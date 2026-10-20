In EventiOttobre 20, 2026

XIX Convegno YouTrade: elettroutensili Bosch Expert, nuove tecnologie per potenza, sicurezza e precisione

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Gli elettroutensili Bosch Expert introducono nuove soluzioni tecnologiche per supportare i professionisti dell’edilizia nei lavori più gravosi, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alla precisione e alle prestazioni.

Elettroutensili Bosch Expert: le nuove funzioni per i professionisti

Espressione di una ricerca innovativa e di soluzioni tecnologiche avanzate, gli elettroutensili, strumenti di misura e accessori Expert di Bosch sono costruiti per aiutare i professionisti a svolgere i lavori più gravosi con sicurezza e facilità. E sono garantiti per cinque anni.

I primi 30 elettroutensili e strumenti di misura Bosch Expert sono già disponibili sul mercato a partire da inizio anno.

Tra le novità spicca la sega universale Expert Exsa18V-32 che unisce potenza e sicurezza: questo modello è il primo a implementare la funzione KickBack Control che arresta immediatamente l’utensile se la lama si inceppa, riducendo il rischio di infortunio ed evitando che la lama si pieghi o si spezzi.

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Sega universale Expert Exsa18v-32 con funzione di sicurezza Kick Back Control

Nel segmento degli strumenti di misura, per la prima volta l’innovativa tecnologia radar di Bosch viene usata in combinazione con l’Ai per il rilevamento degli oggetti con Expert D-tect18V-200-17C che supporta i professionisti a localizzare con precisione gli oggetti all’interno di pareti di vario genere.

Primo produttore al mondo a portare i vantaggi della tecnologia tabless nelle celle delle batterie da 18V per elettroutensili senza filo, Bosch conferma il proprio ruolo di pioniere con le nuove batterie e caricabatteria Expert.

L’azienda continua a garantire la totale compatibilità con tutti gli utensili del sistema Professional da 18V prodotti dal 2008 in poi, e con tutti i prodotti della partnership multimarca per le batterie AmpShare. Le batterie Exba18V-80 e Exba 18V-150 erogano fino a 2.400 watt di potenza massima.

Bosch è main sponsor del XIX Convegno Nazionale YouTrade

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