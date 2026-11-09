Economia circolare in edilizia: dati, opportunità e ostacoli

Costruire in modo sostenibile significa anche riutilizzare materiali che possono avere una seconda vita. Si chiama economia circolare. Non è facile raggiungere l’obiettivo, eppure si può con l’aiuto delle tecnologie digitali: in Nord Europa ci sono i primi esempi di come creare un circolo virtuoso di riutilizzo dei materiali. Un colpo basso ai rivenditori? No, se anche loro si inseriscono nel circolo virtuoso del commercio di materiali usati e riportati in vita.

Il punto di partenza è che reimpiegare pannelli, coperture, infissi o finiture invece di gettarli in discarica può ridurre le emissioni di processo costruttivo e produzione dei materiali del 70%. Ma tra il dire e il fare c’è il proverbiale mare.

Smontare un manufatto richiede più tempo rispetto a passare una ruspa e caricare le macerie su un camion. Inoltre, presuppone che l’edificio di cui si vogliono recuperare alcuni materiali sia costruito in modo da favorire questo processo. È più facile, insomma, riutilizzare i materiali di un palazzo in vetrocemento rispetto a quelli di un edificio costruito nel secolo scorso.

Anche se va ricordato che l’Italia ha raggiunto un tasso di circolarità dei materiali (in generale, non del settore edile) del 21,6%, meglio rispetto alla media Ue (12,2%) e a Francia, Germania e Spagna, non vuol dire che nello specifico settore delle costruzioni le cose vadano meglio.

Industrializzare i processi per favorire il riutilizzo

Proprio per questo, cioè nella chiave della sostenibilità, sono in molti a sostenere che l’industrializzazione dei processi edilizi sia la leva strategica per la rigenerazione urbana e per la programmazione di nuove case: dal social housing alle residenze per studenti, fino all’edilizia pubblica e al rinnovamento di immobili essenziali come scuole e ospedali.

A ostacolare questa esigenza è la frammentazione, sia produttiva sia realizzativa, che rischia di rallentare l’adozione di processi moderni per trasformare il settore delle costruzioni in una vera industria. Ma questo è un altro aspetto.

Piattaforme digitali per il riutilizzo dei materiali edili

Ma, quindi, in che modo la tecnologia digitale può venire in aiuto del processo di recupero dei materiali? Questa volta l’Intelligenza artificiale non c’entra: basta utilizzare la vecchia e cara rete internet, con l’ausilio di un normale database e un’architettura di processo razionale. Niente di complicato, insomma.

Rotor DC: il recupero diventa una filiera commerciale

Gli esempi che arrivano da Nord Europa sono significativi. Un modello di come la tecnologia digitale può venire in aiuto è quella di Rotor, un collettivo nato a Bruxelles a metà anni Duemila come gruppo di ricerca sui flussi di scarto dell’edilizia. Quell’iniziativa è stata poi alla base di Rotor DC, la prima impresa Ue ad avere trasformato il recupero dei componenti edilizi in una filiera economica, attiva dal 2016. Segno che il riciclo e la sostenibilità possono essere anche un business oltre che un obiettivo etico.

L’azienda smonta, ripulisce, cataloga e rivende elementi salvati da edifici dismessi, soprattutto uffici, e poi li raccoglie in un magazzino alle porte di Bruxelles: un sito di 14 mila metri quadrati nel quartiere degli affari Da Vinci, trasformato in un vivace centro dedicato al riutilizzo, all’artigianato e alla produzione urbana. I materiali sono poi catalogati e messi a disposizione online di architetti e progettisti: sono circa 3 mila referenze.

È importante sottolineare che la disponibilità di un catalogo online non elimina un punto vendita fisico:

«Cerchiamo di collaborare con imprese edili, organizzazioni non profit e altre aziende, e di diventare parte integrante di un ecosistema regionale per il riutilizzo su larga scala dei materiali da costruzione. Se inizialmente, nel 2014, vendevamo quasi esclusivamente materiali smantellati dai nostri dipendenti, ora il nostro negozio commercializza anche materiali provenienti da diversi altri fornitori, come imprese di demolizione e società immobiliari» è la filosofia espressa sul sito web.

Il lavoro di Rotor DC viene svolto da quattro team specializzati:

il team In si concentra sull’approvvigionamento di materiali sostenibili e sulla creazione di partnership

si concentra sull’approvvigionamento di materiali sostenibili e sulla creazione di partnership il team addetto al processo gestisce fisicamente i materiali in loco (li restaura, li rimette a nuovo e li descrive prestando attenzione alla qualità e all’organizzazione)

gestisce fisicamente i materiali in loco (li restaura, li rimette a nuovo e li descrive prestando attenzione alla qualità e all’organizzazione) il team del negozio si occupa di marketing, servizio clienti, magazzino e consegne

si occupa di marketing, servizio clienti, magazzino e consegne il team di supporto gestisce la contabilità, le risorse umane, l’It e i sussidi.

L’azienda proclama anche di mettere a disposizione molti materiali che sono più economici del nuovo a parità di qualità. Alcuni materiali hanno lo stesso costo del nuovo, «ma sono ricchi di storia, presentano una patina particolare o semplicemente una provenienza etica» e sono interessanti per progetti di riqualificazione di edifici d’epoca e per architetti che cercano materiali con una storia. Ma questo non toglie che di tanto in tanto l’azienda proponga anche pezzi ideati da designer di fama, creati da abili artigiani o realizzati con tecnologie ormai inaccessibili.

Rotor DC e Opalis: competenze tecniche e servizi per il riutilizzo

Dato che la società belga si occupa anche di smantellamento e demolizione, ha sviluppato particolari competenze, come riparazione e trasformazione di apparecchiature di illuminazione, un metodo all’avanguardia per la rimozione della malta dalle piastrelle in ceramica, la rilavorazione del legno urbano di alta qualità, pulizia e preparazione per il riutilizzo di mobili e ferramenta edile, e la pianificazione e organizzazione di operazioni di recupero in edifici di grandi dimensioni e di complessa struttura.

L’attività, a sua volta, ha dato vita ad Opalis, una banca dati che censisce i materiali da reimpiego in Belgio, Francia e Paesi Bassi.

I materiali recuperati sono venduti in punti vendita fisici: 122 in Belgio, 252 in Francia, uno in Lussemburgo e 168 in Olanda.

Anche Opalis, oltre a distribuire i materiali, mette a disposizione una serie di servizi: trasporti, smontaggio, progettazione, demolizione, installazione, lavorazione base del legno (rimozione chiodi, segatura), pulizia dei residui di malta, falegnameria (pulizia, dimensionamento, asciugatura, trattamento superficiale), taglio della pietra, trattamento della superficie della pietra, restauro di materiale storico, mobili realizzati con materiali di recupero, sverniciatura e levigatura, segatura o spaccatura di pietre da pavimentazione, ridimensionamento e rifacimento di porte e finestre, ristrutturazione del radiatore, taglio di profili metallici, pulizia delle attrezzature sanitarie, ristrutturazione degli impianti tecnici.

Madaster: il catasto digitale dei materiali da costruzione

Un’altra realtà attiva nell’edilizia circolare è Madaster, piattaforma olandese attiva dal 2017 che funziona come un catasto dei materiali. È un registro online globale nato per promuovere l’economia circolare nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

In sostanza è una specie di catasto dei materiali, che assegna un’identità digitale (attraverso un passaporto dei materiali) a tutti i componenti utilizzati in un edificio. Madaster genera un documento che traccia la composizione, il valore residuo, l’impatto di carbonio (carbon embodied) e la potenziale tossicità di un’opera.

L’idea è che il rifiuto è un materiale senza identità: per questo la piattaforma permette ai materiali di mantenere valore nel tempo e di essere riutilizzati alla fine del ciclo di vita dell’edificio. Va da sé che la piattaforma è integrata con il modello Bim: gli utenti (progettisti, costruttori o proprietari) possono caricare modelli 3D e dati di progettazione, come i file del building information modeling, per generare automaticamente le informazioni circolari.

Madaster assegna una sorta di passaporto per ogni edificio, su cui sono registrati i componenti utilizzati, in quale quantità e posizione, così che conservino tracciabilità e valore residuo e l’immobile diventi una banca di materiali consultabile a fine vita.

La piattaforma è operativa anche in Germania, Norvegia e Svizzera, mentre la logica del passaporto entra nella revisione europea del regolamento sui prodotti da costruzione e nel futuro Digital Product Passport.

Germania e Austria: marketplace e demolizione orientata al recupero

La pratica di riciclare materiali e recuperare parti di un edificio è diffusa anche in Germania, con i marketplace Concular e Restado che mettono in contatto chi dismette e chi cerca elementi usati.

E non è finita: nella vicina Austria c’è Baukarussell, un progetto realizzato da lavoratori generalmente svantaggiati cheoffre un modello di demolizione orientata al recupero, combinando criteri di impatto sociale.

La cooperativa BauKarussell mira a promuovere l’ulteriore sviluppo dell’industria edile circolare assieme a tutti i soggetti interessati. Per contrastare la carenza di manodopera qualificata in questo settore e al contempo sfruttare il potenziale dell’economia circolare per creare posti di lavoro, le imprese sociali sono coinvolte nell’implementazione.

In sintonia con la cooperativa è Construction Carousel, iniziativa collaborativa specializzata nel riutilizzo e nel riciclo di componenti edili in progetti di costruzione su larga scala, con l’obiettivo di generare un impatto sociale. La rete è composta da architetti, reti di riparazione e imprese dell’economia sociale e punta a creare nuovi modelli di creazione di valore per il settore immobiliare, integrando gli aspetti ambientali e sociali nell’economia circolare.

Ma l’elenco delle iniziative di recupero dei materiali edili, poi rivenduti con il coinvolgimento dei progettisti, è lungo: in Olanda, per esempio, c’è anche New Horizon che recupera materia dagli edifici in demolizione, mentre in Danimarca Genbyg commercia componenti di seconda vita. E in Gran Bretagna la distribuzione di materiali di second hand è affidata a Globechain.

Risultato: il materiale di recupero è sempre più utilizzato anche per progetti importanti. Un esempio? L’architetto svizzero Barbara Buser, sostenitrice dell’architettura circolare, ha firmato a Winterthur un edificio realizzato per circa il 70% con componenti recuperati: il progetto K.118, un’opera pionieristica di architettura circolare che ha invertito il processo di costruzione convenzionale partendo dall’inventario dei materiali di recupero disponibili prima di definire la forma dell’edificio. Si potrebbe fare anche in Italia?