L’impermeabilizzazione delle piscine è fondamentale per proteggere vasche e rivestimenti dalle infiltrazioni d’acqua, soprattutto in vista della stagione invernale. Anche una microfessura può infatti consentire all’acqua di penetrare nelle strutture e, con l’abbassamento delle temperature, provocare danni significativi. Per prevenire questo rischio, Winkler propone un ciclo di impermeabilizzazione e protezione in quattro prodotti, sviluppato per lavorare in sequenza e creare una barriera resistente ai carichi di esercizio, all’abrasione, ai cicli gelo-disgelo, ai raggi UV e alla pressione idrostatica negativa.
Proteggere le piscine dal gelo: manutenzione e impermeabilizzazione preventiva
I mesi che precedono l’inverno rappresentano il periodo ideale per effettuare gli interventi di manutenzione delle piscine. Una piccola discontinuità nel rivestimento può infatti trasformarsi in un problema strutturale: l’acqua si infiltra, gela, aumenta di volume e sollecita progressivamente i materiali, aggravando anche difetti inizialmente poco significativi.
Per questo motivo, una corretta manutenzione deve partire da un’ispezione accurata dello strato impermeabilizzante e delle strutture murarie. Il controllo deve riguardare anche i punti maggiormente esposti alle infiltrazioni, come le riprese di getto, le discontinuità del rivestimento e gli elementi impiantistici. Particolare attenzione va riservata ai sistemi di ricircolo, filtrazione e illuminazione, dove la presenza di raccordi e attraversamenti può rappresentare un punto critico per la tenuta della vasca.
Impermeabilizzazione piscine: il ciclo in quattro fasi di Winkler
Per rispondere alle esigenze di impermeabilizzazione e protezione delle piscine, i laboratori di ricerca e sviluppo di Winkler hanno messo a punto un sistema composto da quattro prodotti specifici, da applicare in successione. Il ciclo combina una base impermeabilizzante, un primer di adesione, un rivestimento protettivo e una finitura trasparente, con l’obiettivo di realizzare una barriera continua e resistente alle sollecitazioni tipiche degli ambienti acquatici.
Il sistema è progettato per contrastare non soltanto l’azione dell’acqua, ma anche le sollecitazioni meccaniche e ambientali che interessano le superfici delle piscine. Tra le prestazioni previste rientrano la resistenza ai carichi di esercizio, all’abrasione, ai cicli di gelo-disgelo, ai raggi ultravioletti e alla pressione idrostatica negativa.
1. Winfix Wet: la base impermeabilizzante
Il primo componente del ciclo è Winfix Wet, un sistema epossicementizio bicomponente tixotropico, formulato per reticolare anche su sottofondi cementizi umidi. Può essere utilizzato sia in ambienti interni sia all’esterno e applicato con rullo, pennello oppure spatola.
La sua caratteristica principale è la capacità di realizzare uno strato impermeabile sia a spinta positiva sia a spinta negativa. Si tratta di una proprietà particolarmente utile negli interventi su piscine e vasche interessate dalla presenza di acqua di falda, soprattutto quando non è disponibile un’impermeabilizzazione sul lato esterno della struttura.
L’aggiunta di quarzo consente inoltre di utilizzare Winfix Wet come rasatura, per regolarizzare piccole irregolarità del supporto prima delle successive lavorazioni.
Il prodotto può essere applicato su diverse tipologie di superfici, tra cui calcestruzzo, massetti cementizi, pietra naturale, blocchi cementizi, ceramica.
2. Winfix Universal: il primer per l’ancoraggio
La seconda fase prevede l’applicazione di Winfix Universal, un primer universale bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa.
La sua funzione è garantire l’adesione dei successivi rivestimenti poliuretanici ai diversi supporti, favorendo la continuità del ciclo applicativo. Può essere utilizzato su calcestruzzo, materiali cementizi, malte epossicementizie e ceramica.
3. Winpaint P: il rivestimento protettivo
Per la protezione delle superfici viene impiegato Winpaint P, una pittura bicomponente formulata con resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa. Il prodotto è caratterizzato da una formulazione non ingiallente e dalla resistenza all’acqua dolce, marina e clorata.
Queste caratteristiche lo rendono indicato per applicazioni in ambienti esposti all’acqua, come piscine, fontane e vasche destinate al contenimento di acque non potabili.
4. Wincover Gloss: la finitura trasparente
L’ultima fase del ciclo è affidata a Wincover Gloss, una finitura trasparente lucida a base di resina poliaspartica bicomponente, esente da solventi.
Il prodotto si distingue per la reticolazione molto rapida, l’elevata resistenza meccanica e la stabilità ai raggi UV. Nonostante i tempi di reticolazione ridotti, offre un buon tempo di lavorabilità, facilitando le operazioni di applicazione.
Un ulteriore vantaggio riguarda la limitata presa di sporco, una proprietà che semplifica le attività di pulizia e manutenzione e contribuisce a preservare più a lungo l’aspetto estetico del rivestimento.
Wincover Gloss può essere applicato su sistemi resinosi epossidici o poliuretanici. Nelle situazioni in cui è necessario ridurre la scivolosità delle superfici, per esempio nelle pavimentazioni, è inoltre possibile effettuare una semina con quarzo.
Formulazioni e caratteristiche dei prodotti per l’impermeabilizzazione
Un ulteriore elemento che caratterizza il ciclo di impermeabilizzazione piscine proposto da Winkler riguarda la composizione dei prodotti. Le formulazioni sono infatti a base acqua, esenti da solventi oppure costituite al 100% da materia attiva, a seconda della specifica soluzione impiegata.
Per conoscere nel dettaglio la composizione e il contenuto di VOC (composti organici volatili) di ciascun prodotto, è possibile consultare le rispettive schede di sicurezza e schede tecniche, che riportano le informazioni necessarie per una corretta valutazione delle caratteristiche dei materiali.