Il responsabile di reparto rischia di diventare il collo di bottiglia

Entrando in molte rivendite edili capita di assistere sempre alla stessa scena. Il responsabile del reparto o del punto vendita è al telefono con un’impresa cliente, quando un collaboratore lo interrompe per chiedere l’autorizzazione a concedere uno sconto extra.

Dal magazzino arriva una richiesta urgente per verificare una disponibilità di materiale in pronta consegna. L’amministrazione aspetta una conferma su un documento di trasporto. Nel frattempo, entra un artigiano abituale che vuole parlare esclusivamente con lui.

Passano pochi minuti e il telefono ricomincia a squillare. La giornata continua così, senza pause. A fine pomeriggio il banco ha lavorato, i bilici sono partiti, molti problemi in cantiere sono stati risolti. Eppure, rimane una domanda cruciale: quel responsabile, durante tutta la giornata, ha davvero avuto il tempo di fare il responsabile?

La scena si ripete in molte rivendite edili

Negli ultimi anni mi è capitato di entrare in numerose rivendite per attività formative rivolte a titolari, responsabili e addetti alle vendite. Cambiano le dimensioni dell’azienda, il territorio, il numero dei punti vendita e la tipologia di clientela (dalla grande impresa al piccolo installatore). La scena, invece, è sorprendentemente simile.

Il responsabile è sempre la persona più richiesta. Tutti si rivolgono a lui: per uno sconto, per organizzare una consegna complessa, per gestire un cliente esigente, per un problema logistico, per una contestazione o per una decisione tecnica

Il responsabile di reparto diventa il vero e proprio collo di imbuto dell’intera organizzazione. Ed è proprio qui che nasce il problema.

Quasi sempre il responsabile è stato scelto per una ragione molto semplice: era il collaboratore migliore al banco. Conosce i clienti storici, padroneggia i prodotti e le schede tecniche, sa trattare con i fornitori. Ha esperienza sul campo ed è affidabile. La promozione è quindi assolutamente meritata. Ma il giorno dopo accade qualcosa che passa quasi inosservato: il ruolo cambia, ma il lavoro resta identico.

Continua a fare preventivi, a seguire i clienti, a risolvere personalmente ogni problema logistico o commerciale. Continua a essere il miglior operativo dell’azienda, con una differenza sostanziale: adesso dovrebbe anche guidare una squadra. In realtà l’azienda continua ad avere il suo miglior operativo, convinta di avere un vero responsabile.

Oltre 30 interruzioni in meno di tre ore: quando il ruolo non cambia

Durante una recente academy dedicata ai responsabili di reparto, ho chiesto a un imprenditore della distribuzione edile di annotare, senza intervenire, quante volte il responsabile del banco venisse interrotto nell’arco della mattinata. Il risultato ha sorpreso tutti: in poco meno di tre ore era stato interrotto più di 30 volte

Domande, telefonate, richieste di autorizzazione, problemi da risolvere, clienti che volevano parlare soltanto con lui. Alla fine dell’esercizio gli ho posto una domanda molto semplice: quanto tempo è riuscito a dedicare oggi a organizzare il lavoro del reparto? La risposta è stata altrettanto disarmante: «Praticamente un’ora, tra mille interruzioni, con mille salti mortali».

Non era un problema di capacità, ma un problema di ruolo. Questo è l’errore che molte aziende della distribuzione commettono: si tende spesso a premiare chi sa risolvere i problemi. È naturale, perché chi risolve trasmette sicurezza alla proprietà e ai clienti. Il rischio, però, è trasformare quella persona nell’unico punto attraverso cui passa ogni decisione. Più diventa indispensabile, più viene coinvolta. Più viene coinvolta, meno riesce a organizzare il lavoro. È un circolo vizioso.

Governare una rivendita edile è diverso dal fare

Fare bene il proprio lavoro al banco e guidare un reparto sono due competenze differenti.

Il bravo venditore produce valore attraverso ciò che realizza personalmente (preventivi chiusi, fatturato generato). Il responsabile produce valore creando le condizioni perché gli altri lavorino meglio. La differenza non è soltanto organizzativa, è culturale, supportata da nuove capacità manageriali:

Programmare le attività e i flussi del magazzino

Formare i nuovi addetti

Distribuire responsabilità chiare

Correggere gli errori ricorrenti nelle procedure

Condividere gli obiettivi commerciali

Migliorare l’efficienza dei processi

Sono attività che raramente sembrano urgenti nel caos quotidiano del punto vendita, e proprio per questo vengono continuamente rinviate. Le urgenze occupano tutta la giornata, e l’organizzazione viene rinviata inesorabilmente a domani.

Delega nella rivendita edile: perché «faccio prima a farlo io» è una trappola

C’è una frase che ascolto con grande frequenza: faccio prima a farlo io. Nella maggior parte dei casi è anche vero, oggi. Forse anche la prossima settimana. Ma tra un anno quella stessa frase avrà impedito alla squadra di crescere e alla rivendita di scalare i propri volumi.

Delegare richiede più tempo all’inizio, ma restituisce tempo di enorme valore in futuro. Non significa lasciare soli i collaboratori davanti a un cliente difficile, ma chiarire il risultato atteso, spiegare i criteri con cui decidere gli sconti e verificare insieme il lavoro svolto. La delega, capacità tipica del vero responsabile, vive di lungimiranza e orizzonti a tre anni. Si focalizza sui risultati che vuole ottenere nel medio termine, oltre all’operatività quotidiana. L’autonomia dei collaboratori non nasce per caso: si costruisce.

L’autonomia della squadra è un vero indicatore di performance

Quando parliamo di risultati in una rivendita pensiamo subito a fatturato, marginalità, numero di ordini o tasso di conversione dei preventivi. Esiste però un indicatore fondamentale che compare raramente nei cruscotti aziendali: l’autonomia della squadra.

Ogni responsabile dovrebbe chiedersi periodicamente: i miei collaboratori oggi sono più autonomi rispetto a sei mesi fa? Se la risposta è sì, significa che il reparto sta crescendo e l’azienda sta creando valore strutturale. Se la risposta è no, probabilmente il responsabile continua a svolgere soprattutto il lavoro operativo.

Come migliorare l’organizzazione di una rivendita edile

Nessuna rivendita edile cambia solo grazie a una nuova procedura scritta. Cambia quando il responsabile riesce finalmente a ritagliarsi il tempo per fare il proprio mestiere:

Analizzare gli errori di logistica o vendita che si ripetono Organizzare una breve riunione di allineamento con il reparto Affiancare un venditore junior senza sostituirsi a lui nella trattativa Condividere in modo trasparente gli obiettivi della settimana

Sono attività poco appariscenti, non fanno rumore come la chiusura di un grosso appalto, ma sono quelle che, nel tempo, riducono davvero le emergenze. Perché un punto vendita ben organizzato non elimina gli imprevisti tipici del nostro settore, semplicemente smette di dipendere sempre e solo dalla stessa persona.

Il test dell’assenza: cosa succede se il responsabile non c’è?

Quando concludo un percorso formativo, propongo spesso ai titolari delle rivendite una riflessione concreta. Immaginiamo che il responsabile del reparto resti assente una settimana. Che cosa accadrebbe?

Il lavoro proseguirebbe grazie a persone autonome, responsabilità chiare e procedure condivise? Oppure ogni decisione, ogni sconto, ogni consegna speciale si fermerebbe aspettando il suo ritorno? La risposta non misura il valore del responsabile, ma misura la qualità dell’organizzazione aziendale.

Perché un buon responsabile non si riconosce dal numero di problemi che riesce a risolvere personalmente al banco. Si riconosce dalla capacità di costruire una squadra che continua a lavorare bene e a generare margine anche quando lui non c’è.

La realtà della rivendita edile dipende anche dal mindset manageriale

Concludo con un elemento fondamentale di mindset: la quotidianità che abbiamo attorno a noi, nel mercato edile, sembra essere una serie di situazioni caotiche che accadono inevitabilmente e alle quali noi dobbiamo fare fronte. Ma in realtà è il frutto dell’idea preconfezionata che abbiamo nella nostra mente, di quello che può essere quella realtà. Tutto questo mentre ci diciamo che si può sempre migliorare!

In estrema sintesi: la realtà che ci circonda è la fotocopia di quello che abbiamo visto noi prima di tutto.

Insomma: la realtà della nostra azienda ci assomiglia e parla di noi. La risposta a tutto ciò risiede nell’allenare alcune specifiche capacità manageriali:

L’immaginazione , la forza della mente di creare una nuova realtà organizzativa

, la forza della mente di creare una nuova realtà organizzativa La pianificazione , che è la forza di gestire tempo e risorse per trasformare un pensiero in un processo reale

, che è la forza di gestire tempo e risorse per trasformare un pensiero in un processo reale L’azione costante nel perseguire l’obiettivo fissato, senza farsi fagocitare dalle urgenze

nel perseguire l’obiettivo fissato, senza farsi fagocitare dalle urgenze Il controllo con i relativi correttivi, perché il mercato ha più fantasia di noi

con i relativi correttivi, perché il mercato ha più fantasia di noi Il gioco di squadra, senza il quale nessuna trasformazione aziendale sarà mai possibile.

di Maurizio Papa