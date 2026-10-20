Con un volume di fatturato di oltre 630 milioni di euro nel 2023, in crescita del 25% rispetto al 2022 e del 62,2% sul 2021, il settore della posa in opera di cartongesso conosce una grande vivacità, grazie anche alla capacità dei sistemi a secco di rispondere alle esigenze di flessibilità e modularità degli spazi residenziali contemporanei.

I produttori hanno inoltre sviluppato ampiamente la proposta di pannelli, con lastre funzionali in grado di resistere a muffa e umidità o al fuoco, oppure soluzioni specifiche per l’isolamento termoacustico.

Tra i numerosi vantaggi del cartongesso rientra anche la possibilità di personalizzare pareti divisorie, scaffali, mensole, tinteggiandole con colori in linea con le scelte progettuali e di arredo.

A questa esigenza Boero risponde con Gexum, idropittura lavabile acrilica extra opaca realizzabile in migliaia di colori con il sistema tintometrico Boero ColorStream, tra tinte pastello e tinte medio-intense, e nelle 1391 cromie del sistema colore Boero 1831 – Il colore italiano.

Specifica per la decorazione e protezione di strutture in cartongesso, che spesso presentano irregolarità dovute a discromie, giunture e stuccature, Gexum è in grado di uniformare e mascherare le imperfezioni e gli assorbimenti disomogenei, offrendo un’elevata copertura del supporto già dopo la prima mano.

Non richiede un pretrattamento con fissativo o maschera ed è applicabile anche su lastre con funzionalità specifiche, ad esempio ignifughe o ad alta resistenza, nonché in ambienti umidi come cucine e bagni. Gexum possiede basso VOC (max 1g/L) ed è formaldeide free.