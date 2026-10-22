Il trapano avvitatore multitesta Dewalt 18V XR Brushless è progettato per offrire flessibilità nelle operazioni di foratura e avvitatura grazie a quattro attacchi intercambiabili in dotazione. Un’unica macchina consente di affrontare lavorazioni differenti, adattandosi rapidamente alle esigenze del cantiere e agli interventi in spazi stretti, sopraelevati o difficili da raggiungere.
Compatto e leggero, con una lunghezza di soli 124 millimetri e un peso di 0,9 chilogrammi, il nuovo utensile è pensato per installatori, falegnami, manutentori e professionisti dell’edilizia che cercano uno strumento versatile, adatto a operare anche in condizioni di accessibilità limitata.
Quattro attacchi intercambiabili per forare e avvitare in ogni situazione
Il principale elemento distintivo del trapano avvitatore multitesta Dewalt è la possibilità di configurare la macchina in funzione della lavorazione da eseguire. I quattro attacchi intercambiabili permettono di adattare l’utensile a differenti applicazioni, migliorando l’accessibilità e la praticità operativa.
La dotazione comprende:
- Attacco ad angolo: agevola le lavorazioni negli spazi con accesso limitato, consentendo di intervenire dove l’impiego di un utensile tradizionale risulta più complesso.
- Mandrino metallico da 13 millimetri: permette di utilizzare differenti tipologie di punte, ampliando il campo delle applicazioni di foratura.
- Attacco decentrato: consente di avvitare vicino ai bordi e alle superfici laterali, facilitando gli interventi in prossimità di ostacoli.
- Attacco da 1/4” per avvitatura: è dedicato alle operazioni di avvitatura rapide e precise.
Le diverse configurazioni permettono di avvicinarsi maggiormente ai bordi, lavorare vicino alle pareti e intervenire in punti difficilmente accessibili. La possibilità di cambiare attacco in funzione dell’attività consente quindi di utilizzare una sola macchina per esigenze operative differenti, riducendo la necessità di ricorrere a utensili separati per specifiche lavorazioni.
Motore Brushless e due velocità per adattarsi alle diverse lavorazioni
Oltre alla flessibilità garantita dagli attacchi intercambiabili, il trapano avvitatore Dewalt 18V XR Brushless offre caratteristiche tecniche pensate per rispondere alle esigenze dei professionisti. Il motore Brushless è progettato per assicurare efficienza, prestazioni e durata, mentre la coppia massima di 73 Nm permette di affrontare anche le applicazioni più impegnative.
L’utensile dispone inoltre di 15 punti di frizione, che consentono di calibrare la coppia in funzione del materiale da lavorare e della vite utilizzata. Questa regolazione permette di adattare l’avvitatura alle diverse condizioni operative, favorendo un maggiore controllo durante l’impiego.
Il trapano avvitatore multitesta DEWALT dispone di due velocità selezionabili, che consentono di adeguare il funzionamento dell’utensile alla fase di lavoro.
Le velocità disponibili sono:
- 0-450 giri/min: privilegia il controllo nelle operazioni di avvitatura.
- 0-1.650 giri/min: consente di lavorare a una velocità superiore, favorendo la rapidità nelle attività di foratura.
La possibilità di selezionare il regime di rotazione permette di adattare l’utensile alle diverse applicazioni, combinando controllo e velocità in funzione delle necessità operative. In questo modo, la macchina può essere utilizzata in contesti differenti, dalle operazioni di avvitatura che richiedono precisione alle attività di foratura in cui è importante contenere i tempi di esecuzione.
Piattaforma Dewalt 18V XR e disponibilità del prodotto
Il nuovo trapano avvitatore multitesta Brushless fa parte della piattaforma Dewalt 18V XR, che permette di utilizzare batterie compatibili con numerosi altri utensili della gamma. Per i professionisti che adottano già questo sistema, la compatibilità contribuisce a semplificare la gestione dell’alimentazione e dell’attrezzatura a batteria.
Il prodotto è disponibile in due configurazioni commerciali: come corpo macchina oppure in kit completi con batterie e caricabatterie. Le diverse opzioni consentono di rispondere a necessità differenti, sia per chi dispone già di batterie compatibili sia per chi deve acquistare una dotazione completa.
Trapano Avvitatore Multitesta 18V XR Brushless: caratteristiche tecniche
• Motore Brushless
• Piattaforma DEWALT 18V XR
• 15 punti di frizione
• Velocità a vuoto: 0-450/0-1.650 giri/min
• Coppia massima: 73 Nm
• Lunghezza: 124 mm
• Dotazione: 4 attacchi e valigetta TSTAK