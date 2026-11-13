Tecnomat anche a Padova

Nuovo punto vendita a Padova di Tecnomat, che compie 18 anni di presenza in Italia.

Tecnomat apre a Padova in Via San Marco. L’insediamento diventa il quarto polo dell’insegna nella regione, dopo le sedi già operative di Altavilla Vicentina (Vicenza), Verona e San Fior (Treviso). La struttura ha una superficie interna di 5.500 metri quadrati e un’area esterna di 3.520 metri quadrati, di cui 1.330 completamente coperti. I professionisti, le piccole imprese e i clienti privati hanno a disposizione oltre 25 mila articoli tecnici di uso ricorrente e di finitura nei reparti di idraulica, elettricità, edilizia, falegnameria, sanitari, piastrelle, ferramenta, utensileria e vernici. L’assortimento risulta inoltre arricchito da banchi dedicati e soluzioni su misura. Il nuovo negozio di Padova segue anche standard ecologici europei per assicurare il minimo impatto ambientale tramite il recupero di edifici dismessi, e limitando in questo modo il consumo di suolo. Il punto vendita sarà certificato Iso 50001, standard internazionale per la gestione dell’energia, che ne garantisce il controllo e il miglioramento della performance energetica. L’elettricità proviene al 100% da fonti rinnovabili, è presente un impianto fotovoltaico da 276 kWp e viene utilizzata solo illuminazione led. I consumi sono costantemente monitorati da remoto, per evitare qualsiasi tipo di spreco, e sarà dotato di impianto Bms (Building Management System), per la gestione remota dell’impianto di climatizzazione.