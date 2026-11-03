La responsabilità sociale d’impresa può trasformare anche un utensile professionale in uno strumento di inclusione e solidarietà. Lo dimostra Brevetti Montolit, che ha promosso un progetto insieme ad Agorà 97, cooperativa sociale lombarda impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e in condizioni di fragilità. Protagonisti dell’iniziativa sono dieci tagliapiastrelle, diventate altrettante opere d’arte grazie alla creatività degli ospiti delle comunità di cura della cooperativa. Dopo essere stati presentati al Cersaie di Bologna 2026, gli utensili decorati saranno messi all’asta dal 3 al 13 dicembre 2026 su e.bay per sostenere le attività di Agorà 97.
Brevetti Montolit e Agorà 97: quando le tagliapiastrelle diventano arte
Il progetto nasce da un gesto concreto di collaborazione: Brevetti Montolit ha messo a disposizione di Agorà 97 dieci tagliapiastrelle, affidandoli agli ospiti delle strutture della cooperativa. Entrati nelle comunità di cura, gli utensili sono stati decorati, colorati e reinterpretati secondo la sensibilità e la creatività di ciascun partecipante.
Quello che inizialmente era stato concepito come un percorso terapeutico, basato sull’arteterapia e sulla stimolazione della manualità, si è trasformato in un’esperienza artistica vera e propria. Sono nate così dieci opere uniche e irripetibili, capaci di raccontare storie di riscatto e di espressione emotiva.
Ogni partecipante ha lasciato un segno personale sulla superficie del proprio utensile: un modo di vedere, una scelta cromatica, la ripetizione di un tratto o una particolare occupazione dello spazio. Elementi differenti che hanno trasformato oggetti di uso professionale in testimonianze individuali, dando forma a un percorso nel quale creatività e inclusione si incontrano.
Il progetto Matrici protagonista al Cersaie 2026
L’iniziativa, denominata Matrici – Dal segno all’opera, ha trovato una prima importante occasione di visibilità al Cersaie di Bologna 2026. Brevetti Montolit ha scelto infatti di portare le dieci tagliapiastrelle d’autore alla manifestazione internazionale dedicata alla ceramica e all’arredobagno, attirando l’attenzione di designer, architetti e professionisti del settore.
La partecipazione alla fiera ha permesso di presentare a un pubblico specializzato il risultato del percorso realizzato con Agorà 97, dimostrando come anche un prodotto tecnico destinato al mondo dell’edilizia possa assumere un significato completamente diverso attraverso un progetto di carattere sociale.
Non più soltanto strumenti di lavoro, ma oggetti capaci di raccontare esperienze personali e trasmettere un messaggio di partecipazione, valorizzazione delle diversità e solidarietà.
Asta benefica Montolit per Agorà 97: appuntamento dal 3 al 13 dicembre
Il progetto MATRICI si avvia ora alla sua fase conclusiva, con un’iniziativa che consentirà anche al pubblico di partecipare concretamente alla raccolta fondi. Le dieci tagliapiastrelle d’autore saranno infatti protagoniste di un’asta benefica online su eBay.it, in programma dal 3 al 13 dicembre 2026.
Per ammirare le opere e presentare un’offerta sarà sufficiente accedere alla piattaforma e digitare nella ricerca la dicitura «Montolit per Agorà 97». In questo modo sarà possibile visualizzare le dieci creazioni e provare ad aggiudicarsene una.
L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto ad Agorà 97 e destinato al finanziamento dei progetti di cura, accoglienza e assistenza delle comunità residenziali della cooperativa.
L’asta rappresenta quindi non soltanto l’occasione per entrare in possesso di un oggetto originale, ma soprattutto la possibilità di contribuire direttamente alle attività di una realtà sociale impegnata quotidianamente nel sostegno alle persone più fragili.
Responsabilità sociale d'impresa: il valore concreto dell'iniziativa
L’esperienza promossa da Brevetti Montolit dimostra come la responsabilità sociale d’impresa possa superare la dimensione delle dichiarazioni di principio per tradursi in azioni concrete, capaci di generare valore per il territorio e per le comunità.
Attraverso la collaborazione con Agorà 97, un prodotto tecnico è diventato il punto di partenza di un percorso di arteterapia, inclusione e valorizzazione delle capacità individuali. Un progetto che mette al centro le persone e riconosce nella creatività uno strumento di espressione, partecipazione e crescita.
Matrici – Dal segno all’opera racconta così un modo diverso di interpretare il rapporto tra impresa e società: un’iniziativa nella quale il contributo aziendale non si esaurisce nella donazione di dieci utensili, ma si sviluppa attraverso un percorso condiviso, con un risultato tangibile e una finalità solidale.
L’asta benefica del 3-13 dicembre rappresenta l’ultimo passaggio di questo progetto. Un’occasione per sostenere Agorà 97 e dimostrare come anche un semplice utensile possa diventare il motore di un cambiamento concreto.