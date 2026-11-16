È possibile rinnovare l’ambiente bagno fornendo un nuovo look o un tocco di freschezza senza dover ricorrere alla rimozione delle vecchie coperture. Attraverso l’impiego di prodotti professionali applicati a regola d’arte, il restyling diventa un’esperienza creativa capace di ottimizzare le risorse a disposizione.

Tra le proposte più innovative spicca Overground, uno smalto all’acqua per pavimenti e piastrelle progettato per coniugare estetica, versatilità e sostenibilità.

Formulato per garantire un’elevata adesione su un’ampia varietà di superfici, tra cui gres porcellanato, ceramica, cotto e cemento, Overground consente di riqualificare gli ambienti esistenti abbattendo tempi di cantiere e produzione di macerie.

Caratterizzato da una finitura satinata, il prodotto dona un aspetto raffinato alle superfici, valorizzato da una palette cromatica ampia che spazia dalle tonalità classiche a quelle contemporanee.

Grazie all’impiego di particolari polimeri acrilici ad alte prestazioni, Overground si distingue per un’eccellente resistenza all’usura, ai graffi e al calpestio, risultando idoneo sia per l’ambito residenziale sia per spazi ad elevato calpestio come locali commerciali, aree pubbliche, magazzini e garage.

La superficie liscia e compatta ne facilita inoltre le operazioni di pulizia e igienizzazione con l’uso dei comuni detergenti non alcolici, assicurando igiene e durabilità nel tempo.