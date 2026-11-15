Se la rigenerazione urbana fa flop

Il caso dell’area di Santa Giulia a Milano, uno sviluppo immobiliare iniziato 22 anni fa.

La rigenerazione del territorio e il suo risanamento sono un obiettivo nobile. E, perché no? sono anche un business. Se la ciambella riesce con il buco. Non è, paradossalmente, il caso di una società immobiliare che si chiama Risanamento e che si è cimentata, ironia della sorte, con il risanamento dell’area di Santa Giulia, quartiere nella zona sud di Milano. Il progetto si è rivelato un disastro. L’ultimo bilancio di Risanamento risale a settembre 2025 ed è relativo ai soli primi nove mesi, con una perdita di 5,9 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato negativo per 0,8 milioni. Un buco provocato principalmente dal mancato compimento dei lavori di rigenerazione di Santa Giulia. E questo nonostante Risanamento nel 2023 abbia venduto Santa Giulia alla società australiana Lendleas, che a sua volta nel giugno scorso ha annunciato di voler cedere Santa Giulia a Bizzi & Partners, società di sviluppo immobiliare che fa capo a Davide Bizzi. L’operazione, però, a metà novembre è saltata: Lendlease ha annunciato la risoluzione dell’accordo. E la notizia è stata accolta dalla Borsa con un calo del 22% di Risanamento: la cessione era un passaggio fondamentale per consentire a Risanamento di trasferire al fondo australiano gli obblighi residui di bonifica e infrastrutturazione.

Sarebbe stata comunque una vendita in perdita: «La vendita sarà effettuata a un valore inferiore rispetto al valore contabile e si prevede che comporterà una perdita post-operativa di circa 175 milioni di dollari, che sarà contabilizzata nell’esercizio fiscale 2026», recitava il comunicato ufficiale. In sostanza, gli australiani volevano scappare perdendoci un sacco di soldi pur di liberarsi di Santa Giulia. In ogni caso dovranno sborsare altri 100 milioni di euro.

Che ne sarà di Santa Giulia? Lo scenario sembra complicato: i tassi di interesse sono destinati a salire, grazie all’inflazione scatenata dalla guerra all’Iran, e quindi anche il costo dei finanziamenti, e i prezzi dei materiali saliti ulteriormente rendono lo sviluppo immobiliare più costoso. La prospettiva più accreditata dal mercato è uno spezzatino dell’area tra diversi soggetti, ma è tutto da vedere.

La storia dell’area, insomma, è un caso di rigenerazione che è degenerata. Prima di essere destinata a zona residenziale, l’area ospitava grandi insediamenti industriali pesanti, come lo stabilimento chimico Montedison (noto come Montecity) e le Acciaierie Redaelli (vicino alla ferrovia e al quartiere di Rogoredo). La rigenerazione urbana e lo sviluppo immobiliare sono stati avviati oltre 20 anni fa, nel 2004, ma il lavoro non è ancora finito. La superficie totale ancora edificabile è di circa 385 mila metri quadrati, di cui oltre 277 mila destinati a residenziale, con 3 mila appartamenti, negozi per 59 mila metri quadrati, uffici per altri 30.657 e hospitality per 17.500, oltre a 200 mila metri quadrati di verde. Il problema è che, a oggi, i costi di sviluppo totali sono calcolati in 1,8 miliardi, anche perché l’area è soggetta alla complicata opera di bonifica.

Lavori che, oltretutto, sono finiti nel mirino della magistratura: nel 2009 è stata scoperta una truffa sui lavori di bonifica, gonfiati del 30%. Il denaro riciclato, ha raccontato il Corriere della Sera, ammontava a 14 milioni di euro, trasferiti sul conto dell’avvocato Fabrizio Pessina, arrestato assieme a due ex finanzieri, accusati di aver creato i fondi neri. E altre ottanta persone sono stat indagate. Inoltre, sono state arrestate altre cinque persone, tra cui Giuseppe Grossi, accusato di appropriazione indebita e frode fiscale, e Rosanna Gariboldi (moglie di Gian Carlo Abelli, politico scomparso nel 2016), accusata di riciclaggio. Ne sono seguite indagini, sequestri delle aree incriminate. La storia continua ma, per parafrasare Cesare Pavese, rigenerare stanca.