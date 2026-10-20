Espressione di una ricerca innovativa e di soluzioni tecnologiche avanzate, gli elettroutensili, strumenti di misura e accessori Expert di Bosch sono costruiti per aiutare i professionisti a svolgere i lavori più gravosi con sicurezza e facilità. E sono garantiti per cinque anni.

I primi 30 elettroutensili e strumenti di misura Bosch Expert sono già disponibili sul mercato a partire da inizio anno.

Tra le novità spicca la sega universale Expert Exsa18V-32 che unisce potenza e sicurezza: questo modello è il primo a implementare la funzione KickBack Control che arresta immediatamente l’utensile se la lama si inceppa, riducendo il rischio di infortunio ed evitando che la lama si pieghi o si spezzi.

Nel segmento degli strumenti di misura, per la prima volta l’innovativa tecnologia radar di Bosch viene usata in combinazione con l’Ai per il rilevamento degli oggetti con Expert D-tect18V-200-17C che supporta i professionisti a localizzare con precisione gli oggetti all’interno di pareti di vario genere.

Primo produttore al mondo a portare i vantaggi della tecnologia tabless nelle celle delle batterie da 18V per elettroutensili senza filo, Bosch conferma il proprio ruolo di pioniere con le nuove batterie e caricabatteria Expert.

L’azienda continua a garantire la totale compatibilità con tutti gli utensili del sistema Professional da 18V prodotti dal 2008 in poi, e con tutti i prodotti della partnership multimarca per le batterie AmpShare. Le batterie Exba18V-80 e Exba 18V-150 erogano fino a 2.400 watt di potenza massima.