La pubblicazione delle prime Linee Guida per i Sistemi Resinosi Decorativi rappresenta anche il risultato di un percorso di collaborazione tra le diverse professionalità che operano nel comparto. Un lavoro condiviso che punta a rendere più comprensibile un settore caratterizzato da soluzioni tecniche ed estetiche articolate e spesso difficili da interpretare.

«Le superfici decorative in resina, da sempre desiderate da chi ricerca bellezza e unicità ma spesso percepite come difficili da approcciare, diventano oggi più comprensibili, accessibili e finalmente più facili da interpretare e valorizzare nei propri progetti», commenta Giovanni Piretti, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Linee Guida Sistemi Resinosi Decorativi di Conpaviper. «Oggi ci sentiamo pionieri e cartografi di un percorso che è solo agli inizi e che è stato reso possibile dalla collaborazione costruttiva e proficua tra produttori e applicatori, nella convinzione che la crescita del settore passi attraverso la condivisione di conoscenze, regole comuni e una cultura della qualità. Sono convinto che fare luce su un settore fino a oggi complesso e di difficile interpretazione significhi anche aprire nuove opportunità per progettisti e designer».