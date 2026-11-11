Legaferri Makita TR001G: produttività e precisione nelle armature

Progettata per velocizzare la legatura delle barre d’armatura, la legaferri Tr001G sfrutta due motori brushless indipendenti per alimentazione e torsione del filo, garantendo fissaggi rapidi, precisi e affidabili anche su armature di grande diametro.

L’utilizzo di filo da 1,6 millimetri assicura legature robuste, mentre il sistema di recupero mantiene la corretta tensione del filo per risultati costanti nel tempo.

La possibilità di regolare la forza di serraggio consente di adattare l’utensile alle diverse configurazioni di cantiere. Comfort e resistenza sono garantiti dall’impugnatura ergonomica e dalla tecnologia XPT, che protegge da polvere e schizzi d’acqua.

Staggia vibrante Makita VL001G: finitura del calcestruzzo con tecnologia cordless

Per la finitura del calcestruzzo, la nuova staggia vibrante cordless Vl001G coniuga libertà di movimento e prestazioni professionali.

Alimentata dalla batteria XGT 40Vmax e da motore brushless, assicura vibrazioni costanti grazie al controllo elettronico della velocità, favorendo superfici uniformi e di elevata qualità.

Le lame intercambiabili da 900, 1400 e 1800 millimetri permettono di adattare rapidamente la macchina a diverse esigenze operative, mentre il sistema di aggancio rapido semplifica sostituzioni e manutenzione.