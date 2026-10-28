Presenze record, con oltre 1000 partecipanti sui due giorni, ma anche un’attenzione dei presenti altrettanto da record. Il XIX Convegno Nazionale YouTrade ha coinvolto la platea in una due giorni che ha unito i contenuti al networking e alla convivialità. Organizzato impeccabilmente da Virginia Gambino Editore, l’evento andato in scena giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2026 a Villa Quaranta (Verona) ha toccato le corde dei distributori di materiali per edilizia, ma anche dei produttori presenti nella grande sala dell’hotel destinata ai convegni.

Il motivo del successo è da ricercarsi nel mix proposto nel programma: uno sguardo sul trend globale, un focus sul settore dell’edilizia, ambedue corredati da numeri, grafici e tabelle, un tuffo nell’alta tecnologia vista sia come binario su cui è obbligatorio camminare, ma anche con un approfondimento pratico delle possibilità che offre l’intelligenza artificiale.

E, ancora, l’attenzione è aumentata ulteriormente di fronte alle tecnicalità che circoscrivono il passaggio generazionale all’interno delle imprese famigliari, tra prospettive e trappole. Il convegno non ha eluso neppure un altro aspetto fondamentale della gestione aziendale, specie quando si riaffaccia un’insidiosa inflazione: quello delle corrette scelte finanziarie.

Infine, un instant poll ha registrato il sentiment della platea, mentre tre talk show hanno messo a confronto anche in modo vivace la visione di produttori e distributori nella chiave del servizio al cliente.

Come ogni anno anche il XIX Convegno YouTrade ha ospitato anche l’attesa consegna degli YouTrade Awards 2026, i riconoscimenti assegnati alle aziende della distribuzione che hanno conseguito speciali successi nella loro attività.

Le immagini del XIX Convegno YouTrade sono disponibili a questo link e saranno pubblicate sul prossimo numero della rivista YouTrade insieme al report e alle slide dell’evento

Su YouTube, come sempre, sono disponibili i filmati delle relazioni: GUARDA I FILMATI.