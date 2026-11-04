Sorpresa: la natalità sotto zero non significa per forza declino del paese.

L’Italia è uno dei paesi che registra una minore crescita delle nascite. Anzi, è un declino vero e proprio: la popolazione in Italia continua a diminuire. Ha toccato quota 355 mila nel corso del 2025 (in calo del 3,9% rispetto al 2024) e ha registrato un’ulteriore riduzione nei primi mesi del 2026.

Eppure, Daron Acemoglu, premio Nobel per l’Economia nel 2024, e altri tre ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e della London School of Economics (David Autor, Keelan Beirne e Andrew Scott), sono giunti alla conclusione che non è poi così grave come ci si può aspettare.

L’analisi non riguarda direttamente l’Italia ma, in generale, il fenomeno della denatalità.

Secondo una loro ricerca, la diminuzione delle nascite e l’invecchiamento della popolazione non comportano un rallentamento della crescita economica. Anzi, i dati del secondo dopoguerra indicano come la scarsità di giovani stimoli non solo un aumento della produttività, del Pil pro capite e dei salari, ma anche del Prodotto interno lordo complessivo, che rimane relativamente invariato.

Dove le nascite diminuiscono, insomma, si trova una maggiore produttività totale, uno stock di capitale più elevato, uno spostamento verso esportazioni a più alto contenuto tecnologico e un numero maggiore di brevetti relativi a tecnologie labour-saving. È ovvio: se mancano i giovani, la tecnologia deve sopperire alla scarsità di manodopera con l’inventiva.

Questa teoria, tra l’altro, contraddice il modello classico, secondo cui sono invece i giovani il motore dell’innovazione e della crescita. Un’idea, quest’ultima, che da anni tiene in allarme i governi, ha diffuso pessimismo sul futuro ed è entrata nell’immaginario collettivo. Ma, appunto, non sembra che sia una verità acquisita.

Inoltre, non c’è solo il tasso di natalità a influire sull’economia: bisogna tenere conto anche degli effetti dell’immigrazione. In questo caso, tutto dipende dalla natura e dalla qualità dei nuovi arrivati, come grado di istruzione, competenze, età anagrafica e complementarità con la forza lavoro esistente, oltre che il desiderio di integrazione. Ma questo è un altro discorso.