Il termoarredo di design evolve verso soluzioni che integrano comfort climatico, tecnologia e architettura d’interni. È questa la filosofia alla base di More, il brand di RBM dedicato ai sistemi integrati per la gestione e il controllo della temperatura, dell’umidità e della qualità dell’aria negli ambienti, che ha inaugurato a Roma un nuovo showroom dedicato ai professionisti del progetto.
Lo spazio è pensato per architetti, interior designer e progettisti che desiderano osservare e testare da vicino l’integrazione tra sistemi tecnici e interior design. Il nuovo Experience Showroom si trova all’interno di Hub Design Coronari, in Piazza San Salvatore in Lauro 3, e amplia la presenza del marchio, che dispone già di spazi espositivi a Milano, Brescia, Bologna, Cortina, Tirana e Shanghai.
More Solutions e More Collection: tecnologia e interior décor
Il nuovo showroom riunisce le due anime del brand. More Solutions propone sistemi per il benessere climatico indoor destinati ai professionisti, mentre More Collection si rivolge all’utente finale con prodotti pensati per il mondo dell’interior décor.
Il risultato è uno spazio in cui architettura, tecnologia e design dialogano, traducendo la filosofia di More: integrare i sistemi per il comfort climatico nell’architettura senza compromettere la qualità estetica degli interni.
Nella sala caratterizzata dalla volta in mattoni, i sistemi radianti, le soluzioni di ventilazione e i sistemi per il trattamento dell’aria della gamma More si inseriscono nel contesto storico, instaurando un dialogo tra patrimonio architettonico e innovazione tecnologica.
Le tonalità e le finiture materiche delle superfici contribuiscono a creare un’atmosfera intima e accogliente. In questo contesto trovano spazio anche gli elementi di More Collection, tra cui Kami e Mirror, le collezioni di termoarredo firmate rispettivamente da Marc Sadler e Piero Lissoni.
Kami Collection: il termoarredo di design diventa una superficie architettonica
La Kami Collection interpreta il riscaldamento come un elemento integrato nel progetto degli interni. Disegnata da Marc Sadler per More, la collezione trasforma il tradizionale corpo scaldante in una superficie architettonica capace di caratterizzare lo spazio con discrezione e identità, conciliando funzione tecnica ed espressione estetica.
Il progetto si distingue per la lavorazione dell’alluminio e per la possibilità di scegliere tra differenti texture e finiture cromatiche. Le superfici sono progettate per creare giochi di luce e ombra, consentendo di adattare l’aspetto del termoarredo alle diverse esigenze stilistiche e compositive.
Tre varianti per differenti esigenze progettuali
La collezione Kami si articola in tre versioni, ciascuna contraddistinta da una specifica lavorazione superficiale e da una selezione di colori:
- Kami W: presenta una superficie liscia ed è disponibile nelle varianti white e black.
- Kami W Linea: si caratterizza per la texture cannettata ed è proposta nei colori white, black e brown.
- Kami W Prisma: presenta una texture piramidale ed è disponibile nelle finiture white, black e brown.
La varietà delle superfici permette di scegliere tra differenti espressioni materiche, dalla maggiore essenzialità della versione liscia al ritmo visivo della lavorazione cannettata, fino alla geometria tridimensionale della texture piramidale.
L’alluminio diventa così il materiale attraverso cui definire l’identità del prodotto, offrendo ai progettisti ulteriori possibilità di personalizzazione estetica e di integrazione con gli altri elementi dell’ambiente.
Controllo integrato e gestione del riscaldamento
Oltre alla componente estetica, Kami integra un pannello di controllo con pulsantiera per la gestione locale del prodotto. Il sistema comprende indicatori Led che segnalano lo stato di connessione all’applicazione e un pulsante multifunzione dedicato a diverse operazioni.
I comandi permettono di attivare e disattivare il riscaldamento, selezionare la potenza, forzare la potenza impostata e gestire le connessioni. È inoltre presente un indicatore Led che visualizza l’intensità del calore.
L’integrazione dei comandi nel prodotto consente di mantenere un’impostazione estetica coerente con il progetto, affiancando alla funzione di riscaldamento strumenti per il controllo e la gestione operativa.
Accessori regolabili per ampliare le possibilità compositive
La Kami Collection può essere completata con una gamma di accessori dedicati ad appendere salviette e accappatoi. Questi elementi ampliano le possibilità di utilizzo del termoarredo, soprattutto negli ambienti bagno, integrando la funzione di riscaldamento con esigenze pratiche legate all’organizzazione dello spazio.
La guida integrata consente di regolare l’altezza degli accessori in base alle necessità e permette di installare contemporaneamente più elementi. Una soluzione che offre maggiore flessibilità compositiva e facilita l’adattamento del prodotto alle diverse configurazioni progettuali.
Mirror Collection: lo specchio termoarredo firmato Piero Lissoni
Con Mirror Collection, More amplia il concetto di termoarredo introducendo una soluzione che unisce la funzione dello specchio a quella del riscaldamento. Disegnata da Piero Lissoni, la collezione supera l’impiego tradizionale dello specchio e lo trasforma in un elemento attivo per il comfort dell’ambiente.
Il prodotto combina una presenza estetica definita con sistemi di gestione del calore e dell’illuminazione. L’obiettivo è integrare più funzioni in un unico elemento, riducendo la necessità di ricorrere a componenti separati e offrendo ai progettisti nuove possibilità per organizzare gli spazi interni.
Due zone termiche indipendenti per gestire il calore
Una delle caratteristiche distintive di Mirror è la presenza di due zone termiche indipendenti, entrambe regolabili in intensità. Questa configurazione permette di modulare la potenza termica in funzione delle esigenze e di ottenere una distribuzione del calore più adatta alle diverse condizioni di utilizzo.
La regolazione separata contribuisce anche alla sicurezza. In presenza di bambini, per esempio, è possibile ridurre la temperatura della zona inferiore, adattando il funzionamento del prodotto alle specifiche necessità dell’ambiente domestico.
Pannello di controllo, illuminazione e gestione da remoto
Mirror integra un pannello di controllo con pulsantiera per la gestione locale delle funzioni. Il sistema comprende indicatori luminosi on/off e un dimmer per regolare l’intensità della potenza luminosa e modificare il colore della luce laterale dello specchio.
La gestione del riscaldamento è affidata a un pulsante multifunzione che consente di attivare e disattivare il sistema, selezionare la potenza termica e forzare la potenza impostata. Il pannello include inoltre la gestione delle connessioni, gli indicatori della potenza del calore e il selettore delle zone termiche.
Un ulteriore selettore permette di scegliere tra la gestione onboard, direttamente dal prodotto, e quella da remoto tramite app. L’integrazione dei comandi termici e luminosi consente quindi di coordinare diverse funzioni attraverso un unico sistema di controllo.
Tutti i modelli della Mirror Collection sono dotati di retroilluminazione integrata dimmerabile, che permette di regolare l’intensità luminosa in base alle esigenze funzionali e all’atmosfera desiderata.
Strutture in alluminio o legno e diverse modalità di installazione
La struttura di Mirror è disponibile in due varianti materiche, pensate per rispondere a differenti esigenze estetiche. La versione in alluminio propone un linguaggio più contemporaneo, mentre quella in legno offre un’espressione più calda e accogliente.
La flessibilità riguarda anche le modalità di installazione. Mirror Collection può essere posizionato in appoggio a muro, installato in appensione a parete oppure disposto in orizzontale. Le diverse configurazioni consentono di adattare lo specchio alle caratteristiche dell’ambiente e alle scelte compositive del progettista.
La combinazione tra materiali, illuminazione integrata, controllo termico e versatilità di posa permette di inserire il prodotto in differenti contesti d’interior design, mantenendo un equilibrio tra funzione e qualità estetica.
Accessori coordinati e rastrelliera regolabile
La collezione Mirror è completata da una gamma di accessori che comprende appendisalviette, appendi accappatoio con barra in alluminio e DOTS appendiabiti. Tutti gli elementi sono proposti nella finitura Aluminum Black con superficie zigrinata, in continuità con il linguaggio estetico del prodotto.
La struttura integra una rastrelliera che consente di regolare l’altezza degli accessori e supporta l’installazione simultanea di più elementi. Anche in questo caso, l’obiettivo è ampliare le possibilità d’uso dello specchio termoarredo, combinando riscaldamento, illuminazione e organizzazione dello spazio in un’unica soluzione.
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