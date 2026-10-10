Volteco passa a Rpm

L’azienda specializzata in membrane impermeabilizzanti acquisita dal gruppo Usa.

Volteco, società con sede a Ponzano Veneto specializzata in soluzioni di impermeabilizzazione per applicazioni sotto il livello del suolo, passa al gruppo americano Rpm International. L’operazione punta ad ampliare il portafoglio tecnologico nel settore dell’impermeabilizzazione della controllata Tremco Construction Products Group (Tremco Cpg). Il closing della transazione è previsto per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Rpm. L’operazione è stata gestita da Colombo Advisory, banca d’affari indipendente fondata da Paolo Andrea Colombo, che ha assistito il venditore in qualità di M&A advisor con un team composto da Angelo Barnaba (partner), Gianmarco Caruso (vice president) e Alessandro Corsi (associate). Sul fronte legale, il venditore è stato assistito dallo studio Gianni & Origoni.

Volteco ha chiuso il 2025 con ricavi per 28 milioni di euro. L’azienda è conosciuta per la membrana impermeabilizzante Amphibia e produce inoltre una linea di prodotti in polvere per applicazioni di riparazione, oltre a liquidi flessibili, malte, resine e materiali per la protezione dall’umidità. Le soluzioni sviluppate da Volteco sono state impiegate in diversi progetti di rilievo, tra cui interventi di protezione di siti storici a Venezia e la realizzazione della Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano, impianto destinato ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Tra le altre applicazioni figurano l’impermeabilizzazione del tunnel sotterraneo che collega la Cittadella regionale abruzzese al terminal bus dell’Aquila, snodo di collegamento intercomunale verso oltre 22 città italiane, tra cui Napoli e Roma, e le opere strutturali del Y-40, la piscina termale più profonda al mondo.