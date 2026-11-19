I radiatori Irsap rappresentano una soluzione che coniuga prestazioni termiche, versatilità progettuale e attenzione all’estetica degli ambienti. È quanto emerge dalla ristrutturazione di Casa Bertini, un’abitazione unifamiliare situata a Roma Sud, nella quale i radiatori Relax Power e Tesi 2 sono stati integrati in un progetto di rinnovamento architettonico e funzionale degli spazi interni.
«Gli spazi a disposizione erano di superficie contenuta, perciò l’integrazione fra architettura e impianti è stata tra le complessità del progetto, anche dal punto di vista estetico», ha spiegato l’architetto Beatrice Bordoni di Zero6studio, che insieme a Valeria Roberti ha firmato il progetto architettonico e di interior design dell’abitazione che ha previsto un nuovo assetto funzionale degli spazi e un’attenta selezione delle tecnologie impiantistiche, tra cui spiccano proprio i radiatori del produttore italiano.
Casa Bertini: una ristrutturazione all'insegna della funzionalità e della luce
Situata a Roma Sud, Casa Bertini è un’abitazione di circa 150 metri quadrati distribuiti su tre livelli. Il piano terreno ospita la zona giorno, mentre le camere e i bagni si trovano ai piani superiori. L’intervento di ristrutturazione è nato dalla volontà dei proprietari di rinnovare l’immagine degli ambienti interni, migliorare la funzionalità degli spazi, aumentare la luminosità e adeguare gli impianti domestici alle tecnologie contemporanee.
La trasformazione più significativa ha interessato la zona giorno. Nella parte più illuminata dell’abitazione è stato ricavato un ampio living, schermato rispetto all’ingresso attraverso una struttura a tutta altezza composta da listelli di legno.
La rimozione delle partizioni interne ha permesso di liberare l’area centrale della casa, creando una comunicazione diretta tra il living, l’open space dedicato alla zona pranzo e alla cucina, la scala interna e il nuovo bagno di cortesia. Il risultato è uno spazio più aperto e funzionale, nel quale le diverse aree domestiche dialogano tra loro senza rinunciare alla propria identità.
Il restyling spazio-funzionale ha coinvolto anche i piani superiori. Qui il progetto si caratterizza per un’immagine essenziale, priva di decorazioni, costruita attraverso un attento studio dei colori e dell’illuminazione naturale e artificiale. Le scelte cromatiche sono state accordate al parquet in legno naturale chiaro, contribuendo a definire un’atmosfera coerente e luminosa.
Radiatori Irsap Relax Power: design verticale e prestazioni termiche
Per riscaldare la zona giorno di Casa Bertini sono stati installati due radiatori Irsap Relax Power. La scelta è ricaduta su questi terminali per la loro capacità di coniugare un ingombro contenuto con un’elevata resa termica, caratteristiche particolarmente importanti in un progetto caratterizzato da spazi limitati e da un’integrazione attenta tra impianti e architettura.
Relax Power si distingue per le piastre radianti a sviluppo verticale, particolarmente sottili, con uno spessore di soli 77,5 millimetri. Una configurazione che consente al radiatore di inserirsi con discrezione nell’ambiente abitato, limitando l’impatto visivo e lasciando spazio alla composizione degli interni.
Dal punto di vista impiantistico, il prodotto può essere collegato a sistemi di riscaldamento alimentati sia da caldaie tradizionali e a condensazione sia da pompe di calore. Le elevate rese favoriscono il contenimento dei consumi durante le giornate più fredde e permettono di ottenere un benessere termico gradevole e diffuso anche con basse temperature dell’acqua.
Anche le possibilità di personalizzazione contribuiscono alla versatilità di Relax Power. L’ampia gamma di finiture e colori permette di adattare il radiatore a differenti soluzioni di interior design, mentre l’innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato di serie direttamente in stabilimento, facilita l’integrazione estetica e impiantistica anche nei contesti progettuali più esigenti.
È inoltre disponibile un portasalviette opzionale, che amplia le possibilità di utilizzo del prodotto rendendolo adatto anche all’ambiente bagno.
Radiatori tubolari Irsap Tesi 2: modularità e personalizzazione per la zona notte
Per le camere da letto di Casa Bertini sono stati scelti i radiatori tubolari Irsap Tesi 2, caratterizzati da forme arrotondate e dall’assenza di spigoli. Una soluzione che combina un’estetica essenziale con ampie possibilità di configurazione, permettendo di rispondere alle diverse esigenze dimensionali e stilistiche degli ambienti residenziali.
Con uno spessore di soli 65 millimetri, Tesi 2 si distingue per il profilo elegante e sottile. La struttura completamente modulare consente di scegliere tra numerose dimensioni e configurazioni, per un totale di oltre 200.000 possibili varianti.
A questa flessibilità si aggiunge un’ampia scelta estetica. I radiatori sono disponibili in numerose finiture e texture, sia lisce sia materiche, con 48 colori di serie e la possibilità di richiedere qualsiasi tinta della gamma RAL. Un’offerta che permette di coordinare il terminale di riscaldamento con i materiali, le tonalità e le finiture dell’ambiente, trasformandolo in un elemento coerente con il progetto d’interni.
La personalizzazione può essere ulteriormente estesa grazie alla vasta gamma di accessori disponibili. Tra questi figurano:
- Portasalviette, per ampliare le possibilità di utilizzo del radiatore;
- Appendiabiti, per integrare ulteriori funzioni;
- Umidificatori, per rispondere a specifiche esigenze ambientali;
- Valvole e teste termostatiche, per la gestione del sistema di riscaldamento;
- Copritubo, per una maggiore cura dei dettagli installativi;
- Sistemi di fissaggio a parete e a pavimento, per adattare l’installazione alle diverse configurazioni progettuali.
A completare la dotazione tecnologica interviene il termostato intelligente Irsap Now, che migliora la regolazione del riscaldamento, contribuendo al risparmio energetico e alla sicurezza.
Scheda cantiere
Progetto: Casa Bertini
Architettura: Zero6studio, arch. Beatrice Bordoni, arch. Valeria Roberti
Radiatori: IRSAP
Modelli: Tesi 2, Relax Power
Fotografa: Cecilia Bordoni @inbollaphotografy