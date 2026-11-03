Il progetto nasce da un gesto concreto di collaborazione: Brevetti Montolit ha messo a disposizione di Agorà 97 dieci tagliapiastrelle, affidandoli agli ospiti delle strutture della cooperativa. Entrati nelle comunità di cura, gli utensili sono stati decorati, colorati e reinterpretati secondo la sensibilità e la creatività di ciascun partecipante.

Quello che inizialmente era stato concepito come un percorso terapeutico, basato sull’arteterapia e sulla stimolazione della manualità, si è trasformato in un’esperienza artistica vera e propria. Sono nate così dieci opere uniche e irripetibili, capaci di raccontare storie di riscatto e di espressione emotiva.

Ogni partecipante ha lasciato un segno personale sulla superficie del proprio utensile: un modo di vedere, una scelta cromatica, la ripetizione di un tratto o una particolare occupazione dello spazio. Elementi differenti che hanno trasformato oggetti di uso professionale in testimonianze individuali, dando forma a un percorso nel quale creatività e inclusione si incontrano.