Non solo design, ma soprattutto una nuova connessione tra uomo e natura. È questo il principio che ha guidato The Hot Spot, il contest promosso da Alberico Crosetta, amministratore delegato di Antrax IT, in occasione del trentesimo anniversario dell’azienda specializzata in radiatori e termoarredi.
L’iniziativa ha invitato architetti e progettisti a immaginare abitazioni immerse nel verde, progettate secondo i principi dell’abitare minimo, della sostenibilità e dell’autosufficienza energetica. L’obiettivo era creare spazi capaci di instaurare un rapporto equilibrato tra costruito e paesaggio, adottando soluzioni off-grid in grado di garantire una gestione autonoma delle risorse.
Un concorso internazionale dedicato alle tiny house
Il tema delle tiny house sostenibili ha riscosso un notevole interesse a livello internazionale. Alla competizione hanno partecipato 73 studi di progettazione provenienti da 12 Paesi, dando vita a un confronto ricco di idee innovative e di grande valore culturale.
L’interesse verso le abitazioni di piccole dimensioni non è una novità nel panorama architettonico. In passato, anche figure iconiche come Le Corbusier si sono confrontate con questo modello abitativo attraverso progetti pensati su misura per le reali esigenze dell’uomo, come il celebre Le Cabanon.
Venti finalisti tra innovazione e sostenibilità
Tra le numerose candidature, sono state selezionate 20 proposte finaliste, sviluppate utilizzando i prodotti di Antrax IT e le soluzioni costruttive di Officine Tamborrino Divisione Architetture, realtà specializzata nella progettazione di microarchitetture modulari, flessibili ed ecosostenibili.
I partecipanti dovevano rispettare parametri ben precisi: una superficie interna di 22 metri quadrati, sufficiente per ospitare da due a quattro persone, con la possibilità di estendere lo spazio mediante un deck esterno di massimo 16 metri quadrati.
Tri-Lander: il progetto vincitore di AMDL Circle
Ad aggiudicarsi la vittoria, nel corso della cerimonia ospitata nello showroom di Listone Giordano a Milano, è stato lo studio AMDL Circle, fondato dall’architetto Michele De Lucchi.
La proposta vincente, chiamata Tri-Lander, è stata apprezzata per la capacità di interpretare perfettamente lo spirito del concorso, coniugando sostenibilità, funzionalità e integrazione paesaggistica.
Una microarchitettura che si ispira agli alberi
La giuria, composta tra gli altri da Licio Tamborrino e dal responsabile scientifico Paolo Scoglio, ha scelto all’unanimità una struttura che si sviluppa a partire da una piattaforma esagonale e che richiama la crescita naturale di un albero.
Tri-Lander è caratterizzata da un modulo avvolto da una copertura in scandole di corteccia, studiata per favorire il mimetismo con l’ambiente circostante. Gli spazi interni sono stati progettati con arredi in legno completamente integrati alle pareti, mentre il comfort abitativo è garantito anche dalla presenza del radiatore Lena di Antrax IT.
L’illuminazione naturale rappresenta un altro elemento distintivo del progetto. La luce penetra infatti attraverso le tre ali laterali, paragonabili a rami che si estendono nel paesaggio, e da un lucernario centrale che contribuisce a creare ambienti luminosi e accoglienti.
Dalle idee alla realtà: costruzione prevista nel 2027
Uno degli aspetti più interessanti di Tri-Lander è la sua natura replicabile e adattabile nel tempo. La microarchitettura sarà realizzata sulle colline di Asolo nel corso del 2027, diventando una concreta dimostrazione delle potenzialità offerte dalle tiny house sostenibili.
L’ambizione degli organizzatori, tuttavia, va oltre la costruzione del prototipo vincitore. L’auspicio è quello di sviluppare un percorso fatto di mostre, esposizioni itineranti e nuove occasioni di confronto, coinvolgendo anche gli altri progetti finalisti.
The Hot Spot oltre il mercato
Come sottolineato da Alberico Crosetta, The Hot Spot nasce da una passione autentica per l’architettura e per l’innovazione sostenibile, andando oltre le logiche strettamente commerciali.
L’iniziativa dimostra come il tema delle tiny house possa rappresentare non solo una risposta alle nuove esigenze abitative, ma anche un laboratorio di sperimentazione in cui design, efficienza energetica e rispetto della natura trovano un equilibrio concreto.