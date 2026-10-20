XIX Convegno YouTrade: System Group, ordini più veloci con la piattaforma B2B

La distribuzione edile si trova di fronte alla sfida di una digitalizzazione ormai strutturale, dove la competizione si sposta sulla qualità dei servizi erogati.

Ne è convinto Filippo Pini, direttore commerciale settore rivendite di System Group, che risponde all’evoluzione del settore potenziando le infrastrutture a supporto della filiera con una nuova piattaforma per velocizzare l’intero processo d’ordine a livello nazionale.

La nuova piattaforma b2b.tubi.net offre ai clienti una gestione delle forniture totalmente autonoma e attiva 24 ore su 24 e sette giorni su sette. L’inserimento diretto degli ordini dal catalogo digitale azzera il rischio di errori su codici e quantitativi e riduce dell’80% i tempi di gestione, inviando le richieste direttamente al team commerciale interno di riferimento per una rapida presa in carico e l’evasione prioritaria.

Con b2b.tubi.net, i clienti possono pianificare i riassortimenti, visualizzare lo storico ordini e scaricare in qualsiasi momento la documentazione tecnica e le certificazioni (DoP) necessarie per il cantiere, affiancando la crescita organizzativa della rete distributiva.

Intercettando le esigenze di rivendite e consorzi, la nuova piattaforma si allinea agli standard operativi sempre più elevati richiesti alla distribuzione edile: rapidità di risposta, azzeramento degli errori e massima autonomia nella gestione dei riordini.

Il nuovo portale parte con Italiana Corrugati, punto di riferimento nelle condotte corrugate in Pe, come prima tappa di un progetto che coinvolgerà progressivamente tutte le realtà del Gruppo, tra cui Rototec e Sa.Mi Plastic.