In EventiOttobre 20, 2026

XIX Convegno YouTrade: New Alutech 44 di Dierre, porte interne resistenti per edifici pubblici

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Le porte tecniche per ambienti pubblici devono garantire resistenza all’uso intensivo, affidabilità nel tempo e flessibilità progettuale. La linea New Alutech 44 di Dierre risponde a queste esigenze con una soluzione pensata per ospedali, Rsa, scuole e uffici, dove la qualità dei materiali e la durabilità delle prestazioni sono requisiti fondamentali.

Porte tecniche per ambienti pubblici: New Alutech 44 di Dierre

Pensata per gli ambienti pubblici, la linea di porte interne New Alutech 44 di Dierre coniuga design, robustezza e affidabilità. Ideali per ospedali, Rsa, scuole e uffici, le porte New Alutech 44 si distinguono per le loro linee essenziali, una struttura resistente all’uso intensivo quotidiano e la durabilità delle prestazioni nel tempo. Sono inoltre certificate Cam.

Il telaio e i coprifili in alluminio anodizzato, in argento naturale e spazzolato, si combinano a un’anta tamburata da 44 millimetri supportata da Mdf, che può essere personalizzata con rivestimento in laminatino Hpl, laminatino, millecolori e laccata con tutti i colori della scala Ral.

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La capacità di adattarsi all’ambiente viene esaltata anche dalle soluzioni di apertura: non solo a battente, ma anche scorrevole, per gestire differenti configurazioni di spazio.

La nuova porta tecnica Dierre è dotata di tre cerniere a pomella per garantire stabilità e resistenza nel tempo, ma è disponibile anche in versione con cerniere a scomparsa, per una linea ancora più pulita e minimale.

New Alutech 44 risponde inoltre ai Criteri Ambientali Minimi, un vantaggio concreto per progettisti,  imprese e committenti, anche in ottica di appalti pubblici e accesso agli incentivi.

Dierre è main sponsor del XIX Convegno Nazionale YouTrade

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