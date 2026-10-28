Tutti i vincitori degli YouTrade Awards 2026

Come ogni anno anche il XIX Convegno YouTrade ha ospitato l’attesa consegna degli YouTrade Awards 2026, i riconoscimenti assegnati alle aziende della distribuzione che hanno conseguito speciali successi nella loro attività. I risultati sono stati selezionati e classificati dal Centro Studi YouTrade sulla base dei bilanci presentati alle camere di commercio.
Coordinata da Virginia Gambino, la cerimonia della consegna si è tenuta la sera del 22 ottobre 2026. A consegnare le targhe ai vincitori i rappresentanti delle aziende sponsor del XIX Convegno YouTrade.
La cronaca della serata e le foto della consegna saranno inoltre pubblicate sul prossimo numero di YouTrade: non perdetelo!
BEST REVENUE (miglior fatturato) PRIMO CLASSIFICATO
ZANUTTA
Consegna il premio RICCARDO CARPANESE – direttore marketing GRUPPO BOERO
Ritira il premio MATTEO ZANUTTA – responsabile ufficio acquisti
ZANUTTA SPA
€ 362.000.000 di fatturato 2025
70 punti vendita
55 showroom
250.000 mq area coperta
350.000 mq area scoperta
1.200 dipendenti
BEST REVENUE (miglior fatturato) SECONDO CLASSIFICATO
ETERNOO
€ 240.199.372 di fatturato 2025
BEST REVENUE (miglior fatturato) TERZO CLASSIFICATO
ORSOLINI AMEDEO SPA
Consegna il premio FILIPPO PINI – direttore commerciale SYSTEM GROUP
Ritira il premio MARCO ORSOLINI – direttore commerciale
ORSOLINI AMEDEO SPA
€ 152.000.000 di fatturato 2025
31 punti vendita
23 showroom
536 dipendenti
BEST PERFORMANCE (maggior incremento di fatturato 2025/2024)
MADE DISTRIBUZIONE SPA (Gruppo Made)
Consegna il premio FABRIZIO ZACCARON – Direttore Commerciale Eclisse
Ritira il premio ANDREA GIANI – Responsabile Made Distribuzione
MADE DISTRIBUZIONE SPA (Gruppo Made)/strong>
€ 20.816.731 di fatturato 2025
9 punti vendita
5 showroom
16.000 mq area coperta
30.000 mq area scoperta
68 dipendenti
BEST MOL (impresa con maggiore marginalità)
BEST PROFITABILITY (impresa con utili più elevati in % sul fatturato)
BEST ROS (migliore ritorno sulle vendite)
BOSCOLO BIELO IVANO SRL
Consegna il premio LAURA DE ROBERTIS – Commercial director Italy DIERRE
Ritira il premio IVANO BOSCOLO – fondatore e titolare
BOSCOLO BIELO IVANO SRL
€ 33.003.746 di fatturato 2025
3 punti vendita
350 mq area coperta
1.600 mq area scoperta
80 dipendenti
BEST ROA (migliore redditività complessiva)
FRATELLI RIVERA SRL (Gruppo Made)
Consegna il premio ROBERTO MINARI – titolare FT
Ritira il premio SIMONE DANEO – responsabile comunicazione e marketing Gruppo Made
FRATELLI RIVERA SRL (Gruppo Made)
€ 5.841.479 di fatturato 2025
1 punto vendita
2 showroom
2.400 mq area coperta
3.000 mq area scoperta
11 dipendenti
BEST ROA-ROD (migliore leva finanziaria)
SIMONETTI GIUSEPPE & C. SRL (Gruppo Game)
Consegna il premio BARBARA CITTERIO – Channel Lead Canale Specializzato BOSCH
Ritira il premio CESARE SIMONETTI – titolare
SIMONETTI GIUSEPPE & C. SRL (Gruppo Game)
€ 12.185.000 di fatturato 2025
2 punti vendita
6.500 mq area coperta
9.000 mq area scoperta
15 dipendenti
BEST ROT - (migliore rotazione del capitale investito)
MATRIAL SRL
Consegna il premio DANIELE CAPPELLO – area manager nord-est Italia FASSA BORTOLO
Ritira il premio MARCO FERRARI – socio e presidente del CDA
MATRIAL SRL
€ 20.661.380 di fatturato 2025
4 punti vendita
2 showroom
10.660 mq area coperta
15.380 mq area scoperta
31 dipendenti
BEST CASH FLOW (miglior cash flow in rapporto al fatturato)
CIEMME SRL (Gruppo BigMat)
Consegna il premio STEFANO GRANDICELLI – Ceo STARPLAST
Ritira il premio MARCO PALERMO – responsabile acquisti BigMat
CIEMME SRL (Gruppo BigMat)
€ 6.865.799 di fatturato 2025
1 punto vendita
1 showroom
5.000 mq area coperta
15.000 mq area scoperta
19 dipendenti
BEST CREDIT MANAGEMENT (miglior ciclo commerciale)
PALUMBO & QUARANTA SRL
Consegna il premio OSCAR BARCHI – Nord west area sales manager HEIDELBERG MATERLIALS ITALIA
Ritira il premio ENZO QUARANTA – socio
PALUMBO & QUARANTA SRL
9.406.165 di fatturato 2025
1 punto vendita
1 showroom
500 mq area coperta
23.000 mq area scoperta
11 dipendenti
BEST IIF (migliore indice di indipendenza finanziaria)
CAMERONI SPA (Gruppo BigMat)
Consegna il premio ANDREA MENOZZI – presidente XT INSULATION
Ritira il premio VALENTINA CAMERONI – amministratore
CAMERONI SPA (Gruppo BigMat)
€ 6.739.868 di fatturato 2025
1 punto vendita
1 showroom
3.000 mq area coperta
17.000 mq area scoperta
15 dipendenti
BEST QUICK RATIO (migliore liquidità a breve termine)
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL (Consorzio Edintesa)
Consegna il premio ROBERTO DANESI – presidente FORNACE LATERIZI DANESI
Ritira il premio Ritira il premio CESARE FORESTI – AD
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL (Consorzio Edintesa)
€ 63.400.000 di fatturato 2025
13 punti vendita
13 showroom
25.000 mq area coperta
70.000 mq area scoperta
135 dipendenti