Con Mirror Collection, More amplia il concetto di termoarredo introducendo una soluzione che unisce la funzione dello specchio a quella del riscaldamento. Disegnata da Piero Lissoni, la collezione supera l’impiego tradizionale dello specchio e lo trasforma in un elemento attivo per il comfort dell’ambiente.

Il prodotto combina una presenza estetica definita con sistemi di gestione del calore e dell’illuminazione. L’obiettivo è integrare più funzioni in un unico elemento, riducendo la necessità di ricorrere a componenti separati e offrendo ai progettisti nuove possibilità per organizzare gli spazi interni.

Due zone termiche indipendenti per gestire il calore

Una delle caratteristiche distintive di Mirror è la presenza di due zone termiche indipendenti, entrambe regolabili in intensità. Questa configurazione permette di modulare la potenza termica in funzione delle esigenze e di ottenere una distribuzione del calore più adatta alle diverse condizioni di utilizzo.

La regolazione separata contribuisce anche alla sicurezza. In presenza di bambini, per esempio, è possibile ridurre la temperatura della zona inferiore, adattando il funzionamento del prodotto alle specifiche necessità dell’ambiente domestico.

Pannello di controllo, illuminazione e gestione da remoto

Mirror integra un pannello di controllo con pulsantiera per la gestione locale delle funzioni. Il sistema comprende indicatori luminosi on/off e un dimmer per regolare l’intensità della potenza luminosa e modificare il colore della luce laterale dello specchio.

La gestione del riscaldamento è affidata a un pulsante multifunzione che consente di attivare e disattivare il sistema, selezionare la potenza termica e forzare la potenza impostata. Il pannello include inoltre la gestione delle connessioni, gli indicatori della potenza del calore e il selettore delle zone termiche.

Un ulteriore selettore permette di scegliere tra la gestione onboard, direttamente dal prodotto, e quella da remoto tramite app. L’integrazione dei comandi termici e luminosi consente quindi di coordinare diverse funzioni attraverso un unico sistema di controllo.

Tutti i modelli della Mirror Collection sono dotati di retroilluminazione integrata dimmerabile, che permette di regolare l’intensità luminosa in base alle esigenze funzionali e all’atmosfera desiderata.

Strutture in alluminio o legno e diverse modalità di installazione

La struttura di Mirror è disponibile in due varianti materiche, pensate per rispondere a differenti esigenze estetiche. La versione in alluminio propone un linguaggio più contemporaneo, mentre quella in legno offre un’espressione più calda e accogliente.

La flessibilità riguarda anche le modalità di installazione. Mirror Collection può essere posizionato in appoggio a muro, installato in appensione a parete oppure disposto in orizzontale. Le diverse configurazioni consentono di adattare lo specchio alle caratteristiche dell’ambiente e alle scelte compositive del progettista.

La combinazione tra materiali, illuminazione integrata, controllo termico e versatilità di posa permette di inserire il prodotto in differenti contesti d’interior design, mantenendo un equilibrio tra funzione e qualità estetica.

Accessori coordinati e rastrelliera regolabile

La collezione Mirror è completata da una gamma di accessori che comprende appendisalviette, appendi accappatoio con barra in alluminio e DOTS appendiabiti. Tutti gli elementi sono proposti nella finitura Aluminum Black con superficie zigrinata, in continuità con il linguaggio estetico del prodotto.

La struttura integra una rastrelliera che consente di regolare l’altezza degli accessori e supporta l’installazione simultanea di più elementi. Anche in questo caso, l’obiettivo è ampliare le possibilità d’uso dello specchio termoarredo, combinando riscaldamento, illuminazione e organizzazione dello spazio in un’unica soluzione.