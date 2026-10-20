Il legante idraulico per intonaci e sottofondi Plastocem, sviluppato da Heidelberg Materials con una nuova formulazione, risponde alle esigenze di efficienza, praticità e qualità applicativa delle imprese e degli applicatori
Legante idraulico per intonaci e sottofondi: le caratteristiche di Plastocem
Efficienza, praticità e qualità applicativa sono oggi requisiti indispensabili per imprese e applicatori. In questo contesto si inserisce Plastocem, il legante idraulico con una nuova formulazione di Heidelberg Materialsstudiato per la realizzazione di intonaci e sottofondi, pensato per semplificare le operazioni in cantiere senza rinunciare alle prestazioni.
Conforme alla norma Uni En 15368, Plastocem consente di ottenere malte performanti con la sola aggiunta di sabbia e acqua, eliminando la necessità di miscelare più componenti e garantendo maggiore rapidità operativa.
La sua formulazione assicura elevata lavorabilità, ottima adesione ai supporti e una resa volumetrica che contribuisce a ottimizzare i consumi.
Una volta indurita, la malta offre stabilità dimensionale, buona traspirabilità e durabilità nel tempo, caratteristiche fondamentali sia negli interventi di nuova costruzione sia nelle opere di ristrutturazione.
Plastocem rappresenta una soluzione affidabile per i professionisti che ricercano semplicità di impiego, qualità costante e risultati duraturi, confermando l’impegno di Heidelberg Materials nello sviluppo di materiali in grado di rispondere alle esigenze concrete del mercato delle costruzioni.
Heidelberg Materials è main sponsor del XIX Convegno Nazionale YouTrade
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