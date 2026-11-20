I numeri del Rapporto Rifiuti Speciali 2026 pubblicato da Ispra.

Il Rapporto Rifiuti Speciali 2026 pubblicato da Ispra con dati riferiti al 2024, fotografa una produzione nazionale complessiva di oltre 172 milioni di tonnellate (+4,6% sul 2023). Nel 2024 la produzione totale di questa classe di rifiuti è stata di oltre 172 milioni di tonnellate (+7,6 milioni rispetto al 2023; +4,6%). Il settore trainante rimane l’edilizia (costruzione e demolizione) con 90,4 milioni di tonnellate (52,5% del totale). I rifiuti non pericolosi sono stati pari al 93,7% del totale (esclusi costruzione e demolizione: 73.114.212 tonnellate nel 2024, contro 72.857.576 nel 2023). Di questi, il Nord concentra il 56% della produzione. E il recupero di materiali resta la modalità principale di gestione.

Bonus e Pnnrr

Secondo l’analisi del rapporto, uno dei motivi che hanno spinto la produzione di rifiuti speciali sono stati gli incentivi per la ristrutturazione degli immobili mirati alla riqualificazione energetica degli edifici. Questi lavori di costruzione-ristrutturazione, unitamente alle attività di cantieri destinati alla costruzione di infrastrutture e opere pubbliche e di edilizia abitativa e commerciale, sostenuti anche dai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), hanno generato maggiori quantitativi di rifiuti da costruzione e demolizione.

Nel 2024, la maggiore produzione di rifiuti speciali non pericolosi deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni con una percentuale pari al 55,7% del totale prodotto, corrispondente a oltre 89,7 milioni di tonnellate.

Tuttavia, è scritto nel rapporto, «riguardo alla produzione regionale dei rifiuti speciali non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione (capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti), stimata da Ispra, si può rilevare una discreta correlazione, con una regressione di tipo lineare tra la stessa e l’andamento del valore aggiunto per il settore delle costruzioni a prezzi correnti (dati Istat aggiornati a dicembre 2025)».