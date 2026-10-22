Il trapano avvitatore multitesta Dewalt 18V XR Brushless è progettato per offrire flessibilità nelle operazioni di foratura e avvitatura grazie a quattro attacchi intercambiabili in dotazione. Un’unica macchina consente di affrontare lavorazioni differenti, adattandosi rapidamente alle esigenze del cantiere e agli interventi in spazi stretti, sopraelevati o difficili da raggiungere.

Compatto e leggero, con una lunghezza di soli 124 millimetri e un peso di 0,9 chilogrammi, il nuovo utensile è pensato per installatori, falegnami, manutentori e professionisti dell’edilizia che cercano uno strumento versatile, adatto a operare anche in condizioni di accessibilità limitata.