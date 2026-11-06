Il pavimento sopraelevato radiante rappresenta una soluzione tecnologica che combina la flessibilità dei sistemi modulari con i vantaggi del riscaldamento e del raffrescamento a pavimento. Newfloor sviluppa questa integrazione attraverso due proposte, Radiafloor e Radiafloor C, progettate per rispondere a differenti esigenze applicative e trasformare la pavimentazione in un elemento attivo per il comfort degli ambienti interni ed esterni.
Radiafloor: il pavimento radiante idronico per gli ambienti interni
Per gli spazi interni, Newfloor propone Radiafloor, un sistema che integra la tecnologia radiante idronica nella struttura del pavimento sopraelevato. Il funzionamento si basa sulla circolazione dell’acqua, che consente sia di riscaldare sia di raffrescare gli ambienti attraverso la superficie della pavimentazione.
La soluzione è progettata per favorire una distribuzione omogenea della temperatura, coniugando le prestazioni del sistema radiante con i vantaggi costruttivi e funzionali del pavimento sopraelevato. Tra le caratteristiche distintive figurano la posa a secco, la modularità e la possibilità di ispezionare il sistema. Aspetti che consentono di mantenere la flessibilità tipica delle pavimentazioni sopraelevate, integrando al tempo stesso una tecnologia dedicata alla gestione del comfort termico.
Radiafloor C: il sistema radiante elettrico anche per gli spazi outdoor
Con uno spessore complessivo di circa 4 centimetri, il sistema permette di realizzare superfici riscaldate ed è particolarmente indicato per gli ambienti outdoor coperti. Tra le possibili applicazioni rientrano dehors, spa, aree relax e spazi esterni destinati alla permanenza delle persone.
L’integrazione del modulo radiante elettrico nella struttura sopraelevata consente di combinare la funzione di riscaldamento della pavimentazione con la modularità del sistema X-Floor, offrendo una soluzione specificamente pensata per ampliare le possibilità progettuali negli spazi esterni.
Personalizzazione estetica e flessibilità progettuale
Accanto agli aspetti tecnologici e funzionali, le soluzioni Newfloor dedicano attenzione anche alla componente estetica. È infatti possibile scegliere il design e la finitura della pavimentazione in funzione delle esigenze di stile e delle caratteristiche del progetto.
La possibilità di personalizzare l’aspetto superficiale consente di integrare il pavimento radiante nel linguaggio architettonico degli ambienti, sia interni sia esterni, senza rinunciare ai vantaggi della struttura sopraelevata.