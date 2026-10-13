Progettato per rispondere alle esigenze operative più avanzate, il nuovo adesivo cementizio X si adatta perfettamente a diversi tipi di materiali ceramici, inclusi grandi formati anche a sezione sottile, e a molteplici supporti, mantenendo una eccellente lavorabilità. L’adesivo fa parte della linea Grigokoll di Fornaci Calce Grigolin e offre controllo, stabilità e continuità di risultato.

«Con X abbiamo lavorato su un aspetto molto concreto: il controllo in fase di messa in opera», commenta Francesca Grigolin, presidente dell’azienda. «Volevamo un adesivo che superasse le prestazioni già ottime di UltraX, ancora più performante, capace di stupire e semplificare il lavoro in cantiere, garantendo elevati standard prestazionali e tenuta nel tempo, con una confezione più pratica da 22 chilogrammi».

Pensato per i professionisti della posa più esigenti, X rappresenta un concentrato di innovazione e tecnologia: modificatori reologici generano un reticolo colloidale che rende l’adesivo viscoso, tixotropico per un’ottima stabilità anche nelle pose a spessore.

Allo stesso tempo, in fase di lavorazione e stesura, il reticolo si allenta liberando acqua, rendendo l’impasto estremamente scorrevole, morbido e leggero. Il prodotto restituisce una sensazione di straordinaria lavorabilità, con un tempo aperto eccellente, ottima capacità bagnante, permettendo aggiustamenti e correzioni funzionali al perfezionamento della posa.

Il nome X ha un doppio significato: segna un traguardo per l’azienda che evolve per adattarsi alle evoluzioni del mercato e richiama l’idea di trasformazione. La X rappresenta infatti il decimo adesivo sviluppato da Grigolin per la linea GrigoKoll, una nuova tappa che sintetizza il percorso di ricerca e sviluppo, aprendo a una nuova dimensione di performance.