Chiudono le imprese del settore guidate da giovani. E continua la carenza di formazione.

In un recente sondaggio condotto tra un centinaio di imprenditori del settore della lattoneria, è emerso che oltre il 45% sostiene che la formazione sia fondamentale per chi lavora nell’edilizia e che pertanto siano necessarie scuole professionali pubbliche, mentre in alternativa il 34% pensa che sarebbe più utile se lo Stato contribuisse a sostenere corsi aziendali. Due strade diverse, ma la sostanza non cambia: la grande maggioranza mette l’apprendimento al centro della capacità di costruire edifici.

Il risultato del sondaggio fa eco alle parole espresse pochi giorni fa da Edoardo Vernazza, presidente dei giovani imprenditori edili Ance, secondo cui «quando ero bambino i genitori dicevano: Se non studi, vai in cantiere. Oggi è il contrario: Se non studi, in cantiere non ci vai. E non servono solo i licei. Servono competenze tecniche anche per il lavoro manuale, che facciamo fatica a trovare perché non c’è sempre corrispondenza tra ciò che si studia e quello che serve alle imprese».

Per la verità, chi lavora in cantiere una mini formazione di base deve averla: per gli addetti di primo ingresso è previsto un corso base di 16 ore (con quattro ore di formazione generale oltre a 12 ore di specifica per rischio alto, spesso richiesto prima dell’ingresso in cantiere dal Ccnl edilizia. Sono previsti anche aggiornamenti con periodicità legata a normativa e contratto nazionale di categoria e corsi per ruoli e mansioni specifiche come per lavori in quota e ponteggi (con parte teorica e prova pratica, ma anche patentini per l’abilitazione per gru, escavatori, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, pompe per calcestruzzo e altre macchine (Accordo Stato-Regioni).

Ma, naturalmente, è tutto da verificare se queste prescrizioni sono poi osservate nella pratica. Inoltre, si tratta comunque di istruzioni di base. Ma il lavoro in cantiere oggi richiede un’esperienza più avanzata, dato che, per esempio, si diffonde la tecnica di edilizia off-site, in cui componenti, pannelli o moduli di un edificio sono fabbricati in stabilimento e poi trasportati e assemblati in cantiere. Per non parlare dei nuovi materiali o dell’edilizia leggera, sempre più performante e utilizzata.

Che sia anche per questa mancanza di competenze che tra il 2014 e il 2024 l’Italia ha perso 153 mila imprese guidate da under 35. Secondo Unioncamere sono passate da quasi 640 mila a 486 mila, con un calo del 24%?