Non solo design, ma soprattutto una nuova connessione tra uomo e natura. È questo il principio che ha guidato The Hot Spot, il contest promosso da Alberico Crosetta, amministratore delegato di Antrax IT, in occasione del trentesimo anniversario dell’azienda specializzata in radiatori e termoarredi.

L’iniziativa ha invitato architetti e progettisti a immaginare abitazioni immerse nel verde, progettate secondo i principi dell’abitare minimo, della sostenibilità e dell’autosufficienza energetica. L’obiettivo era creare spazi capaci di instaurare un rapporto equilibrato tra costruito e paesaggio, adottando soluzioni off-grid in grado di garantire una gestione autonoma delle risorse.