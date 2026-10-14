Attenti alla scelta dei materiali utilizzati per costruire, ma anche al loro utilizzo e agli eventuali difetti di progettazione nascosti. La Corte di Cassazione con la sentenza 16628/2026 ha stabilito che il compratore di un immobile può agire contro il venditore in caso di un danno riconosciuto alla struttura, anche se il problema era apparentemente conosciuto dall’inizio, perché evidente.

La sentenza nasce dal caso di un acquirente che, dopo il rogito, ha contestato la pendenza dei pavimenti e l’esistenza di vizi dell’edificio, chiedendo per questo la risoluzione della vendita, restituzione del prezzo e risarcimento dei danni subiti. Il venditore si era opposto, adducendo che la evidente pendenza dei pavimenti era ben percepibile prima della vendita, l’acquirente aveva visitato l’immobile prima del rogito e si era avvalso anche dei consigli di un tecnico.

Ragionamento, però, non accolto dai giudici: il vero problema, secondo quanto appurato, non era solo la pendenza del pavimento, ma la rotazione globale dell’edificio nella direzione monte-valle, con conseguenze anche sulla sua sicurezza statica dello stabile.

Insomma, un conto è una semplice inclinazione del pavimento, un’altra è un difetto strutturale dell’intero edificio. Da qui discende la decisione di non considerare solo ogni difetto visibile, e quindi riconoscibile al compratore, ma di considerare se questo problema possa indicare anche una difformità più generale.

È vero, insomma, che nel caso specifico il difetto materiale (la pendenza) era immediatamente percepibile, ma in questo il problema non è stato solo un difetto estetico, bensì una falla che si riverbera sull’intero valore dell’immobile: non solo un dislivello che si può correggere con lavori ad hoc, ma un’alterazione strutturale.

Più in generale, la sentenza è quindi indicativa per stabilire da quando decorre il termine per la denuncia di un eventuale difetto di fabbricazione. L’articolo 1495 del Codice civile stabilisce in otto giorni dalla scoperta, ma non oltre un anno dalla consegna, il termine per il compratore in cui è coperto da garanzia.

Ma il termine, indicano i giudici, non parte dal semplice sospetto o dalla percezione di un elemento discutibile: se la scoperta avviene per gradi, il momento decisivo è quello in cui l’acquirente dell’immobile si rende conto con certezza dell’esistenza del vizio e delle sue reali conseguenze.

Da questo principio discende che anche una semplice macchia di muffa o il segno di un difetto come l’umidità di risalita possono diventare, se indici di problemi strutturali nascosti, materia di contestazione tra il compratore e il venditore.