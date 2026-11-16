Verniciare le piastrelle del bagno è una soluzione per rinnovare l’ambiente senza ricorrere a opere murarie invasive o a lunghe ristrutturazioni. A rendere possibile questo intervento sono le finiture e le tecnologie vernicianti di ultima generazione, come quelle sviluppate da ARD Raccanello, realtà di riferimento nell’edilizia professionale, da sempre impegnata nella formulazione di prodotti ad alte prestazioni nel rispetto della salute e dell’ambiente.
Overground di ARD Raccanello: lo smalto all’acqua per piastrelle e pavimenti
È possibile rinnovare l’ambiente bagno fornendo un nuovo look o un tocco di freschezza senza dover ricorrere alla rimozione delle vecchie coperture. Attraverso l’impiego di prodotti professionali applicati a regola d’arte, il restyling diventa un’esperienza creativa capace di ottimizzare le risorse a disposizione.
Tra le proposte più innovative spicca Overground, uno smalto all’acqua per pavimenti e piastrelle progettato per coniugare estetica, versatilità e sostenibilità.
Formulato per garantire un’elevata adesione su un’ampia varietà di superfici, tra cui gres porcellanato, ceramica, cotto e cemento, Overground consente di riqualificare gli ambienti esistenti abbattendo tempi di cantiere e produzione di macerie.
Caratterizzato da una finitura satinata, il prodotto dona un aspetto raffinato alle superfici, valorizzato da una palette cromatica ampia che spazia dalle tonalità classiche a quelle contemporanee.
Grazie all’impiego di particolari polimeri acrilici ad alte prestazioni, Overground si distingue per un’eccellente resistenza all’usura, ai graffi e al calpestio, risultando idoneo sia per l’ambito residenziale sia per spazi ad elevato calpestio come locali commerciali, aree pubbliche, magazzini e garage.
La superficie liscia e compatta ne facilita inoltre le operazioni di pulizia e igienizzazione con l’uso dei comuni detergenti non alcolici, assicurando igiene e durabilità nel tempo.
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