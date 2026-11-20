Per rispondere alle esigenze di impermeabilizzazione e protezione delle piscine, i laboratori di ricerca e sviluppo di Winkler hanno messo a punto un sistema composto da quattro prodotti specifici, da applicare in successione. Il ciclo combina una base impermeabilizzante, un primer di adesione, un rivestimento protettivo e una finitura trasparente, con l’obiettivo di realizzare una barriera continua e resistente alle sollecitazioni tipiche degli ambienti acquatici.

Il sistema è progettato per contrastare non soltanto l’azione dell’acqua, ma anche le sollecitazioni meccaniche e ambientali che interessano le superfici delle piscine. Tra le prestazioni previste rientrano la resistenza ai carichi di esercizio, all’abrasione, ai cicli di gelo-disgelo, ai raggi ultravioletti e alla pressione idrostatica negativa.

1. Winfix Wet: la base impermeabilizzante

Il primo componente del ciclo è Winfix Wet, un sistema epossicementizio bicomponente tixotropico, formulato per reticolare anche su sottofondi cementizi umidi. Può essere utilizzato sia in ambienti interni sia all’esterno e applicato con rullo, pennello oppure spatola.

La sua caratteristica principale è la capacità di realizzare uno strato impermeabile sia a spinta positiva sia a spinta negativa. Si tratta di una proprietà particolarmente utile negli interventi su piscine e vasche interessate dalla presenza di acqua di falda, soprattutto quando non è disponibile un’impermeabilizzazione sul lato esterno della struttura.

L’aggiunta di quarzo consente inoltre di utilizzare Winfix Wet come rasatura, per regolarizzare piccole irregolarità del supporto prima delle successive lavorazioni.

Il prodotto può essere applicato su diverse tipologie di superfici, tra cui calcestruzzo, massetti cementizi, pietra naturale, blocchi cementizi, ceramica.

2. Winfix Universal: il primer per l’ancoraggio

La seconda fase prevede l’applicazione di Winfix Universal, un primer universale bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa.

La sua funzione è garantire l’adesione dei successivi rivestimenti poliuretanici ai diversi supporti, favorendo la continuità del ciclo applicativo. Può essere utilizzato su calcestruzzo, materiali cementizi, malte epossicementizie e ceramica.

3. Winpaint P: il rivestimento protettivo

Per la protezione delle superfici viene impiegato Winpaint P, una pittura bicomponente formulata con resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa. Il prodotto è caratterizzato da una formulazione non ingiallente e dalla resistenza all’acqua dolce, marina e clorata.

Queste caratteristiche lo rendono indicato per applicazioni in ambienti esposti all’acqua, come piscine, fontane e vasche destinate al contenimento di acque non potabili.

4. Wincover Gloss: la finitura trasparente

L’ultima fase del ciclo è affidata a Wincover Gloss, una finitura trasparente lucida a base di resina poliaspartica bicomponente, esente da solventi.

Il prodotto si distingue per la reticolazione molto rapida, l’elevata resistenza meccanica e la stabilità ai raggi UV. Nonostante i tempi di reticolazione ridotti, offre un buon tempo di lavorabilità, facilitando le operazioni di applicazione.

Un ulteriore vantaggio riguarda la limitata presa di sporco, una proprietà che semplifica le attività di pulizia e manutenzione e contribuisce a preservare più a lungo l’aspetto estetico del rivestimento.

Wincover Gloss può essere applicato su sistemi resinosi epossidici o poliuretanici. Nelle situazioni in cui è necessario ridurre la scivolosità delle superfici, per esempio nelle pavimentazioni, è inoltre possibile effettuare una semina con quarzo.

Formulazioni e caratteristiche dei prodotti per l’impermeabilizzazione

Un ulteriore elemento che caratterizza il ciclo di impermeabilizzazione piscine proposto da Winkler riguarda la composizione dei prodotti. Le formulazioni sono infatti a base acqua, esenti da solventi oppure costituite al 100% da materia attiva, a seconda della specifica soluzione impiegata.

Per conoscere nel dettaglio la composizione e il contenuto di VOC (composti organici volatili) di ciascun prodotto, è possibile consultare le rispettive schede di sicurezza e schede tecniche, che riportano le informazioni necessarie per una corretta valutazione delle caratteristiche dei materiali.