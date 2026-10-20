Fassa Bortolo: innovazione tintometrica e nuove soluzioni per il colore

Fassa Bortolo: innovazione tintometrica e nuove soluzioni per il colore

Con una gamma di soluzioni di alta qualità in grado di coprire tutti i tipi di superfici e tutti i livelli di finitura, Fassa Bortolo da oltre 30 anni è una conferma di affidabilità nel mondo del colore.

L’ultima generazione del suo sistema tintometrico ColorLife, ancora più intuitiva e di facile utilizzo, è sviluppata integralmente dall’azienda, garantendo totale compatibilità con i prodotti e le formule Fassa.

Il sistema assicura inoltre assistenza diretta e, se connesso in rete, un aggiornamento automatico di tutti i prodotti, le formule e le schede tecniche e di sicurezza.

La proposta di Fassa per il mondo del colore si rinnova costantemente, come trends for interiors, la mazzetta colore per interni che oggi conta 190 tinte d’ispirazione rivolte ai progettisti e agli specialisti dell’interior design, incontrando i gusti e la sensibilità di tutti gli stili.

E anche nelle pitture gli specialisti del reparto R&D elevano sempre più il livello qualitativo, come con SICURA G3, idropittura decorativa ultra opaca dalla grande resa estetica, dedicata a chi predilige colorazioni dall’aspetto vellutato e caldo, protettiva e a basso impatto sull’ambiente.