (Paderno Dugnano, MI) sviluppa strumenti di precisione destinati alla misurazione e al rilevamento.

sviluppa strumenti di precisione destinati alla misurazione e al rilevamento. Clira (Torino) è specializzata nell’elaborazione di dati satellitari.

è specializzata nell’elaborazione di dati satellitari. Microgeo (Campi Bisenzio, FI) presenta un robot quadrupede destinato alle attività di rilievo e monitoraggio.

Questi strumenti possono alimentare modelli digitali e flussi di lavoro integrati, offrendo una maggiore consapevolezza delle condizioni di partenza e favorendo un coordinamento più efficace delle diverse fasi progettuali e operative.

Formazione e dimostrazioni sulle tecnologie intelligenti

Accanto alle soluzioni espositive, il programma di Restructura 2026 prevede dimostrazioni pratiche con esoscheletri e sessioni formative dedicate all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle costruzioni.

Tra gli argomenti affrontati figurano le tecnologie intelligenti per la sicurezza e l’impiego dell’AI nei lavori pubblici. Le attività formative sono curate dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino, dalla Fondazione per l’Architettura e dall’Ordine degli Ingegneri di Torino.

L’obiettivo è approfondire le opportunità offerte dall’innovazione digitale, mettendo in relazione gli strumenti disponibili con le esigenze concrete di progettisti e operatori del cantiere.