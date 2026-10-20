Decreto legislativo 5/2026: nuovi obblighi di energie rinnovabili negli edifici

Ci sono novità in chiave green per l’edilizia che sono state presentate in sordina. Eppure, avranno un impatto non secondario per chi nel settore delle costruzioni produce, lavora o rivende.

Le novità sono contenute nel decreto legislativo 5/2026, che è diventato operativo il 3 agosto. Si tratta del provvedimento che attua la direttiva europea Red III sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il tema è lo stesso della ignorata direttiva Case green (che l’Italia avrebbe dovuto recepire presentando un piano di attuazione entro maggio), cioè il risparmio energetico degli edifici.

Il decreto legislativo entrato ora in piena attuazione accoglie una parte della filosofia della direttiva Epbd, perché aumenta gli obblighi di utilizzo di energia da fonti rinnovabili negli edifici. Il ritocco, tra l’altro, cambia un quadro normativo che era già stato aggiornato nel 2021. In ogni caso, d’ora in avanti a chi non rispetta i nuovi obblighi i Comuni non rilasceranno permessi per costruire.

Decreto legislativo 5/2026: quali sono i nuovi obblighi per gli edifici?

Ora gli edifici privati devono coprire almeno il 60% dei consumi di energia per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento con fonti rinnovabili. E per gli edifici pubblici la quota sale al 65%.

Ristrutturazioni importanti: quando scatta l’obbligo del 15% di energia rinnovabile?

Sì, è stato introdotto un nuovo obbligo del 15% di energia rinnovabile per il riscaldamento e il condizionamento nei lavori che toccano parti importanti dell’edificio. In sostanza, per una piccola modifica non cambia nulla, ma se l’intervento riguarda la struttura bisognerà adeguarsi. Questo vale anche per interventi di taglio medio, molto frequenti nei condomìni, come l’installazione di un cappotto termico. In sostanza, l’obbligo riguarda gli interventi di primo livello, che interessano oltre il 50% dell’involucro e l’impianto termico, ma anche di secondo livello, quando è coinvolta oltre il 25% della superficie disperdente dell’involucro, oltre che la ristrutturazione dell’impianto termico.

Pompe di calore, fotovoltaico e sistemi ibridi: che cosa comporta il decreto 5/2026?

In sostanza, introduce l’obbligo di fare ricorso a soluzioni come le pompe di calore, i sistemi ibridi o il fotovoltaico.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?

Al momento questo non è tutto chiaro: la legge non entra nei dettagli. Inoltre, è ancora da specificare quale sarà l’ambito in cui sono possibili delle deroghe: lo deciderà il ministero dell’Ambiente.

Che cosa cambia rispetto alla normativa precedente?

Fino al 3 agosto l’obbligo riguardava l’utilizzo di impianti a fonti rinnovabili per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come demolizione e ricostruzione o ristrutturazione integrale dell’involucro, oltre che per edifici con superficie utile sopra i mille metri quadrati. Il nuovo decreto estende l’obbligo alle ristrutturazioni importanti.

Cappotto termico e ristrutturazioni di secondo livello: l’impatto maggiore

Probabilmente il decreto sarà più incisivo nel caso di ristrutturazione di secondo livello, come il rifacimento del cappotto. In questo caso bisognerà garantire che il 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva sia coperto da rinnovabili. Non sarà facile calcolare esattamente l’impatto, che andrà bollinato da un tecnico specializzato. Progettisti e tecnici dovranno redigere un’accurata motivazione tecnico-economica all’interno della relazione energetica (ex Legge 10), che diventerà un elemento centrale durante l’istruttoria edilizia presso i Comuni.

Che cosa cambia per gli impianti?

In pratica, fotovoltaico e pompe di calore o i sistemi ibridi diventano, di fatto, soluzioni obbligatorie.

Nuovi obblighi energetici: l’edilizia sarà avvantaggiata dal provvedimento?

Per alcuni interventi sì, ma non mancano le perplessità come quelle sollevate da Filippo Colonna, presidente di Cortexa, secondo cui il cui primo passaggio deve essere sempre l’efficientamento energetico dell’involucro, perché non c’è una fonte di energia più sostenibile di quella risparmiata, mentre costringere chi vuole efficientare con il cappotto termico a intervenire anche sugli impianti rischia di disincentivare le riqualificazioni.

Deroghe al decreto legislativo 5/2026: quali sono le possibilità?

Non sono ancora stati chiariti dal governo. Potrebbero riguardare casi di impossibilità tecnica attestata da un progettista, che dipendono dalla struttura dell’edificio, ma potrebbero contare anche la non convenienza economica: sarà compito del ministero indicare in quali situazioni queste eccezioni saranno concretamente attivabili.

Pratiche edilizie dal 3 agosto 2026: dal punto di vista burocratico che succede?

Le pratiche edilizie presentate dal 3 agosto 2026 sono soggette al nuovo regime e devono soddisfare i nuovi criteri minimi di copertura da rinnovabili stabiliti dal nuovo Allegato III. Le pratiche già avviate prima del 3 agosto continuano a fare riferimento alla disciplina previgente.