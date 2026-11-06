Accanto agli aspetti tecnologici e funzionali, le soluzioni Newfloor dedicano attenzione anche alla componente estetica. È infatti possibile scegliere il design e la finitura della pavimentazione in funzione delle esigenze di stile e delle caratteristiche del progetto.

La possibilità di personalizzare l’aspetto superficiale consente di integrare il pavimento radiante nel linguaggio architettonico degli ambienti, sia interni sia esterni, senza rinunciare ai vantaggi della struttura sopraelevata.