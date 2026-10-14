I vizi dell’immobile non si esauriscono necessariamente nel difetto che l’acquirente riesce a vedere al momento della compravendita. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16628 del 27 maggio 2026, che ha affrontato il caso di un edificio caratterizzato da una evidente pendenza dei pavimenti, ritenuta dal venditore facilmente riconoscibile prima dell’acquisto.
Vizi dell’immobile: la pendenza dei pavimenti non era il vero problema
Attenti alla scelta dei materiali utilizzati per costruire, ma anche al loro utilizzo e agli eventuali difetti di progettazione nascosti. La Corte di Cassazione con la sentenza 16628/2026 ha stabilito che il compratore di un immobile può agire contro il venditore in caso di un danno riconosciuto alla struttura, anche se il problema era apparentemente conosciuto dall’inizio, perché evidente.
La sentenza nasce dal caso di un acquirente che, dopo il rogito, ha contestato la pendenza dei pavimenti e l’esistenza di vizi dell’edificio, chiedendo per questo la risoluzione della vendita, restituzione del prezzo e risarcimento dei danni subiti. Il venditore si era opposto, adducendo che la evidente pendenza dei pavimenti era ben percepibile prima della vendita, l’acquirente aveva visitato l’immobile prima del rogito e si era avvalso anche dei consigli di un tecnico.
Ragionamento, però, non accolto dai giudici: il vero problema, secondo quanto appurato, non era solo la pendenza del pavimento, ma la rotazione globale dell’edificio nella direzione monte-valle, con conseguenze anche sulla sua sicurezza statica dello stabile.
Insomma, un conto è una semplice inclinazione del pavimento, un’altra è un difetto strutturale dell’intero edificio. Da qui discende la decisione di non considerare solo ogni difetto visibile, e quindi riconoscibile al compratore, ma di considerare se questo problema possa indicare anche una difformità più generale.
È vero, insomma, che nel caso specifico il difetto materiale (la pendenza) era immediatamente percepibile, ma in questo il problema non è stato solo un difetto estetico, bensì una falla che si riverbera sull’intero valore dell’immobile: non solo un dislivello che si può correggere con lavori ad hoc, ma un’alterazione strutturale.
Più in generale, la sentenza è quindi indicativa per stabilire da quando decorre il termine per la denuncia di un eventuale difetto di fabbricazione. L’articolo 1495 del Codice civile stabilisce in otto giorni dalla scoperta, ma non oltre un anno dalla consegna, il termine per il compratore in cui è coperto da garanzia.
Ma il termine, indicano i giudici, non parte dal semplice sospetto o dalla percezione di un elemento discutibile: se la scoperta avviene per gradi, il momento decisivo è quello in cui l’acquirente dell’immobile si rende conto con certezza dell’esistenza del vizio e delle sue reali conseguenze.
Da questo principio discende che anche una semplice macchia di muffa o il segno di un difetto come l’umidità di risalita possono diventare, se indici di problemi strutturali nascosti, materia di contestazione tra il compratore e il venditore.
Vizi dell’immobile - Domande frequenti
I vizi occulti di un immobile sono difetti non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto, che possono comprometterne la funzionalità, la sicurezza o il valore economico. Tra gli esempi rientrano i problemi strutturali nascosti, l’umidità di risalita e i difetti di progettazione o costruzione non immediatamente individuabili.
Sì, in determinate circostanze. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 16628 del 27 maggio 2026, un difetto visibile, come la pendenza dei pavimenti, può essere il segnale di un problema strutturale più ampio. La possibilità di contestazione dipende dalla natura del vizio effettivo e dalle sue conseguenze, non soltanto dalla sua riconoscibilità prima dell’acquisto.
La sentenza distingue tra un difetto materiale facilmente percepibile e un problema strutturale dell’edificio. Nel caso esaminato, la pendenza dei pavimenti era riconoscibile, ma gli accertamenti avevano evidenziato una rotazione globale dell’edificio, con possibili conseguenze sulla sicurezza statica. La decisione sottolinea quindi l’importanza di valutare la reale natura del difetto e i suoi effetti sull’immobile.
In base all’articolo 1495 del Codice civile, il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. La disposizione prevede inoltre, in via generale, un termine di un anno dalla consegna per far valere la garanzia. È necessario verificare le circostanze specifiche della compravendita e le eventuali eccezioni applicabili.
Il termine decorre dalla scoperta effettiva del vizio. Quando il difetto emerge progressivamente, non è necessariamente sufficiente la prima percezione di un’anomalia: occorre valutare quando l’acquirente abbia acquisito una conoscenza sufficientemente certa della natura del problema e delle sue conseguenze. La valutazione dipende dagli elementi concreti del caso.
Sì. Una macchia di muffa o un segno di umidità possono rappresentare manifestazioni superficiali di un problema più profondo, come l’umidità di risalita o un difetto costruttivo. Se l’anomalia è riconducibile a un vizio occulto che compromette l’immobile, può essere rilevante ai fini della garanzia del venditore. È opportuno effettuare un accertamento tecnico per individuare le cause.
Un difetto estetico riguarda prevalentemente l’aspetto o la finitura dell’immobile, mentre un vizio strutturale interessa elementi o condizioni che possono comprometterne la stabilità e la sicurezza. La pendenza di un pavimento, per esempio, può essere un’anomalia localizzata oppure il sintomo di un problema che coinvolge l’intero edificio. Per distinguere le due situazioni è spesso necessaria una valutazione tecnica.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto di compravendita oppure la riduzione del prezzo. Può inoltre richiedere il risarcimento dei danni quando ne ricorrano le condizioni. La scelta del rimedio e la sua applicabilità dipendono dalla natura dei vizi, dalla gravità del problema e dal rispetto dei termini di legge.
È consigliabile affidarsi a un tecnico qualificato per un sopralluogo e una valutazione dello stato dell’edificio. Oltre ai difetti visibili, come pavimenti inclinati, crepe, macchie di umidità e infiltrazioni, occorre verificare se tali segnali possano essere riconducibili a problemi strutturali o costruttivi. Un controllo tecnico approfondito può contribuire a individuare criticità che una semplice visita dell’immobile non consente di riconoscere.