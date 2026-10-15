La distribuzione edile è chiamata a ripensare il proprio modello di business in uno scenario economico e geopolitico caratterizzato da incertezza, tensioni internazionali, rincari energetici e margini sotto pressione. Per le rivendite di materiali edili, la competitività non dipenderà più soltanto dalla disponibilità dei prodotti, dai prezzi e dalla rapidità delle consegne, ma anche dalla capacità di valorizzare le competenze, sviluppare nuovi servizi e sfruttare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro del XIX Convegno Nazionale YouTrade, in programma il 22 e 23 ottobre 2026 a Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina, in provincia di Verona.
Distribuzione edile tra incertezza economica e nuove opportunità di mercato
Il rialzo dei tassi, in Europa e negli Usa, è stata l’ultima cattiva notizia per l’economia. Inevitabile, d’altra parte, perché l’aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti, a causa delle guerre innescate da Russia e Usa-Israele, prefigura una maggiore inflazione per i prossimi mesi, se non anni.
A questo si aggiungono le tensioni internazionali che minano la fiducia e gli scambi commerciali.
Infine, leggi e regole (tradotto: direttiva Casa Green) che sembrano essere scritte apposta per non essere rispettate. Gli anni dell’incertezza non sono finiti. E l’edilizia sconta le scelleratezze altrui.
Bisogna, quindi, rassegnarsi a un destino cinico e baro? È vero il contrario. Gli strumenti e occasioni di business per l’edilizia, e per il commercio di materiali edili sono più variegati che mai, anche perché la prospettiva di un ritorno dei bonus, ipotizzato nella prossima legge di Bilancio, e il Piano Casa alimentano speranze per tutta la filiera.
XIX Convegno YouTrade: strategie per la distribuzione edile
Il XIX Convegno Nazionale YouTrade (22-23 ottobre, Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, Verona) sarà centrato proprio sulle leve da muovere in uno scenario di prospettiva instabile ma che, allo stesso tempo, offre chance da non sottovalutare. Con al centro della strategia dei rivenditori un asset che nessun altro protagonista della filiera edile ha: la propria competenza.
Ma, certo, l’esperienza accumulata serve a poco se non la si sa utilizzare. Anche perché il modo di tradurla per l’azienda in ricavi e utili si è modificato. E ancora di più lo sarà, inevitabilmente spinta dalle rapide innovazioni della tecnologia, dal cambiamento generazionale che porta con sé nuove esigenze, da un marketing sempre più smaliziato.
Tutti temi che saranno affrontati nel corso della due giorni che, anche quest’anno, prevede un inizio nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2026 con il primo contributo informativo di Carlo Alberto Carnevale Maffé (Università Bocconi), un confronto con produttori e rivenditori, l’assegnazione degli ormai classici YouTrade Awards e una cena tra convivialità e business.
Il giorno dopo, venerdì 23 ottobre 2026, come da tradizione, il convegno si svilupperà su due filoni: sarà ascoltata la voce dei protagonisti, produttori e rivenditori, chiamati a esprimersi sugli argomenti più caldi, con il coinvolgimento della platea attraverso il sondaggio in tempo reale.
Ci sarà, poi, lo spazio per i relatori chiamati ad alzare lo sguardo sulle strategie e le prospettive per il settore. Con Giuliano Noci (Politecnico di Milano), che affronterà ostacoli e traguardi per la distribuzione nell’era dell’Intelligenza artificiale.
E, per tradurre nella pratica questo argomento, che a qualcuno può sembrare lontano da un’esperienza più tradizionale, la formatrice Adriana Galgano offrirà in diretta esempi di applicazioni pratiche dell’Intelligenza artificiale per le piccole e medie aziende.
Non mancherà, infine, uno sguardo sulla congiuntura e sulle prospettive del mercato, curata dal coordinatore del Centro Studi YouTrade Federico Della Puppa, la consueta pillola sulla gestione finanziaria di Alberto Bubbio e un’analisi di un altro aspetto caldo per molte aziende: il ricambio generazionale, curato dall’esperta Maria Silvia Sacchi.
Carlo Alberto Carnevale Maffè
L’economia della capacità: vendere l’esperienza
Il titolo scelto per il convegno (Vendere l’esperienza) è, insieme, diagnosi e prescrizione.
Diagnosi: il vantaggio competitivo della rivendita edile italiana non si gioca più sul prezzo di listino, sulla profondità di magazzino, sulla dilazione informale che fatto da polmone finanziario ai cantieri di paese.
Prescrizione: quel vantaggio si sposta (se ancora c’è) dentro l’esperienza. Non l’esperienza retorica del brand, ma quella tecnica, relazionale, finanziaria e digitale accumulata al banco dai professionisti della vendita, che oggi può essere trasformata in servizio scalabile, misurabile, contrattualizzabile.
L’intervento propone una cornice concettuale che spiega perché il servizio smette di essere accessorio del prodotto e diventa la nuova unità di scambio della distribuzione, sospinto dalla compressione dei margini, dalla pressione della grande distribuzione professionale, dalla nuova complessità normativa europea.
Ne discende una metodologia operativa: una scala di maturità della servitizzazione, una griglia diagnostica di prontezza organizzativa, un portafoglio di servizi complementari mappati per famiglie funzionali, un modello degli impatti economici e organizzativi attesi nel triennio.
Il messaggio è netto. La servitizzazione non è un progetto informatico, è una nuova forma di ospitalità industriale. La rivendita che accetta di ospitare il cantiere del proprio cliente lungo tutto il ciclo di vita – e non solo al momento della consegna – guadagna un’identità nuova e difendibile.
Chi affronta la trasformazione con disciplina vedrà il proprio conto economico ridefinito nel giro di un triennio. Chi la considera un tema di convegno e non una sfida imprenditoriale, si limiterà a farne l’ennesima retorica.
Alberto Bubbio
Finanza aziendale alleata dell’impresa
La finanza aziendale, intesa come la gestione del reperimento e dell’allocazione delle risorse finanziarie, può aiutare a migliorare i risultati aziendali quando aiuta a tenere contenuti gli oneri finanziari evitando il punto di non ritorno, aiuta a mantenere solida la struttura ecofin di un’azienda, definisce l’andamento del flusso di autofinanziamento che un’impresa dovrebbe realizzare, aiuta a gestire il circolante, trova le risorse finanziarie per gestire e per realizzare gli investimenti richiesti dalle strategie aziendali.
Fare finanza non significa realizzare pericolose speculazioni, ma impegnarsi a gestire le risorse finanziarie in modo da assicurare l’ammontare necessario (quanto e per quanto) a dei costi del denaro accettabili (a quanto). La finanza aziendale è dunque vicina ad un imprenditore, pronta ad aiutarlo a raggiungere i risultati desiderati.
Giuliano Noci
Distribuzione 4.0, l’evoluzione della specie
Il problema della distribuzione edile non è che spariranno i distributori. È che rischiano di sparire quelli che continueranno a fare soltanto i distributori.
Per decenni il mestiere è stato sempre lo stesso: avere il prodotto, tenerlo a magazzino, venderlo al prezzo giusto e consegnarlo velocemente. Un modello che ha funzionato. Ma che oggi comincia a mostrare qualche crepa.
Il mondo intorno alla rivendita, infatti, è cambiato. I margini si comprimono, il mercato si concentra, i clienti sono più informati ed esigenti, la sostenibilità entra nei cantieri e la tecnologia modifica processi che sembravano immutabili.
Pensare di affrontare tutto questo continuando semplicemente a spostare bancali dal produttore al cliente significa guardare il futuro dallo specchietto retrovisore.
Serve un salto di specie. La rivendita dovrà trasformarsi in un hub capace di mettere insieme ciò che oggi è ancora frammentato: prodotti, competenze, informazioni, tecnologie e servizi. Un luogo fisico e digitale nel quale produttori, progettisti, imprese, artigiani e clienti finali possano trovare non semplicemente ciò che devono comprare, ma ciò che serve loro per lavorare meglio.
Ecco perché Distribuzione 4.0 non significa mettere un e-commerce sopra un vecchio modello di business. Significa cambiare modello. Il distributore del futuro non trasferirà semplicemente materiali. Orchestrerà prodotti, informazioni, competenze e servizi. Il futuro della distribuzione edile, insomma, non sarà distribuire di più. Sarà creare più valore intorno a ciò che si distribuisce.
Federico Della Puppa
Fare business mentre il mondo impazzisce
È la fine di un’epoca. Dobbiamo dircelo e dobbiamo essere realisti e affrontare quanto sta succedendo nel mondo con occhi oggettivi. Il delirio trumpiano, la destabilizzazione mediorientale pervicacemente condotta dagli israeliani, la guerra israelo americana all’Iran con il blocco dello stretto di Hormuz, l’infinita guerra della Russia verso l’Ucraina: è uno scenario mondiale nel quale il nostro sguardo negli ultimi anni si è dovuto posare da spettatori in balia degli eventi.
L’incertezza è a livelli massimi e il quadro macroeconomico si riflette nella nostra vita con impatti diretti poco previsti e ancora oggi non prevedibili.
Il tempo è l’unità di misura principale con la quale confrontarci, perché ciò che sta accadendo ha e avrà ripercussioni ben più gravi della ormai breve e quasi dimenticata stagione del covid. Le crisi che stiamo vivendo sono di lungo periodo, non sono fenomeni temporanei di qualche mese. La stessa politica miope dei dazi trumpiani ormai ha oltre un anno e mezzo di vita.
Soprattutto, è finita l’epoca della ragionevolezza, quella di un mondo occidentale che pensava di essere capace di vivere in pace per 80 anni, di superare le frontiere dando libera circolazione a persone e merci. Stiamo velocemente regredendo verso una chiusura a riccio che mostra tutti i suoi limiti.
Per noi italiani principalmente la dipendenza energetica sta impattando su tutti i settori dell’economia e della società, senza che sia possibile individuare una soluzione nell’immediato, esponendo cittadini e imprese a una fase molto critica.
Per il settore delle costruzioni in Italia la fine di un’altra epoca, quella degli aiutini e aiutoni di Stato, ergo bonus, super o anche normali, e investimenti pubblici straordinari (Pnrr). Le prospettive europee di investimento sulla riqualificazione energetica e i vari annunciati piani casa non mostrano a oggi la capacità di intervenire in modo strutturale sul patrimonio edificato, anche per l’incertezza dei consumatori che in questi casi si riflette su una minore propensione agli investimenti.
Che fare dunque? Quando finisce un’epoca di solito finisce perché c’è una tecnologia che la fa finire. L’agricoltura soppiantata dalla prima rivoluzione industriale, l’arrivo del motore a scoppio, del telefono, delle reti energetiche, dell’automazione, l’arrivo del web e del digitale con il corollario degli smartphone, oggi l’Intelligenza artificiale.
Nel caso delle costruzioni in Italia di fatto siamo alla fine di un’epoca di incentivi privati e sovvenzioni pubbliche di enorme impatto. Cosa ci aspetta? Quale sarà la prossima epoca? Quali i riflessi per il settore della distribuzione edile? Domande alle quali al Convegno YouTrade si darà risposta, per disegnare gli scenari futuri evolutivi del settore.
Adriana Galgano
Prove pratiche di intelligenza artificiale
Chi acquista materiali edili non cerca soltanto assortimento e prezzi competitivi. Desidera anche competenza tecnica, informazioni affidabili, rapidità nella preparazione delle offerte, puntualità delle consegne e assistenza durante il lavoro.
L’intelligenza artificiale può aiutare le rivendite a rispondere meglio proprio a queste esigenze, rendendo più accessibili le competenze già presenti in azienda. Può consultare cataloghi e schede tecniche, confrontare soluzioni, individuare le informazioni mancanti, predisporre una prima distinta dei materiali e supportare la preparazione delle offerte. Può anche favorire la nascita di servizi aggiuntivi: pianificazione delle forniture, assistenza nella scelta e nella posa, gestione della documentazione tecnica, formazione dei clienti e supporto alla manutenzione dell’edificio.
Nell’intelligenza artificiale la rivendita ha un supporto formidabile per evolvere da luogo nel quale acquistare materiali a «centro di abilitazione alla costruzione», capace di aiutare il cliente a progettare, acquistare, realizzare e gestire meglio il proprio intervento.
Brevi video daranno una dimostrazione pratica di come l’intelligenza artificiale può collaborare con le rivendite per aumentare la qualità e il numero dei servizi. Secondo l’indagine della Banca d’Italia di settembre 2026, le costruzioni si collocano al settimo posto su dieci settori per l’uso di strumenti digitali e, in Italia solo il 15% delle imprese utilizza già strumenti di intelligenza artificiale. C’è quindi un vantaggio competitivo da cogliere subito per chi si muove per primo.