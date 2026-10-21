University of Ulster: il controllo delle vibrazioni al servizio della ricerca scientifica

È questa la sfida affrontata da Isolgomma nel progetto della University of Ulster, a Belfast, dove l’obiettivo era garantire condizioni acustiche e vibrazionali controllate negli ambienti dedicati alla ricerca.

La necessità era duplice: ridurre il rumore da calpestio proveniente dai piani sovrastanti e limitare la trasmissione delle vibrazioni strutturali, proteggendo le strumentazioni più sensibili.

La soluzione? HIGHMAT 50, il sistema Isolgomma per l’isolamento acustico e vibrazionale sotto massetto, scelto in seguito a un’attenta analisi dei requisiti progettuali.

Le valutazioni previsionali hanno indicato un isolamento vibrazionale superiore al 90%, mentre i successivi rilievi in opera hanno confermato la coerenza tra prestazioni attese e risultati misurati.

Un intervento che dimostra quanto una corretta progettazione acustica sia fondamentale anche per la qualità della ricerca scientifica.