Boero70 è la nuova idropittura traspirante ad alta concentrazione di Boero, formulata per essere diluita fino al 70%. La composizione del prodotto è studiata per assicurare una copertura uniforme e omogenea già dalla prima mano, contribuendo a ridurre i tempi di lavorazione e a ottimizzare i consumi nei cantieri di grandi dimensioni.

Uno dei principali punti di forza è la resa: con una sola confezione da 14 litri è possibile coprire fino a 210 metri quadrati. Una prestazione che rende il prodotto particolarmente interessante per gli interventi su superfici estese, dove la gestione dei quantitativi di materiale e la rapidità di applicazione incidono sull’organizzazione complessiva delle attività.

Dal punto di vista estetico, Boero70 offre una finitura extra fine, caratterizzata da un ottimo punto di bianco e da un’elevata opacità. La formulazione è stata sviluppata anche per garantire un comportamento reologico adeguato a un’applicazione precisa e controllata, sia con gli strumenti tradizionali sia mediante sistemi a spruzzo e airless.

La tecnologia antigoccia contribuisce a limitare colature e gocciolamenti durante la stesura, migliorando la gestione del prodotto nelle diverse fasi di applicazione.

Anche i tempi di essiccazione rappresentano un elemento funzionale all’organizzazione del lavoro: Boero70 risulta infatti secca al tatto già dopo 30 minuti, consentendo di pianificare con maggiore efficienza le operazioni successive.

Boero70 offre diverse possibilità di personalizzazione cromatica attraverso la collezione colore 1831 – Il colore italiano. In particolare, il prodotto è realizzabile in:

tutti i colori delle sezioni dei chiari

tutti i bianchi cromatici

le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei grigi

le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei neutri

le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei medi

le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni degli accesi.

Una gamma che permette di rispondere a differenti esigenze progettuali, mantenendo le caratteristiche tecniche e prestazionali della formulazione.

L’attenzione alla qualità del prodotto si riflette anche nelle certificazioni e nelle conformità ambientali. Boero70 dispone della certificazione IAQ (Indoor Air Quality) in classe A+, che attesta le prestazioni in relazione alla qualità dell’aria negli ambienti interni, ed è conforme ai nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi). A queste si aggiunge la certificazione IAC Gold. Il prodotto risulta inoltre conforme ai protocolli ambientali Leed e Breeam, riferimenti internazionali per la valutazione della sostenibilità degli edifici.