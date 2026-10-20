Espositore vuoto, block notes in mano, l’operazione di riordino per un responsabile di reparto o il titolare del punto vendita può diventare un’impresa estenuante: interruzioni continue, fogli cartacei persi chissà dove, il lavoro che ricomincia più e più volte. Un codice sbagliato, l’ordine parte tre giorni dopo, con la paura di aver dimenticato qualcosa.

L’app FT Now risolve tutto questo: basta inquadrare il barcode sul prodotto o sull’etichetta dell’espositore e l’articolo è nel carrello. E dalla scrivania? Serve solo digitare il codice per creare una lista d’ordine dal catalogo.

Sempre aggiornato, il catalogo è aperto a tutti ed è corredato da foto e schede tecniche.

Dopo l’attivazione è possibile visualizzare anche il prezzo dei prodotti, sconti compresi.

L’ordine resta aperto nel carrello fino all’invio, in modo da avere la possibilità di aggiungere, rimuovere o correggere i quantitativi. Una volta terminata l’operazione, l’ordine viene inviato con un click all’agente FT o direttamente al gestionale della rivendita.

L’ordine può essere inserito da più dispositivi: ciascuno può creare e inviare il nuovo ordine, anche da sedi diverse.

FT Now è disponibile su App Store o Google Play Store. La registrazione dell’utente è effettuata dai tecnici FT, in modo da liberare il distributore da incombenze tecniche.