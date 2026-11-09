Restructura 2026 torna dal 12 al 14 novembre all’Oval Lingotto Fiere di Torino con la sua 38esima edizione. Il salone dedicato alla riqualificazione del patrimonio costruito propone quest’anno il tema «Dal costruito alla città futura», mettendo al centro recupero degli edifici, intelligenza artificiale, innovazione tecnologica per il cantiere e nuove competenze professionali. Un appuntamento che riunisce aziende, progettisti, artigiani e istituzioni per approfondire le trasformazioni che attendono il settore delle costruzioni.
La manifestazione si sviluppa su oltre 20.000 metri quadrati di area espositiva, con più di 150 espositori, sette sale dedicate alla formazione e al confronto professionale e oltre 100 eventi in programma. Per tre giorni sono attesi circa 15.000 professionisti, chiamati a confrontarsi sulle sfide della riqualificazione, del recupero e dell’innovazione del patrimonio costruito.
Restructura 2026: il confronto sulla città del futuro parte dal costruito
Il tema scelto per la 38esima edizione, «Dal costruito alla città futura», riflette la necessità di ripensare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di recupero, nuove tecnologie e competenze specialistiche. Una sfida che riguarda non soltanto gli edifici, ma anche la trasformazione delle città e delle infrastrutture.
Architettura, contesto e ospiti internazionali
Il convegno inaugurale di Restructura 2026 avrà come protagonista Amelia Tavella, architetta francese e vincitrice del Global Award for Sustainable Architecture 2026. Al centro del dibattito ci sarà il valore della storia e del contesto nella progettazione, con particolare attenzione alla sensibilità necessaria per attribuire nuovi usi e significati agli spazi costruiti.
Il programma ospiterà inoltre due importanti protagonisti internazionali dell’architettura. L’olandese Ben van Berkel interverrà con un approfondimento dedicato ai quartieri e alle infrastrutture, mentre il britannico Andrew Waugh, pioniere delle costruzioni in legno ingegnerizzato, porterà la propria esperienza sui sistemi costruttivi innovativi.
«La riqualificazione del patrimonio esistente è una delle grandi sfide che attendono il settore delle costruzioni nei prossimi anni. Torino è il luogo ideale per ospitare questo confronto: la città e il territorio piemontese hanno vissuto importanti processi di trasformazione urbana e recupero del patrimonio industriale, temi che oggi interessano molte realtà italiane. Restructura porta a Torino aziende e professionisti provenienti da tutto il Paese per confrontarsi sulle soluzioni che guideranno l'evoluzione del patrimonio costruito nei prossimi anni».
— Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia
Riqualificazione edilizia: la sfida del patrimonio esistente
La riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta una delle principali questioni aperte per il comparto delle costruzioni. In Italia oltre il 60% degli edifici residenziali è stato realizzato prima del 1976 e più di quattro immobili certificati su dieci appartengono alle classi energetiche meno efficienti. Dati che evidenziano la dimensione della sfida e la necessità di intervenire sul patrimonio costruito.
L’adeguamento degli edifici non riguarda soltanto il miglioramento delle prestazioni energetiche, ma coinvolge anche la sicurezza e la qualità degli ambienti. Si tratta di una necessità inderogabile, anche in relazione agli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050.
La riqualificazione è un processo articolato, che interessa contemporaneamente aspetti strutturali e impiantistici e richiede spesso interventi mirati per risolvere criticità specifiche. Per questo motivo, la conoscenza approfondita delle condizioni dell’edificio e la disponibilità di strumenti tecnologici adeguati assumono un’importanza crescente.
Digitalizzazione e intelligenza artificiale: le nuove tecnologie per il cantiere
Scanner laser, droni, rilievi tridimensionali e modelli digitali stanno trasformando le modalità di conoscenza e gestione degli edifici. Queste tecnologie consentono di raccogliere informazioni sempre più precise sul costruito e di realizzare copie digitali estremamente accurate, i cosiddetti digital twin.
Attraverso il BIM (Building Information Modeling) è possibile organizzare le informazioni geometriche e tecniche all’interno dei modelli digitali, migliorando la progettazione e il coordinamento delle attività. La stessa logica può essere estesa alla gestione dell’edificio nel tempo, integrando dati aggiornati sulle sue condizioni e sul suo funzionamento.
A Restructura 2026 trovano spazio alcune applicazioni concrete di queste tecnologie, con particolare attenzione al monitoraggio dei cantieri, alla misurazione e all’organizzazione delle informazioni.
Monitoraggio, rilievi e modelli digitali
Tra le aziende presenti in manifestazione:
- Now Vision (Pescara) sviluppa agenti di intelligenza artificiale per supportare la direzione lavori nel controllo dell’avanzamento del cantiere e nel confronto tra le opere realizzate, il progetto e il computo metrico.
- Stonex (Paderno Dugnano, MI) sviluppa strumenti di precisione destinati alla misurazione e al rilevamento.
- Clira (Torino) è specializzata nell’elaborazione di dati satellitari.
- Microgeo (Campi Bisenzio, FI) presenta un robot quadrupede destinato alle attività di rilievo e monitoraggio.
Questi strumenti possono alimentare modelli digitali e flussi di lavoro integrati, offrendo una maggiore consapevolezza delle condizioni di partenza e favorendo un coordinamento più efficace delle diverse fasi progettuali e operative.
Formazione e dimostrazioni sulle tecnologie intelligenti
Accanto alle soluzioni espositive, il programma di Restructura 2026 prevede dimostrazioni pratiche con esoscheletri e sessioni formative dedicate all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle costruzioni.
Tra gli argomenti affrontati figurano le tecnologie intelligenti per la sicurezza e l’impiego dell’AI nei lavori pubblici. Le attività formative sono curate dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino, dalla Fondazione per l’Architettura e dall’Ordine degli Ingegneri di Torino.
L’obiettivo è approfondire le opportunità offerte dall’innovazione digitale, mettendo in relazione gli strumenti disponibili con le esigenze concrete di progettisti e operatori del cantiere.
Consolidamento, umidità e qualità dell'aria: le soluzioni per riqualificare gli edifici
L’innovazione tecnologica applicata alla riqualificazione non riguarda soltanto la progettazione e il monitoraggio dei lavori. Le soluzioni costruttive e impiantistiche possono infatti contribuire a ridurre i tempi e l’invasività degli interventi, migliorando contemporaneamente la sicurezza e la salubrità degli ambienti.
Tra le problematiche che interessano gli edifici esistenti figurano i cedimenti delle fondazioni, l’umidità nelle murature e la necessità di garantire un adeguato ricambio d’aria negli ambienti riqualificati.
Interventi sulle strutture e trattamento dell’umidità
Tra le realtà presenti a Restructura 2026, Novatek (Bosco Chiesanuova, VR) propone interventi di consolidamento delle fondazioni e soluzioni per il trattamento dei cedimenti differenziali.
Biodry (Como) produce invece sistemi non invasivi per il trattamento dell’umidità di risalita nelle murature. Un problema che, oltre a compromettere le condizioni delle strutture e delle finiture, può incidere sulla qualità degli ambienti interni.
Ventilazione meccanica e qualità dell’aria indoor
Il controllo dell’umidità è parte integrante della qualità dell’ambiente indoor, insieme al ricambio d’aria. Quest’ultimo assume un’importanza particolare negli edifici riqualificati caratterizzati da un elevato grado di isolamento, dove è necessario assicurare condizioni adeguate di salubrità.
In questo ambito operano MyDatec (Piacenza), Sinedia (Tollegno, BI) e S&P Italia (Cuggiono, MI), aziende che sviluppano soluzioni per la ventilazione meccanica e il miglioramento della qualità dell’aria.
Il percorso espositivo mette così in relazione il recupero architettonico con tecnologie e impianti che concorrono a rendere gli edifici più sicuri, salubri, confortevoli e sostenibili.
Restructura 2026: date, orari, sede e modalità di ingresso
Restructura 2026 si svolge dal 12 al 14 novembre all’Oval Lingotto Fiere di Torino. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale.
La partecipazione è rivolta agli operatori del settore, agli studenti universitari e agli allievi del quarto e quinto anno degli istituti professionali con indirizzi coerenti con le tematiche della manifestazione.
Le informazioni per visitare Restructura 2026:
Date: 12, 13 e 14 novembre 2026.
Orari di apertura: dalle 9 alle 19.
Location: Oval Lingotto Fiere, Torino.
Ingresso: gratuito previa registrazione.
Sito ufficiale: www.restructura.com.