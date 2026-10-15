Distribuzione edile tra incertezza economica e nuove opportunità di mercato

Il rialzo dei tassi, in Europa e negli Usa, è stata l’ultima cattiva notizia per l’economia. Inevitabile, d’altra parte, perché l’aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti, a causa delle guerre innescate da Russia e Usa-Israele, prefigura una maggiore inflazione per i prossimi mesi, se non anni.

A questo si aggiungono le tensioni internazionali che minano la fiducia e gli scambi commerciali.

Infine, leggi e regole (tradotto: direttiva Casa Green) che sembrano essere scritte apposta per non essere rispettate. Gli anni dell’incertezza non sono finiti. E l’edilizia sconta le scelleratezze altrui.

Bisogna, quindi, rassegnarsi a un destino cinico e baro? È vero il contrario. Gli strumenti e occasioni di business per l’edilizia, e per il commercio di materiali edili sono più variegati che mai, anche perché la prospettiva di un ritorno dei bonus, ipotizzato nella prossima legge di Bilancio, e il Piano Casa alimentano speranze per tutta la filiera.

XIX Convegno YouTrade: strategie per la distribuzione edile

Il XIX Convegno Nazionale YouTrade (22-23 ottobre, Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, Verona) sarà centrato proprio sulle leve da muovere in uno scenario di prospettiva instabile ma che, allo stesso tempo, offre chance da non sottovalutare. Con al centro della strategia dei rivenditori un asset che nessun altro protagonista della filiera edile ha: la propria competenza.

Ma, certo, l’esperienza accumulata serve a poco se non la si sa utilizzare. Anche perché il modo di tradurla per l’azienda in ricavi e utili si è modificato. E ancora di più lo sarà, inevitabilmente spinta dalle rapide innovazioni della tecnologia, dal cambiamento generazionale che porta con sé nuove esigenze, da un marketing sempre più smaliziato.

Tutti temi che saranno affrontati nel corso della due giorni che, anche quest’anno, prevede un inizio nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2026 con il primo contributo informativo di Carlo Alberto Carnevale Maffé (Università Bocconi), un confronto con produttori e rivenditori, l’assegnazione degli ormai classici YouTrade Awards e una cena tra convivialità e business.

Il giorno dopo, venerdì 23 ottobre 2026, come da tradizione, il convegno si svilupperà su due filoni: sarà ascoltata la voce dei protagonisti, produttori e rivenditori, chiamati a esprimersi sugli argomenti più caldi, con il coinvolgimento della platea attraverso il sondaggio in tempo reale.

Ci sarà, poi, lo spazio per i relatori chiamati ad alzare lo sguardo sulle strategie e le prospettive per il settore. Con Giuliano Noci (Politecnico di Milano), che affronterà ostacoli e traguardi per la distribuzione nell’era dell’Intelligenza artificiale.

E, per tradurre nella pratica questo argomento, che a qualcuno può sembrare lontano da un’esperienza più tradizionale, la formatrice Adriana Galgano offrirà in diretta esempi di applicazioni pratiche dell’Intelligenza artificiale per le piccole e medie aziende.

Non mancherà, infine, uno sguardo sulla congiuntura e sulle prospettive del mercato, curata dal coordinatore del Centro Studi YouTrade Federico Della Puppa, la consueta pillola sulla gestione finanziaria di Alberto Bubbio e un’analisi di un altro aspetto caldo per molte aziende: il ricambio generazionale, curato dall’esperta Maria Silvia Sacchi.