SPEKTRA: tecnologie, competenze e assistenza al servizio dei professionisti dell'edilizia

Dal 1981, SPEKTRA è presente in Italia con un team qualificato di esperti al servizio delle imprese edili e stradali, degli operatori del cartongesso e dell’edilizia leggera, dei carpentieri, pavimentisti, installatori, impiantisti, elettricisti, idraulici, falegnami, pittori e artigiani, con l’obiettivo di aiutarli a rendere il proprio lavoro più efficiente e produttivo.
SPEKTRA: livello laser professionale, tecnologie e assistenza per l'edilizia
SPEKTRA è una società di Trimble Inc., multinazionale americana quotata al Nasdaq, presente in 150 Paesi nel mondo con oltre 12.000 dipendenti.
In Italia può contare su oltre 100 tecnici e specialisti, interni ed esterni, distribuiti sul territorio nazionale e specializzati nelle soluzioni di misura di precisione: dai semplici misuratori laser alle più complesse tecnologie di posizionamento e rilievo. Una parte della rete tecnico-commerciale è dedicata in particolare al supporto dei rivenditori di materiali edili.
SPEKTRA è sinonimo di servizio, soluzioni e tecnologie. Per questo mette a disposizione anche un servizio di assistenza tecnica interno, a supporto dell’intera gamma di strumenti e sistemi.
Tra le soluzioni dedicate ai professionisti dell’edilizia troviamo il nuovo livello laser autolivellante HV 1305 C, top di gamma della famiglia di livelli laser rotativi multifunzione.
Un laser professionale, progettato per applicazioni in edilizia sia in ambienti interni sia in esterni. Uno strumento pensato per i professionisti del settore, che offre prestazioni ai massimi livelli della sua categoria.
HV 1305 C garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di livellamento orizzontale e allineamento verticale, oltre a integrare le funzioni di piombo, squadro e gestione delle pendenze.
Caratteristiche che lo rendono ideale per numerose applicazioni: edilizia, cartongesso, fondazioni e controllo delle quote, anche durante le operazioni di scavo.
Il raggio laser rosso ad elevata visibilità garantisce tracciamenti nitidi e precisi.
È disponibile anche la versione con raggio laser verde (HV 1305 GC), ancora più visibile.
Grazie alla connettività Bluetooth, lo strumento può essere controllato direttamente dallo smartphone tramite l’app Spectra Precision Laser Remote, senza necessità di un radiocomando dedicato.
La struttura robusta è progettata per resistere a cadute da un’altezza di 1 metro e, in caso di caduta dal treppiede, fino a 1,5 metri, riducendo il rischio di danneggiamenti e la necessità di interventi di manutenzione.
Lo strumento integra inoltre una funzione di calcolo automatico delle pendenze, che consente di impostare e realizzare inclinazioni in modo preciso e automatico, anche quando si lavora da soli.
SPEKTRA offre a tutti dimostrazioni pratiche e sessioni di formazione professionale gratuite, organizzabili presso i rivenditori o direttamente in cantiere.