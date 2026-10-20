Efficienza, praticità e qualità applicativa sono oggi requisiti indispensabili per imprese e applicatori. In questo contesto si inserisce Plastocem, il legante idraulico con una nuova formulazione di Heidelberg Materials studiato per la realizzazione di intonaci e sottofondi, pensato per semplificare le operazioni in cantiere senza rinunciare alle prestazioni.

Conforme alla norma Uni En 15368, Plastocem consente di ottenere malte performanti con la sola aggiunta di sabbia e acqua, eliminando la necessità di miscelare più componenti e garantendo maggiore rapidità operativa.

La sua formulazione assicura elevata lavorabilità, ottima adesione ai supporti e una resa volumetrica che contribuisce a ottimizzare i consumi.

Una volta indurita, la malta offre stabilità dimensionale, buona traspirabilità e durabilità nel tempo, caratteristiche fondamentali sia negli interventi di nuova costruzione sia nelle opere di ristrutturazione.

Plastocem rappresenta una soluzione affidabile per i professionisti che ricercano semplicità di impiego, qualità costante e risultati duraturi, confermando l’impegno di Heidelberg Materials nello sviluppo di materiali in grado di rispondere alle esigenze

concrete del mercato delle costruzioni.