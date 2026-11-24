Le nuove idropitture professionali Boero70 e Boero50 ampliano l’offerta di soluzioni per la pitturazione di grandi superfici, con formulazioni ad alta diluizione pensate per ottimizzare la resa e le operazioni di applicazione in cantiere. I due prodotti, diluibili rispettivamente fino al 70% e al 50%, sono progettati per rispondere alle esigenze di interventi su grandi uffici, superfici commerciali, edifici scolastici e residenziali.
Entrambe le idropitture sono caratterizzate da un’elevata versatilità applicativa e dalla possibilità di modulare il rapporto di diluizione in funzione delle condizioni del supporto e delle prestazioni richieste. Quando è necessario ottenere un maggiore potere coprente, infatti, possono essere utilizzate anche con una diluizione ridotta, compresa tra il 20 e il 30%.
Un ulteriore elemento comune è l’assenza di formaldeide: entrambe le formulazioni sono formaldeide free. Boero70 e Boero50 si distinguono invece per caratteristiche tecniche e destinazioni applicative specifiche, che consentono di adattare la scelta del prodotto alle diverse esigenze operative del cantiere.
Boero70: idropittura traspirante con diluizione fino al 70%
Boero70 è la nuova idropittura traspirante ad alta concentrazione di Boero, formulata per essere diluita fino al 70%. La composizione del prodotto è studiata per assicurare una copertura uniforme e omogenea già dalla prima mano, contribuendo a ridurre i tempi di lavorazione e a ottimizzare i consumi nei cantieri di grandi dimensioni.
Uno dei principali punti di forza è la resa: con una sola confezione da 14 litri è possibile coprire fino a 210 metri quadrati. Una prestazione che rende il prodotto particolarmente interessante per gli interventi su superfici estese, dove la gestione dei quantitativi di materiale e la rapidità di applicazione incidono sull’organizzazione complessiva delle attività.
Dal punto di vista estetico, Boero70 offre una finitura extra fine, caratterizzata da un ottimo punto di bianco e da un’elevata opacità. La formulazione è stata sviluppata anche per garantire un comportamento reologico adeguato a un’applicazione precisa e controllata, sia con gli strumenti tradizionali sia mediante sistemi a spruzzo e airless.
La tecnologia antigoccia contribuisce a limitare colature e gocciolamenti durante la stesura, migliorando la gestione del prodotto nelle diverse fasi di applicazione.
Anche i tempi di essiccazione rappresentano un elemento funzionale all’organizzazione del lavoro: Boero70 risulta infatti secca al tatto già dopo 30 minuti, consentendo di pianificare con maggiore efficienza le operazioni successive.
Boero70 offre diverse possibilità di personalizzazione cromatica attraverso la collezione colore 1831 – Il colore italiano. In particolare, il prodotto è realizzabile in:
- tutti i colori delle sezioni dei chiari
- tutti i bianchi cromatici
- le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei grigi
- le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei neutri
- le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni dei medi
- le prime tre tinte di ogni strip colore delle sezioni degli accesi.
Una gamma che permette di rispondere a differenti esigenze progettuali, mantenendo le caratteristiche tecniche e prestazionali della formulazione.
L’attenzione alla qualità del prodotto si riflette anche nelle certificazioni e nelle conformità ambientali. Boero70 dispone della certificazione IAQ (Indoor Air Quality) in classe A+, che attesta le prestazioni in relazione alla qualità dell’aria negli ambienti interni, ed è conforme ai nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi). A queste si aggiunge la certificazione IAC Gold. Il prodotto risulta inoltre conforme ai protocolli ambientali Leed e Breeam, riferimenti internazionali per la valutazione della sostenibilità degli edifici.
Boero50: idropittura extra opaca per superfici ampie e assorbenti
Boero propone anche Boero50, un’idropittura traspirante diluibile fino al 50%, sviluppata per applicazioni professionali su grandi superfici. Il prodotto si caratterizza per la finitura extra opaca, l’elevato potere mascherante e un buon potere coprente.
Disponibile nel colore bianco, Boero50 contribuisce a mascherare le micro-irregolarità del supporto, rendendo le superfici visivamente più omogenee. Una caratteristica particolarmente utile negli interventi in cui è importante ottenere un risultato estetico uniforme anche in presenza di piccole disomogeneità del fondo.
La versatilità applicativa è uno degli elementi distintivi di Boero50. La possibilità di calibrare la diluizione permette infatti di adattare il prodotto alle diverse condizioni operative e alle caratteristiche delle superfici da trattare.
Per le applicazioni che richiedono un maggiore potere coprente, la diluizione può essere ridotta al 20-30%. Nei lavori su grandi metrature, soprattutto quando si interviene su superfici particolarmente assorbenti, è invece possibile sfruttare la massima diluizione prevista, pari al 50%.
Questa flessibilità consente di modulare l’impiego dell’idropittura in funzione delle esigenze specifiche del cantiere, bilanciando copertura, resa e modalità di applicazione.
Anche per Boero50 la rapidità di essiccazione rappresenta un elemento importante nell’ottimizzazione delle lavorazioni. Il prodotto è secco al tatto già dopo 30 minuti, una caratteristica che contribuisce a contenere i tempi di applicazione e a organizzare in modo più efficiente le diverse fasi dell’intervento.
Boero50 può inoltre essere applicata con strumenti airless. Questa modalità permette di ottenere una finitura più precisa e uniforme, riducendo il tempo necessario per la lavorazione delle superfici.
La possibilità di ricorrere all’applicazione a spruzzo amplia quindi le opportunità di utilizzo del prodotto, soprattutto nei cantieri caratterizzati da superfici estese e da esigenze di produttività.