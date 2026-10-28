Tutti i vincitori degli YouTrade Awards 2026

Come ogni anno anche il XIX Convegno YouTrade ha ospitato l’attesa consegna degli YouTrade Awards 2026, i riconoscimenti assegnati alle aziende della distribuzione che hanno conseguito speciali successi nella loro attività. I risultati sono stati selezionati e classificati dal Centro Studi YouTrade sulla base dei bilanci presentati alle camere di commercio.

Coordinata da Virginia Gambino, la cerimonia della consegna si è tenuta la sera del 22 ottobre 2026. A consegnare le targhe ai vincitori i rappresentanti delle aziende sponsor del XIX Convegno YouTrade.

La cronaca della serata e le foto della consegna saranno inoltre pubblicate sul prossimo numero di YouTrade: non perdetelo!