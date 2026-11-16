SPEKTRA: tecnologie, competenze e assistenza al servizio dei professionisti dell'edilizia

Dal 1981, SPEKTRA è presente in Italia con un team qualificato di esperti al servizio delle imprese edili e stradali, degli operatori del cartongesso e dell’edilizia leggera, dei carpentieri, pavimentisti, installatori, impiantisti, elettricisti, idraulici, falegnami, pittori e artigiani, con l’obiettivo di aiutarli a rendere il proprio lavoro più efficiente e produttivo.