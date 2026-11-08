Si sgonfia il caso Milano

È arrivata la seconda assoluzione per i costruttori bloccati dalla procura.

Parliamo di Milano per parlare dell’Italia. Sì, perché i casi di cronaca si assomigliano e soprattutto, le incongruenze della legislazione, della normativa e della politica si ritrovano a macchia di leopardo su tutto il territorio. Dunque, nell’ottobre 2022 in via Fauché a Milano, zona Sempione, è iniziata la realizzazione in un cortile piuttosto ampio di una palazzina di tre piani, di cui due fuori terra. La palazzina sostituisce un vecchio laboratorio-deposito sulla stessa area. Comprensibile che quel piano in più rispetto al passato abbia infastidito i residenti del palazzo circostante. Ma infastidire non significa altro che quello. Ma la procura di Milano ha ritenuto che la costruzione avesse violato i limiti in altezza «all’interno dei cortili» del Piano di governo del territorio del Comune. Il punto critico, però, è quello che ha accomunato questa opera con l’altra dozzina bloccate dai magistrati di Palazzo di Giustizia, è cioè il fatto che la palazzina era stata autorizzata con una Scia come «ristrutturazione edilizia» e non come «nuova costruzione», nonostante la palazzina fosse «priva di qualsiasi connessione» con l’edificio preesistente.

Impostazione rigettata

Questa impostazione ha bloccato imprese e spiazzato i clienti che avevano acquistato gli appartamenti nelle diverse costruzioni, con un danno difficilmente calcolabile. A quattro anni di distanza, però, il giudice Franco Cantù Rajnoldi ha bocciato l’impostazione della procura. Tutti assolti i tre imputati, tra cui il progettista e direttore lavori Marco Colombo e il costruttore Luigi D’Ambrosio: non hanno commesso reati nel loro operato «perché il fatto non costituisce reato». Niente abusi edilizi, ma perdita di soldi e tempo. Quella su via Fauché è la seconda sentenza sulle inchieste dell’urbanistica della procura milanese. Il pubblico ministero, Paolo Filippini, nella requisitoria di oltre un’ora aveva puntato il dito contro «la violazione delle norme che regolano il regolare sviluppo urbano» e aveva sostenuto che gli imputati potessero invocare un «affidamento incolpevole» sul comportamento di tecnici e uffici comunali. Per questo il pm aveva inoltre chiesto la condanna di un anno per Colombo per l’imputazione di falso. Eppure, in precedenza, anche per Torre Milano il giudice non ha riconosciuto l’impianto accusatorio dei pm e ha assolto tutti gli accusati, otto tra progettisti, costruttori e funzionari comunali, ammettendo la loro «buona fede» nel seguire, di fatto, la «prassi consolidata» in Comune.

Insomma, le due assoluzioni sembrano indicare che per gli immobili bloccati con, ripetiamo, grave danno per le imprese e i clienti paganti, l’azione della procura sia stata perlomeno incerta. Quello che è certo, però, è che per Torre Milano la sentenza è stata impugnata dalla pm Marina Petruzzella che ha depositato un ricorso in Cassazione. Tanto per rendere incerti alle imprese anche altri anni a venire.