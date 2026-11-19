Situata a Roma Sud, Casa Bertini è un’abitazione di circa 150 metri quadrati distribuiti su tre livelli. Il piano terreno ospita la zona giorno, mentre le camere e i bagni si trovano ai piani superiori. L’intervento di ristrutturazione è nato dalla volontà dei proprietari di rinnovare l’immagine degli ambienti interni, migliorare la funzionalità degli spazi, aumentare la luminosità e adeguare gli impianti domestici alle tecnologie contemporanee.

La trasformazione più significativa ha interessato la zona giorno. Nella parte più illuminata dell’abitazione è stato ricavato un ampio living, schermato rispetto all’ingresso attraverso una struttura a tutta altezza composta da listelli di legno.

La rimozione delle partizioni interne ha permesso di liberare l’area centrale della casa, creando una comunicazione diretta tra il living, l’open space dedicato alla zona pranzo e alla cucina, la scala interna e il nuovo bagno di cortesia. Il risultato è uno spazio più aperto e funzionale, nel quale le diverse aree domestiche dialogano tra loro senza rinunciare alla propria identità.

Il restyling spazio-funzionale ha coinvolto anche i piani superiori. Qui il progetto si caratterizza per un’immagine essenziale, priva di decorazioni, costruita attraverso un attento studio dei colori e dell’illuminazione naturale e artificiale. Le scelte cromatiche sono state accordate al parquet in legno naturale chiaro, contribuendo a definire un’atmosfera coerente e luminosa.