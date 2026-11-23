Quando l’acqua si alza e il salvagente non si trova, l’azione più istintiva è alzare la testa dalle onde per cercare un approdo sicuro. Anche il mondo dell’edilizia, in tempi così complicati, fa bene a guardare avanti, a spostare l’orizzonte al di fuori dei confini della propria rivendita. Perché quello che succede nel mondo si riflette immediatamente nel business dell’azienda.

Riassumiamo: il 2027 si profila con due grandi trappole pronte a inghiottire risorse, l’inflazione e la crisi del debito. Il rincaro dei prezzi è la conseguenza diretta dei conflitti, con la riduzione sul mercato della disponibilità di materie prime, come petrolio e derivati (per esempio, i materiali bituminosi), fertilizzanti, gas.

La crisi del debito è il virus che ha contagiato il mondo negli ultimi decenni, chi più chi meno. L’Italia, purtroppo, è tra i più. Il debito globale ha superato i 365 mila miliardi di dollari nel primo semestre del 2026. Quello dell’Italia è tra i più alti, 3.205,8 miliardi di euro (dati Banca d’Italia a luglio 2026). E il Dpef approvato dal governo prevede un ulteriore aumento per i prossimi anni. Questo significa che ogni italiano, neonati compresi, ha sulle spalle un debito di 54.374 euro. Oltre a quelli eventuali che ha contratto per i fatti suoi.

A complicare le cose c’è che il 2027 è un anno elettorale. E ogni governo, per ingraziarsi i voti, escogita benefici per i cittadini elettori. Naturalmente a deficit, normale o extra, cioè aumentando ulteriormente i debiti (chi vivrà, prima o poi pagherà). Fate voi l’elenco dei benefici, dallo sconto sui carburanti, passando per il bollo. Intendiamoci, è un vizio politicamente trasversale. Ma questo non toglie che sia un vizio, a maggior ragione quando i mercati finanziari chiedono conto dell’aumento del debito.

E quando il famoso spread sale non è uno scherzo: significa che l’Italia dovrà pagare più interessi sul proprio debito. Il costo degli interessi sul debito pubblico italiano è stimato in circa 96,9 miliardi di euro per il 2026. L’anno prossimo sarà più alto. Tutti soldi buttati, che oltretutto spruzzano in aria un profumo di default.

Tutto è perduto? Non ancora, per fortuna. Ci sono due rotte per arrivare in un porto sicuro: stringere la cinghia per qualche anno, abbassando il rapporto tra debito pubblico e Pil, cioè riducendo lo stock di debiti. Oppure affidarsi alla finanza creativa sotto la regia della Bce. In passato Mario Draghi ha già tolto una volta le castagne dal fuoco alla crisi del debito. Ma chi siede a Francoforte questa volta potrà ripetere la magia?