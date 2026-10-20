Pensata per gli ambienti pubblici, la linea di porte interne New Alutech 44 di Dierre coniuga design, robustezza e affidabilità. Ideali per ospedali, Rsa, scuole e uffici, le porte New Alutech 44 si distinguono per le loro linee essenziali, una struttura resistente all’uso intensivo quotidiano e la durabilità delle prestazioni nel tempo. Sono inoltre certificate Cam.

Il telaio e i coprifili in alluminio anodizzato, in argento naturale e spazzolato, si combinano a un’anta tamburata da 44 millimetri supportata da Mdf, che può essere personalizzata con rivestimento in laminatino Hpl, laminatino, millecolori e laccata con tutti i colori della scala Ral.

La capacità di adattarsi all’ambiente viene esaltata anche dalle soluzioni di apertura: non solo a battente, ma anche scorrevole, per gestire differenti configurazioni di spazio.

La nuova porta tecnica Dierre è dotata di tre cerniere a pomella per garantire stabilità e resistenza nel tempo, ma è disponibile anche in versione con cerniere a scomparsa, per una linea ancora più pulita e minimale.

New Alutech 44 risponde inoltre ai Criteri Ambientali Minimi, un vantaggio concreto per progettisti, imprese e committenti, anche in ottica di appalti pubblici e accesso agli incentivi.