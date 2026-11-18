I pavimenti in resina e i rivestimenti decorativi continui possono contare su un nuovo riferimento tecnico condiviso. Conpaviper – Associazione Italiana Sottofondi, Massetti e Pavimentazioni e Rivestimenti Continui – ha pubblicato le prime Linee Guida per i Sistemi Resinosi Decorativi, un documento che definisce criteri comuni per la progettazione, l’esecuzione e la verifica delle superfici in resina.
L’obiettivo è promuovere una maggiore qualità esecutiva, rafforzare le competenze specialistiche e favorire l’uniformità di approccio tra i diversi operatori della filiera. Le indicazioni sono rivolte a progettisti, imprese, applicatori e committenti e intendono offrire uno strumento di riferimento per gestire con maggiore consapevolezza le diverse fasi di realizzazione dei rivestimenti resinosi.
«Questo documento non vuole essere soltanto una raccolta di indicazioni tecniche, ma uno strumento capace di favorire una maggiore consapevolezza, uniformando le buone pratiche e valorizzando la professionalità delle aziende che operano secondo elevati standard qualitativi. In un mercato in costante evoluzione, caratterizzato dall’innovazione dei materiali, dall’attenzione alla sostenibilità e da aspettative sempre più elevate da parte dei clienti, è fondamentale poter contare su riferimenti chiari, aggiornati e condivisi. Solo così possiamo contribuire alla crescita dell’intero settore e rafforzarne la credibilità», dichiara Edmondo Vavassori, Vicepresidente Conpaviper con delega alla Sezione Resine.
Linee Guida Conpaviper: un riferimento condiviso per i sistemi resinosi decorativi
Le nuove Linee Guida per i Sistemi Resinosi Decorativi sono promosse dalla Sezione Resine di Conpaviper, guidata dal Vicepresidente Edmondo Vavassori, con il contributo del Gruppo di Lavoro (GdL) specificamente dedicato a questo ambito e coordinato da Giovanni Piretti.
Il documento nasce dalla necessità di favorire una maggiore uniformità nella definizione delle prescrizioni progettuali, delle modalità esecutive e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo realizzativo. Un’esigenza particolarmente rilevante per un comparto caratterizzato da un’evoluzione continua dei materiali e delle soluzioni decorative, nel quale la qualità del risultato dipende dalla corretta gestione di competenze, specifiche tecniche e procedure operative.
Le indicazioni Conpaviper introducono quindi un quadro terminologico e metodologico comune per la classificazione dei sistemi resinosi decorativi e per la gestione delle diverse fasi dell’intervento. Il riferimento tecnico accompagna gli operatori lungo l’intero processo, dalla definizione delle caratteristiche del rivestimento fino alla sua manutenzione.
Progettazione e posa dei pavimenti in resina: le indicazioni per ogni fase
Uno degli aspetti centrali delle nuove Linee Guida riguarda la necessità di rendere più omogenee le procedure di progettazione, realizzazione e controllo dei rivestimenti continui in resina. Il documento affronta le principali fasi operative, fornendo un riferimento comune per progettisti, imprese e applicatori.
In particolare, il quadro metodologico introdotto da Conpaviper prende in considerazione:
- Progettazione e definizione delle specifiche: individuazione delle prescrizioni progettuali e delle caratteristiche che il sistema resinoso decorativo deve possedere.
- Valutazione e preparazione dei supporti: analisi delle superfici esistenti e definizione delle attività necessarie per predisporle alla successiva applicazione del rivestimento.
- Posa in opera: indicazioni per la corretta esecuzione dei sistemi resinosi decorativi e per una maggiore uniformità delle modalità operative.
- Verifica e accettazione: procedure e criteri di riferimento per valutare la conformità dell’opera realizzata rispetto alle caratteristiche concordate.
- Manutenzione: indicazioni per una corretta gestione delle superfici nel tempo.
La definizione di un linguaggio tecnico condiviso e di criteri metodologici comuni punta a ridurre le possibili difformità interpretative tra i soggetti coinvolti, chiarendo le responsabilità nelle diverse fasi del processo. In questo modo, le Linee Guida diventano uno strumento a supporto non soltanto della qualità esecutiva, ma anche della collaborazione tra le diverse professionalità della filiera.
Superfici decorative in resina: il ruolo delle campionature nella definizione del risultato estetico
Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra risultato estetico e requisiti tecnici, un aspetto fondamentale nella progettazione dei pavimenti e dei rivestimenti decorativi in resina.
Per prevenire incomprensioni e possibili contestazioni tra committenti, progettisti e applicatori, le caratteristiche estetiche attese devono essere definite già nella fase preliminare dell’intervento. È quindi importante individuare preventivamente criteri di valutazione condivisi, capaci di fornire a tutti i soggetti coinvolti un riferimento chiaro rispetto al risultato finale.
In questo contesto, la predisposizione di campionature rappresentative assume un ruolo essenziale. I campioni consentono infatti di concordare prima dell’esecuzione dell’opera l’aspetto superficiale del rivestimento., le caratteristiche cromatiche della superficie, le caratteristiche materiche del sistema decorativo, il livello di finitura richiesto.
Le campionature diventano così un riferimento concreto per la successiva verifica dell’opera eseguita, permettendo di confrontare il risultato finale con le caratteristiche estetiche e materiche concordate in fase progettuale.
Conpaviper: collaborazione tra produttori e applicatori per la qualità del settore
La pubblicazione delle prime Linee Guida per i Sistemi Resinosi Decorativi rappresenta anche il risultato di un percorso di collaborazione tra le diverse professionalità che operano nel comparto. Un lavoro condiviso che punta a rendere più comprensibile un settore caratterizzato da soluzioni tecniche ed estetiche articolate e spesso difficili da interpretare.
«Le superfici decorative in resina, da sempre desiderate da chi ricerca bellezza e unicità ma spesso percepite come difficili da approcciare, diventano oggi più comprensibili, accessibili e finalmente più facili da interpretare e valorizzare nei propri progetti», commenta Giovanni Piretti, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Linee Guida Sistemi Resinosi Decorativi di Conpaviper. «Oggi ci sentiamo pionieri e cartografi di un percorso che è solo agli inizi e che è stato reso possibile dalla collaborazione costruttiva e proficua tra produttori e applicatori, nella convinzione che la crescita del settore passi attraverso la condivisione di conoscenze, regole comuni e una cultura della qualità. Sono convinto che fare luce su un settore fino a oggi complesso e di difficile interpretazione significhi anche aprire nuove opportunità per progettisti e designer».