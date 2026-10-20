In un settore in cui la puntualità delle forniture è determinante per rispettare le tempistiche di cantiere, la logistica rappresenta un vero valore competitivo. Per questo motivo XT Insulation, distributore specializzato in materiali isolanti per l’edilizia e l’industria, ha deciso recentemente di ampliare la propria rete distributiva con l’apertura del nuovo magazzino a Tivoli (Roma).

L’apertura di Tivoli consolida la presenza di Xt Insulation nel Centro Italia e permette di servire con maggiore efficienza la città di Roma e i territori circostanti.

Inoltre, il nuovo magazzino rafforza la capacità dell’azienda di offrire un supporto tecnico diretto e qualificato, mettendo a disposizione un portafoglio completo di soluzioni per l’isolamento termico e acustico, dall’edilizia all’industria.

Il magazzino di Tivoli si aggiunge alle sedi di Reggio Emilia, Brescia, Treviso e Pesaro: una rete capillare che si traduce in una maggiore disponibilità di materiali, in tempi di consegna più rapidi e un servizio sempre più vicino alle esigenze di imprese e professionisti.

Con le sue cinque sedi distributive, Xt Insulation prosegue così il proprio percorso di crescita puntando su prossimità, capacità di approvvigionamento e qualità del servizio come elementi distintivi della propria proposta.