Lo stampaggio rotazionale è al centro del piano di crescita di Starplast, che amplia la propria capacità produttiva per rispondere a una domanda in forte espansione.
Starplast amplia la capacità produttiva con due nuove macchine
Per rispondere a una domanda in forte espansione, Starplast apre un nuovo stabilimento e potenzia la linea di stampaggio rotazionale con due nuove macchine: una nello storico sito di Mercatale di Sassocorvaro Auditore (Pesaro Urbino) e una, dalle dimensioni molto più grandi, nel nuovo sito del Parco, situata nello stesso comune.
Nel settore dello stampaggio rotazionale, l’unico modo per incrementare i volumi e garantire la massima flessibilità è ampliare il numero di macchine.
Questo investimento assicura consegne puntuali anche nei momenti di massima attività dei cantieri. Inoltre, la nuova macchina consentirà di produrre manufatti monolitici di grandi dimensioni, superando la necessità di assemblaggi e saldature in azienda di alcuni modelli, diminuendo così i tempi di consegna.
Una crescita trainata anche dalla normativa del febbraio 2026 sui Criteri Ambientali Minimi (Cam), che premia le reti separate, la gestione delle acque piovane e l’uso di materia prima riciclata.
Starplast risponde a questa sfida certificando Cam gran parte della gamma del trattamento e recupero delle acque meteoriche.
Starplast è main sponsor del XIX Convegno Nazionale YouTrade
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